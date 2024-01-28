Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещеры Нохъо
Групповая экскурсия в Дербенте

Посетить самые красивые достопримечательности Дагестана на групповой экскурсии

Приглашаем вас на экскурсию по Дербенту, где вы познакомитесь с уникальными природными и историческими достопримечательностями Дагестана.

Вас ждет встреча с величественным Сулакским каньоном, самым глубоким в Европе, где вы сможете насладиться видами бирюзовых вод и горных хребтов.

Откройте для себя мир древних пещер Нохъо и пройдите по подвесному мосту, наслаждаясь видами с высоты птичьего полета. Посетите уникальный бархан Сарыкум, крупнейший в Европе, и ощутите себя в центре бескрайних песков.

В программе также предусмотрен обед, где вы попробуете блюда национальной кухни и узнаете о традициях местных жителей.

Наши опытные гиды обеспечат вам комфортное и безопасное путешествие, полное новых открытий и ярких впечатлений
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещеры Нохъо
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещеры Нохъо
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещеры Нохъо
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещеры Нохъо
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещеры Нохъо
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещеры Нохъо
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещеры Нохъо
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещеры Нохъо
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещеры Нохъо
Ближайшие даты:
28
янв
4
фев
11
фев
18
фев
25
фев
3
мар
10
мар
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

На этой экскурсии сопровождать вас будет аккредитованный гид-экскурсовод, который не только покажет лучшие места, но и расскажет про них малоизвестные факты. Также вы узнаете про свадебные обычаи, традиции, национальные блюда, одежду и, конечно, про быт жителей высокогорных сёл. Итак, в программе:

Сулакский каньон. Вы увидите самый глубокий каньон в Европе длиной более 50 км. Полюбуетесь бирюзовыми водами реки Сулак, горными хребтами. А парящие вокруг орлы добавят ещё больше атмосферы моменту.

Смотровая площадка Дубки. С неё вам откроется вид на реки, горы и Чиркейское водохранилище.

«Тёщин язык» — пятиметровый скальный выступ над пропастью, с которого можно сделать сногсшибательные фото.

Чиркейское водохранилище — крупнейшее водохранилище Северного Кавказа. Вы раскроете историю его появления и полюбуетесь чарующими пейзажами. По желанию по водохранилищу можно прокатиться на катере.

Пещеры «Нохъо» и подвесной мост — комплекс пещер, пройдя которые вы окажетесь у подвесного моста на высоте 60 метров над протекающей по дну каньона рекой Сулак.

Обед. Вас ждёт знакомство с национальной кухней Дагестана.

Бархан Сарыкум — крупнейший песчаный бархан в Европе. Вы окажетесь в окружении бескрайних песков, полюбуетесь мягкими переливами тёплого света на дюнах и ещё раз удивитесь разнообразию пейзажей Дагестана.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер, сопровождение гида
  • Если вы не захотите кататься на катере, у вас будет свободное время (минут 20-25), чтобы выпить кофе, пофотографироваться и насладиться видами Чиркейского водохранилища
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Бархан Сарыкум — 200 руб. /чел.
  • Пещера Нохъо — 500 руб. /чел.
  • Прогулка на катере (по желанию) — 500 руб. /чел.
  • Обед — по меню

в воскресенье в 06:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ТЦ «Россия»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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