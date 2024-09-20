С корабля на бал, а именно, прямиком из вашего отеля в самое сердце Баку вас доставит гид.
Площадь Государственного флага, Пламенные башни, Приморский парк, «Малая Венеция», Мугам центр и Губернаторский садик — частичная выдержка из всей экскурсионной программы. Апофеозом путешествия станет панорамный вид на Бакинскую бухту с самой высокой точки столицы.
Площадь Государственного флага, Пламенные башни, Приморский парк, «Малая Венеция», Мугам центр и Губернаторский садик — частичная выдержка из всей экскурсионной программы. Апофеозом путешествия станет панорамный вид на Бакинскую бухту с самой высокой точки столицы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тураБаку — крупнейший город на берегу Каспийского моря, столица Азербайджана с населением более двух миллионов человек. Порт был основан в XI веке и издревле привлекал своим местоположением — здесь пересекались древние торговые пути из Европы в Центральную Азию. Что вас ожидает:
- Старый город Ичери-шехер • Девичья башня • Крепостные стены Ичери-шехер • Бакинский приморский бульвар • Бакинское колесо обозрения • Азербайджанский национальный музей ковров • Парк «Малая Венеция» • Нагорный парк • Смотровая площадка неподалеку от Пламенных башен • Культурный центр Гейдара Алиева Важно знать • Требуется заграничный паспорт.
- К сожалению на данный момент выезд в Баку временно ограничен из-за того, что сухопутная граница закрыта.
- В Баку можно добраться через москву, на самолете.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город Ичери-шехер
- Девичья башня
- Крепостные стены Ичери-шехер
- Бакинский приморский бульвар
- Бакинское колесо обозрения
- Азербайджанский национальный музей ковров
- Парк «Малая Венеция»
- Нагорный парк
- Смотровая площадка неподалеку от Пламенных башен
- Культурный центр Гейдара Алиева
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида проводника
- Завтрак
- Обед
- Билеты
- Ужин
- Проживание в гостинице
Что не входит в цену
- Личные покупки
- Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Дербент, ул. Ленина, 41
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Дербента
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