Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию, где вы сможете насладиться прохладой и красотой Сулакского каньона.В течение одного дня вы посетите горные смотровые площадки, Чиркейское водохранилище и развлекательные комплексы Нохъо и «Главрыба».

По пути обратно в Дербент заедем полюбоваться барханом Сарыкум. В программе также предусмотрены обед в Персиковом саду и прогулка на катере по Сулакскому каньону. Вас ждут интересные рассказы о культуре и быте Дагестана, а также незабываемые виды и фотосессии

Описание экскурсии

Комплекс Нохъо (по желанию). Несколько лет назад в Сулакском каньоне открылся комплекс пещер и подвесных мостов. Здесь можно выпить кофе возле головокружительного обрыва, покачаться на экстрим-качелях, изучить штольни и полюбоваться водопадами. Если вы захотите, мы обязательно включим посещение комплекса в наш маршрут.

Обед в Персиковом саду. После порции адреналина приятно посидеть в тенистом саду, который манит ароматами зелени, фруктов и свежеприготовленного мяса. Вас порадуют барашек на вертеле, шах-плов, рыба-гриль, разнообразные салаты, чуду и другие блюда дагестанской кухни. Не разочаруют и десерты.

Семейно-развлекательный комплекс «Главрыба» любим не только гостями Дагестана, но и жителями республики. Здесь можно полюбоваться течением реки Сулак, покормить птичек и рыбок и насладиться свежестью фонтанчиков.

Сулакский каньон с его умопомрачительными видами и прогулка на катере (по желанию). Редко кого оставляет равнодушным ярко-голубые воды Сулака. Мы предлагаем индивидуальную прогулку по ним только для вашей компании. Вы услышите интересные рассказы опытного капитана, который подберёт для вас оптимальный темп движения.

Смотровые площадки Сулакского каньона. После прогулки на катере мы поднимаемся в горы, и здесь вы в полной мере оцените грандиозность этого чуда природы. На бесконечном просторе вдохнёте полной грудью и сделаете эффектные видео и фото.

Чиркейское водохранилище и плотина Чиркейской ГЭС. Её мощь поражает! Плотина — одна из самых высоких в России. А перед ней сверкает лазурная гладь огромного водохранилища. Мы посетим самые удобные смотровые, чтобы вы вдоволь налюбовались видами.

Бархан Сарыкум — второй по величине бархан Евразии. Это видно издалека: гора высотой в почти 300 метров позволяет ненадолго оказаться в декорациях настоящей пустыни. Здесь можно встретить уникальную флору и фауну, сделать эффектные фото и полюбоваться красивым закатом.

На протяжении всего пути мы будем разговаривать о культуре и быте Дагестана, в частности, южного, откуда мы отправимся в путешествие. Не обойдём вниманием народные предания, связанные с волшебными местами, которые мы посетим.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Мы путешествуем на комфортабельном седане Volkswagen Golf или шестиместном минивэне Lada Largus. Всё необходимое для безопасности пассажиров, в том числе детей — в наличии

Просим вас избегать слишком открытой одежды, такой как мини-юбки, короткие шорты, глубокие декольте

Можем устроить поездку с большим числом участников на комфортабельном минивэне Hyundai Starex — подробности в переписке

Дополнительные расходы (по желанию)