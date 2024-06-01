Описание экскурсии

Сарыкум Это уникальный бархан официально признан геологами вторым по величине в мире. Крупнее только «Большой Эрг» в песках Сахары. На территории Европы и Азии таких барханов нет вовсе. Длина Сарыкума — 4 километров, ширина — 2 километра, а высота — 252 метра. Возраст бархана точно неизвестен, но однозначно не меньше нескольких сотен тысяч лет. «Главрыба» После бархана мы отправимся на известную турбазу Дагестана «Главрыба». Здесь можно покормить форель свежим хлебом, понаблюдать за забавными утками, отдохнуть в тени навесов и очень вкусно поесть. По пути на турбазу мы остановимся в посёлки Дубки, чтобы полюбоваться красотами Дагестана с высоты птичьего полета. Сулакский каньон Ярко-бирюзовая вода, отвесные скалы, орлы, парящие высоко в небе… Это место невозможно описать словами. Здесь сердце замирает от величия и красоты природы. Мы полюбуемся на каньон сверху, внизу мы увидим ярко бирюзовую ленту реки Сулак. Чиркейское водохранилище Мы прокатаемся на катере по Чиркейскому водохранилищу. Это водохранилище - рукотворное море, самое крупное не только в Дагестане, но и на Северном Кавказе. Важно знать: Экскурсия проводится при наборе группы от 6 человек. Уточняйте у гида. Вход на подвесной мост с пещерой — для взрослых 500 руб, для детей — 250 руб. Возможно, с 1 мая будет 700 руб по субботам и воскресеньям.