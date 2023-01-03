Сулакский каньон из Дербента

Сулакский каньон стали часто сравнивать с американским Большим каньоном

4.8
176 отзывов
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
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Сулакский каньон стали часто сравнивать с американским Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы своими глазами убедитесь в том, насколько это сравнение справедливо.

После двух смотровых площадок на каньон и одной на ГЭС вы с ветерком прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу. Мы также посетим бархан Сарыкум и пообедаем на форелевом хозяйстве.
Сулакский каньон из Дербента
Сулакский каньон из Дербента
Сулакский каньон из Дербента
Сулакский каньон из Дербента
Сулакский каньон из Дербента

Что вас ожидает 🤩

  • Чиркейское водоранилище
  • Смотровая "Тещин Язык"
  • Чиркейская ГЭС
  • Поселок Дубки
  • Форелевое хозяйство "Главрыба"
  • Бархан "Сарыкум"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сулакский каньон часто сравнивают с Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы узнаете, почему. В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы. Осмотрев каньон сверху, и вы отправитесь на водную прогулку по водохранилищу на быстроходном катере.

Пустыня из советского кино

После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор. Гид расскажет вам местные легенды и истории о киносъемках, а вы подниметесь на бархан, чтобы сделать незабываемые фото на память.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида-проводника
  • Входной билет на Бархан Сарыкум
  • Прогулка на катере
  • Обед
  • Экскурсия по форелевому хозяйству
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева 4я (рядом ресторан Villa)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
  • Также нельзя брать с собой животных
  • С собой рекомендуется взять:
  • Удобная обувь
  • Головной убор
  • Солнцезащитный крем
  • Наличные средства
  • Вода
  • Перекус
  • Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 176 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
147
4
21
3
6
2
2
1
Ю
3 янв 2023
Экскурсия на Сулакский каньон очень понравилась! Виды нереальные
Гид Заур супер! Все интересно рассказывает и знает ответы на все вопросы))
Советуем!
Н
7 янв 2023
Е
21 ноя 2022
Больше всего понравился гид - Айдын. В дороге не давал заскучать: рассказывал о Дагестане, истории, традициях. Очень интересно было слушать. Но в то же время разговорами не надоедал, когда видел, что мы устали, замолкал, говорил "можете пока поспать))"

Виды - огонь! Рекомендую съездить.
Ю
20 ноя 2022
Экскурсия очень понравилась! общительный и внимательный гид Денис рассказал нам много интересного. Посетили невероятной красоты места!
Мы в восторге!!! непременно приедем еще! очень советую!!!!!!
Е
17 ноя 2022
Очень понравилась прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу. С ветерком и музыка соответствующая, отличный штурман, очень ловко управляется с катером! По каньону не катали. Гид много чего интересного рассказал про обычаи людей живущих в Дагестане. Очень вкусный обед в ресторане, на Главрыбе.
Н
11 ноя 2022
Д
1 ноя 2022
Сулакский каньон, бархан Сарыкума, Главрыба, впечатления отличные, очень все красиво, экскурсовод понравился очень подготовлен, благодарность Джамбулу, обед был очень вкусным, один недостаток не везде развита инфраструктура
М
30 окт 2022
На Сулакский каньон не попала, так как из-за ошибки меня не внесли в список. Но компания поправилась и взамен упущенной поездки предложила съездить в Гамсутль и там мне очень понравилось!
Е
28 окт 2022
Добрый день!
Хочу написать о тур агенстве ая тур.
Организаторы отменили экскурсии за день до ее проведение, я забронировала их два, три месяца назад. Мне пришлось искать в других тур агенствах. Прошу организаторов предупреждать заранее людей, если экскурсия не набирается, а не за день!

Отправлено с iPhone
А
17 окт 2022
Понравилось все! Провезли по всем точкам с лучшими видами. Покатались на катере да так, что дух захватывало с ветерком! ГИД Альберт все очень интересно рассказывал, читал стихи Расула Газматова!!! Покормили вкусным обедом на главрыбе.
А
23 окт 2022
С
15 окт 2022
Замечательный гид Ахмед, который знакомил с традициями народов Дагестана. Живой, энергичный, очень эмоционально рассказывал обо всем, что мы увидели. Хорошее чувство юмора и забота о группе - его отличительная черта. От поездки в восторге!
Н
9 окт 2022
Отличная экскурсия. Абдула лучший гид. Водителю тоже респект. Интересно, познавательно. Спасибо ребятам
Г
9 окт 2022
И
7 окт 2022
Ещё 161 отзыв

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