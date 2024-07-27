Из древнего Дербента - к самому известному каньону Дагестана

Насладитесь красотой Сулакского каньона, посетите Чиркейское водохранилище и бархан Сарыкум. Погрузитесь в культуру и природу Дагестана
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию, где вы сможете насладиться прохладой и красотой Сулакского каньона.

В течение одного дня вы посетите горные смотровые площадки, Чиркейское водохранилище и развлекательные комплексы Нохъо и «Главрыба».
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По пути обратно в Дербент заедем полюбоваться барханом Сарыкум. В программе также предусмотрены обед в Персиковом саду и прогулка на катере по Сулакскому каньону. Вас ждут интересные рассказы о культуре и быте Дагестана, а также незабываемые виды и фотосессии

4.5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Умопомрачительные виды Сулакского каньона
  2. 🚤 Прогулка на катере по Сулакскому каньону
  3. 🍽️ Обед в Персиковом саду
  4. 🏞️ Посещение Чиркейского водохранилища
  5. 🏜️ Полюбоваться барханом Сарыкум
  6. 🎢 Развлекательные комплексы Нохъо и «Главрыба»
Из древнего Дербента - к самому известному каньону Дагестана
Из древнего Дербента - к самому известному каньону Дагестана
Из древнего Дербента - к самому известному каньону Дагестана
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Сулакский каньон
  • Чиркейское водохранилище
  • Бархан Сарыкум
  • Комплекс Нохъо
  • Семейно-развлекательный комплекс «Главрыба»

Описание экскурсии

Комплекс Нохъо (по желанию). Несколько лет назад в Сулакском каньоне открылся комплекс пещер и подвесных мостов. Здесь можно выпить кофе возле головокружительного обрыва, покачаться на экстрим-качелях, изучить штольни и полюбоваться водопадами. Если вы захотите, мы обязательно включим посещение комплекса в наш маршрут.

Обед в Персиковом саду. После порции адреналина приятно посидеть в тенистом саду, который манит ароматами зелени, фруктов и свежеприготовленного мяса. Вас порадуют барашек на вертеле, шах-плов, рыба-гриль, разнообразные салаты, чуду и другие блюда дагестанской кухни. Не разочаруют и десерты.

Семейно-развлекательный комплекс «Главрыба» любим не только гостями Дагестана, но и жителями республики. Здесь можно полюбоваться течением реки Сулак, покормить птичек и рыбок и насладиться свежестью фонтанчиков.

Сулакский каньон с его умопомрачительными видами и прогулка на катере (по желанию). Редко кого оставляет равнодушным ярко-голубые воды Сулака. Мы предлагаем индивидуальную прогулку по ним только для вашей компании. Вы услышите интересные рассказы опытного капитана, который подберёт для вас оптимальный темп движения.

Смотровые площадки Сулакского каньона. После прогулки на катере мы поднимаемся в горы, и здесь вы в полной мере оцените грандиозность этого чуда природы. На бесконечном просторе вдохнёте полной грудью и сделаете эффектные видео и фото.

Чиркейское водохранилище и плотина Чиркейской ГЭС. Её мощь поражает! Плотина — одна из самых высоких в России. А перед ней сверкает лазурная гладь огромного водохранилища. Мы посетим самые удобные смотровые, чтобы вы вдоволь налюбовались видами.

Бархан Сарыкум — второй по величине бархан Евразии. Это видно издалека: гора высотой в почти 300 метров позволяет ненадолго оказаться в декорациях настоящей пустыни. Здесь можно встретить уникальную флору и фауну, сделать эффектные фото и полюбоваться красивым закатом.

На протяжении всего пути мы будем разговаривать о культуре и быте Дагестана, в частности, южного, откуда мы отправимся в путешествие. Не обойдём вниманием народные предания, связанные с волшебными местами, которые мы посетим.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы путешествуем на комфортабельном седане Volkswagen Golf или шестиместном минивэне Lada Largus. Всё необходимое для безопасности пассажиров, в том числе детей — в наличии
  • Просим вас избегать слишком открытой одежды, такой как мини-юбки, короткие шорты, глубокие декольте
  • Можем устроить поездку с большим числом участников на комфортабельном минивэне Hyundai Starex — подробности в переписке

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Прогулка на катере — 4 000 ₽ за группу
  • Комплекс Нохъо — 700 ₽ за чел.
  • Обед — от 800 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
27 июл 2024
В экскурсии нас сопровождал Эдик прекрасный водитель уверенный и спокойный, отличный компаньон, который много интересного рассказал о Дагестане. Мы посетили основные локации: бархан Сарыкум, смотровые площадки с видом на каньон, пещеры Нохъо, Главрыба, покатались на катере по водохранилищу. Незабываемые впечатления! Рекомендую.
Е
22 июл 2024
Отличная экскурсия, отличный гид.
2 неприятных момента.
Бронировался минивен на 5 человек. За это мы доплатили 5 тыс сверх стоимости экскурсии. В итоге за нами приехал Ларгус….. И организатор стала меня уверять,
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что это маленький минивен!!!!! Хорошо, что водитель пересадил нас в миниаен Хендай и поездка прошла в оооччееенььь комфортных условиях. Отдельное спасибо гиду - водителю Эфлетдину.
Второй момент. Нас предупредили, что вход в пещеры в дождливую погоду небезопасен и может быть отменен. Так вот, без пещер экскурсия будет куцая. Пещеры - самое запоминающееся событие в этом мероприятии. Обязательны к посещению!!!!

Входит в следующие категории Дербента

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