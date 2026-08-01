Молодёжный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Обязательно подведем итоги нашей квест-игры, за полученные баллы вручим победителям маленькие, но приятные призы»
24 авг в 10:00
26 авг в 10:00
46 900 ₽ за человека
Джип-тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Подводим итоги нашей крутой квест-игры и награждаем победителей памятными призами»
26 авг в 10:00
28 авг в 10:00
61 200 ₽ за человека
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Обязательно подведем итоги нашей квест-игры, за полученные баллы вручим победителям маленькие, но приятные призы»
30 сен в 10:00
2 окт в 10:00
46 900 ₽ за человека
-
7%
Новогодний Дагестан на максимум. Вcё включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Обязательно подведем итоги нашей квест-игры, за полученные баллы вручим победителям маленькие, но приятные призы»
30 дек в 10:00
4 янв в 10:00
43 900 ₽
47 000 ₽ за человека
-
6%
Молодежный новогодний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Обязательно подведем итоги нашей квест-игры, за полученные баллы вручим победителям маленькие, но приятные призы»
30 дек в 10:00
4 янв в 10:00
46 900 ₽
50 000 ₽ за человека
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