Посетить самые красивые достопримечательности Дагестана на групповой экскурсии
Вас ждет встреча с величественным Сулакским каньоном, самым глубоким в Европе, где вы сможете насладиться видами бирюзовых вод и горных хребтов.
Откройте для себя мир древних пещер Нохъо и пройдите по подвесному мосту, наслаждаясь видами с высоты птичьего полета. Посетите уникальный бархан Сарыкум, крупнейший в Европе, и ощутите себя в центре бескрайних песков.
В программе также предусмотрен обед, где вы попробуете блюда национальной кухни и узнаете о традициях местных жителей.
Наши опытные гиды обеспечат вам комфортное и безопасное путешествие, полное новых открытий и ярких впечатлений
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Описание
Что вас ожидает
На этой экскурсии сопровождать вас будет аккредитованный гид-экскурсовод, который не только покажет лучшие места, но и расскажет про них малоизвестные факты. Также вы узнаете про свадебные обычаи, традиции, национальные блюда, одежду и, конечно, про быт жителей высокогорных сёл. Итак, в программе:
Сулакский каньон. Вы увидите самый глубокий каньон в Европе длиной более 50 км. Полюбуетесь бирюзовыми водами реки Сулак, горными хребтами. А парящие вокруг орлы добавят ещё больше атмосферы моменту.
Смотровая площадка Дубки. С неё вам откроется вид на реки, горы и Чиркейское водохранилище.
«Тёщин язык» — пятиметровый скальный выступ над пропастью, с которого можно сделать сногсшибательные фото.
Чиркейское водохранилище — крупнейшее водохранилище Северного Кавказа. Вы раскроете историю его появления и полюбуетесь чарующими пейзажами. По желанию по водохранилищу можно прокатиться на катере.
Пещеры «Нохъо» и подвесной мост — комплекс пещер, пройдя которые вы окажетесь у подвесного моста на высоте 60 метров над протекающей по дну каньона рекой Сулак.
Обед. Вас ждёт знакомство с национальной кухней Дагестана.
Бархан Сарыкум — крупнейший песчаный бархан в Европе. Вы окажетесь в окружении бескрайних песков, полюбуетесь мягкими переливами тёплого света на дюнах и ещё раз удивитесь разнообразию пейзажей Дагестана.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер, сопровождение гида
- Если вы не захотите кататься на катере, у вас будет свободное время (минут 20-25), чтобы выпить кофе, пофотографироваться и насладиться видами Чиркейского водохранилища
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Бархан Сарыкум — 200 руб. /чел.
- Пещера Нохъо — 500 руб. /чел.
- Прогулка на катере (по желанию) — 500 руб. /чел.
- Обед — по меню
в воскресенье в 06:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ТЦ «Россия»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в воскресенье в 06:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.