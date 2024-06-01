Живописные природные достопримечательности Дагестана ждут вас! Групповая экскурсия включает посещение Сулакского каньона с его головокружительными панорамами, бархана Сары-кум, признанного вторым по величине в мире, и базы отдыха «Главрыба», где можно
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные виды Сулакского каньона
- 🏜 Уникальный бархан Сары-кум
- 🐟 Турбаза «Главрыба» с форелью
- 🚤 Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
- 🦅 Наблюдение за орлами и природой
Что можно увидеть
- Сулакский каньон
- Бархан Сары-кум
- Турбаза «Главрыба»
- Чиркейское водохранилище
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Сулакский каньон
- Смотровая площадка в поселке Дубки
- Песчаная гора Сарыкум
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Смотровая площадка «козья тропа» с видом на арочную плотину Чиркейской ГЭС
- Чиркейское водохранилище
- Подвесной мост с пещерой за дополнительную стоимость
Описание экскурсии
Сарыкум Это уникальный бархан официально признан геологами вторым по величине в мире. Крупнее только «Большой Эрг» в песках Сахары. На территории Европы и Азии таких барханов нет вовсе. Длина Сарыкума — 4 километров, ширина — 2 километра, а высота — 252 метра. Возраст бархана точно неизвестен, но однозначно не меньше нескольких сотен тысяч лет. «Главрыба» После бархана мы отправимся на известную турбазу Дагестана «Главрыба». Здесь можно покормить форель свежим хлебом, понаблюдать за забавными утками, отдохнуть в тени навесов и очень вкусно поесть. По пути на турбазу мы остановимся в посёлки Дубки, чтобы полюбоваться красотами Дагестана с высоты птичьего полета. Сулакский каньон Ярко-бирюзовая вода, отвесные скалы, орлы, парящие высоко в небе… Это место невозможно описать словами. Здесь сердце замирает от величия и красоты природы. Мы полюбуемся на каньон сверху, внизу мы увидим ярко бирюзовую ленту реки Сулак. Чиркейское водохранилище Мы прокатаемся на катере по Чиркейскому водохранилищу. Это водохранилище - рукотворное море, самое крупное не только в Дагестане, но и на Северном Кавказе. Важно знать: Экскурсия проводится при наборе группы от 6 человек. Уточняйте у гида. Вход на подвесной мост с пещерой — для взрослых 500 руб, для детей — 250 руб. Возможно, с 1 мая будет 700 руб по субботам и воскресеньям.
Ежедневно 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|3 700 ₽
|Детский (0-11 лет)
|3 330 ₽
|Пенсионный
|3 150 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сулакский каньон
- Смотровая площадка в поселке Дубки
- Песчаная гора Сарыкум
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Смотровая площадка «козья тропа» с видом на арочную плотину Чиркейской ГЭС
- Чиркейское водохранилище
- Подвесной мост с пещерой за дополнительную стоимость
Что включено
- Микроавтобус
- Услуги гида
- Вход на Сарыкум
- Обед
- Прогулка на катере
Что не входит в цену
- Подвесной мост с пещерой (для взрослых - 500 руб., для детей - 250 руб. Возможно, с 1 мая будет 700 руб. по субботам и воскресеньям)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дербент, пр. Агасиева, 22И, т/ц «Россия»
Завершение: Дербент, пр. Агасиева, 22И
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
- Недавно открылась новая локация - подвесной мост через реку Сулак и вход в пещеру Нахъо. Стоимость билета 500 руб. на взрослых и 250 на детей. Не входит в стоимость билета
- Для желающих можно организовать зиплайн (1500 руб на человека). Не входит в стоимость билета. Также возможен джампинг (5000 руб с человека)
- Катание на квадроциклах. Не входит в стоимость билета
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
1 июня 2024
Все отлично, гид Саида очень интересно рассказывала обо всем, спасибо!
А
Аркадий
31 мая 2024
Саида - гид по призванию! Вы не пожалеете, если поедете с ней. По программе все выполнено. Обед не в главрыбе, а в другом кафе (но сытно и вкусно). Прогулка на
Б
Борис
31 мая 2024
Замечательная экскурсия! Впечатлений-море, виды захватывают дух! Отдельное спасибо гиду Саиде, за ее душевность, помощь во всех вопросах, создание хорошего настроения:)
А
Александра
29 мая 2024
Всё было супер!!!!!
М
Марина
28 мая 2024
Экскурсия очень понравилась. Гид Тамила просто огонь!
Н
Наталья
27 мая 2024
Бархан Сарыкум - блеск! Каньон с подвесным мостом просто супер! Гидроэлектростанция- шедевр индустриальной мысли. Ну а прогулка на катере сплошной драйв. Отдельное спасибо гиду - Тамиле! Это не гид, это - подарок Богов! Одним словом рекомендую всем.
В
Виктория
26 мая 2024
Спасибо огромное тамиле за экскурсию!!!))замечательный гид море эмоций и прекрасного настроения!))
Д
Дарья
24 мая 2024
Экскурсия замечательная, за один день удалось увидеть горы, реки, бархан, каньон. Дагестан - головокружительно красив. Отдельное спасибо экскурсоводу Саиде, благодаря которой экскурсия получилась интересной, не занудной, веселой. Саиде удалось создать в группе дружескую атмосферу, в которой мы много смеялись, разговаривали, фотографировались, помогали друг другу и даже танцевали. Экскурсия пролетела незаметно, оставив только хорошие впечатления.
Н
Надежда
24 мая 2024
Бархан увидели издали, о нем был только рассказ гида. Сулакский каньон оставил потрясающее впечатление, понравилось все.
И
Ирина
23 мая 2024
Мы в восторге, спасибо огромное! Саида тебе отдельная благодарность за твой понятный язык и энергетику, рекомендуем❤️
А
Александр
22 мая 2024
Замечательная экскурсия. Масса впечатлений и невероятных видов. Особенно хочется отметить прекрасную работу гида Марьяны. Большое спасибо за отлично проведенное время. Обязательно приеду ещё. Дагестан необъятный край который не получиться объять с первого раза.
А
Алиса
16 мая 2024
Огнище просто! Тамила чудесный гид, Насир шикарный водитель. Было красиво. Вкусно. А прогулка на катере-это финальный аккорд.
А
Анна
14 мая 2024
Все супер! Гид Тамила и водитель Насир отличные! Сделали наш день веселым и незабываемым🥰
Т
Татьяна
13 мая 2024
Экскурсия впечатлила, красивейшие панорамные виды, обязательные для посещения локации. Кроме локаций, впечатлила гид, с очень сильной харизмой девушка, Тамила заряжала нас всю экскурсию своей необыкновенной энергетикой. В следующие поездки буду ориентироваться на туры с ее сопровождением.
М
Марина
11 мая 2024
Все очень здорово! Очень красивые места. Экскурсовод очень много и интересно рассказывала. И было не скучно всю дорогу. Накормили тоже очень вкусно.
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