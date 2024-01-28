Приглашаем вас на экскурсию по Дербенту, где вы познакомитесь с уникальными природными и историческими достопримечательностями Дагестана. Вас ждет встреча с величественным Сулакским каньоном, самым глубоким в Европе, где вы сможете насладиться видами бирюзовых вод и горных хребтов. Откройте для себя мир древних пещер Нохъо и пройдите по подвесному мосту, наслаждаясь видами с высоты птичьего полета. Посетите уникальный бархан Сарыкум, крупнейший в Европе, и ощутите себя в центре бескрайних песков. В программе также предусмотрен обед, где вы попробуете блюда национальной кухни и узнаете о традициях местных жителей. Наши опытные гиды обеспечат вам комфортное и безопасное путешествие, полное новых открытий и ярких впечатлений

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Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

На этой экскурсии сопровождать вас будет аккредитованный гид-экскурсовод, который не только покажет лучшие места, но и расскажет про них малоизвестные факты. Также вы узнаете про свадебные обычаи, традиции, национальные блюда, одежду и, конечно, про быт жителей высокогорных сёл. Итак, в программе:

Сулакский каньон. Вы увидите самый глубокий каньон в Европе длиной более 50 км. Полюбуетесь бирюзовыми водами реки Сулак, горными хребтами. А парящие вокруг орлы добавят ещё больше атмосферы моменту.

Смотровая площадка Дубки. С неё вам откроется вид на реки, горы и Чиркейское водохранилище.

«Тёщин язык» — пятиметровый скальный выступ над пропастью, с которого можно сделать сногсшибательные фото.

Чиркейское водохранилище — крупнейшее водохранилище Северного Кавказа. Вы раскроете историю его появления и полюбуетесь чарующими пейзажами. По желанию по водохранилищу можно прокатиться на катере.

Пещеры «Нохъо» и подвесной мост — комплекс пещер, пройдя которые вы окажетесь у подвесного моста на высоте 60 метров над протекающей по дну каньона рекой Сулак.

Обед. Вас ждёт знакомство с национальной кухней Дагестана.

Бархан Сарыкум — крупнейший песчаный бархан в Европе. Вы окажетесь в окружении бескрайних песков, полюбуетесь мягкими переливами тёплого света на дюнах и ещё раз удивитесь разнообразию пейзажей Дагестана.

Организационные детали

В стоимость входит: трансфер, сопровождение гида

Если вы не захотите кататься на катере, у вас будет свободное время (минут 20-25), чтобы выпить кофе, пофотографироваться и насладиться видами Чиркейского водохранилища

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы