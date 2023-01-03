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Описание
Сулакский каньон часто сравнивают с Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы узнаете, почему. В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы. Осмотрев каньон сверху, и вы отправитесь на водную прогулку по водохранилищу на быстроходном катере.
Пустыня из советского кино
После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор. Гид расскажет вам местные легенды и истории о киносъемках, а вы подниметесь на бархан, чтобы сделать незабываемые фото на память.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Услуги гида-проводника
Входной билет на Бархан Сарыкум
Прогулка на катере
Обед
Экскурсия по форелевому хозяйству
Что не входит
Личные расходы
Сувениры
Место начала и завершения?
г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева 4я (рядом ресторан Villa)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
Также нельзя брать с собой животных
С собой рекомендуется взять:
Удобная обувь
Головной убор
Солнцезащитный крем
Наличные средства
Вода
Перекус
Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 176 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
147
4
21
3
6
2
2
1
–
Ю
Юлия Мосорети
3 янв 2023
Экскурсия на Сулакский каньон очень понравилась! Виды нереальные Гид Заур супер! Все интересно рассказывает и знает ответы на все вопросы)) Советуем!
Н
Наталия Иванова
7 янв 2023
Е
Елизавета Боровкова
21 ноя 2022
Больше всего понравился гид - Айдын. В дороге не давал заскучать: рассказывал о Дагестане, истории, традициях. Очень интересно было слушать. Но в то же время разговорами не надоедал, когда видел, что мы устали, замолкал, говорил "можете пока поспать))"
Виды - огонь! Рекомендую съездить.
Ю
Юлия Салехова
20 ноя 2022
Экскурсия очень понравилась! общительный и внимательный гид Денис рассказал нам много интересного. Посетили невероятной красоты места! Мы в восторге!!! непременно приедем еще! очень советую!!!!!!
Е
Елена Власова
17 ноя 2022
Очень понравилась прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу. С ветерком и музыка соответствующая, отличный штурман, очень ловко управляется с катером! По каньону не катали. Гид много чего интересного рассказал про обычаи людей живущих в Дагестане. Очень вкусный обед в ресторане, на Главрыбе.
Н
Надежда Ладун
11 ноя 2022
Д
Дмитрий Горбенко
1 ноя 2022
Сулакский каньон, бархан Сарыкума, Главрыба, впечатления отличные, очень все красиво, экскурсовод понравился очень подготовлен, благодарность Джамбулу, обед был очень вкусным, один недостаток не везде развита инфраструктура
М
Мария Питерская
30 окт 2022
На Сулакский каньон не попала, так как из-за ошибки меня не внесли в список. Но компания поправилась и взамен упущенной поездки предложила съездить в Гамсутль и там мне очень понравилось!
Е
Елена Чех
28 окт 2022
Добрый день! Хочу написать о тур агенстве ая тур. Организаторы отменили экскурсии за день до ее проведение, я забронировала их два, три месяца назад. Мне пришлось искать в других тур агенствах. Прошу организаторов предупреждать заранее людей, если экскурсия не набирается, а не за день!
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А
Анна Шакина
17 окт 2022
Понравилось все! Провезли по всем точкам с лучшими видами. Покатались на катере да так, что дух захватывало с ветерком! ГИД Альберт все очень интересно рассказывал, читал стихи Расула Газматова!!! Покормили вкусным обедом на главрыбе.
А
Анастасия Гусева
23 окт 2022
С
Светлана Марышева
15 окт 2022
Замечательный гид Ахмед, который знакомил с традициями народов Дагестана. Живой, энергичный, очень эмоционально рассказывал обо всем, что мы увидели. Хорошее чувство юмора и забота о группе - его отличительная черта. От поездки в восторге!
Н
Носкова Ксения
9 окт 2022
Отличная экскурсия. Абдула лучший гид. Водителю тоже респект. Интересно, познавательно. Спасибо ребятам
Г
Гульнара Каримова
9 окт 2022
И
Ирина Забырина
7 окт 2022
Ещё 161 отзыв
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