Молодёжный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Будем фотографироваться на краю, как настоящие горцы»
24 авг в 10:00
26 авг в 10:00
46 900 ₽ за человека
Джип-тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Ощутите горячий песок под ногами и сделайте потрясающие фотографии на фоне огромной песчаной дюны»
26 авг в 10:00
28 авг в 10:00
61 200 ₽ за человека
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Будем фотографироваться на краю, как настоящие горцы»
30 сен в 10:00
2 окт в 10:00
46 900 ₽ за человека
-
7%
Новогодний Дагестан на максимум. Вcё включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Мы с вами прогуляемся под ханским водопадом, обновим свой альбом интересными фотографиями, а желающие могут прокатиться на зиплайне длиной 700 метров (по желанию, за доп»
30 дек в 10:00
4 янв в 10:00
43 900 ₽
47 000 ₽ за человека
-
6%
Молодежный новогодний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Мы с вами прогуляемся под Ханским водопадом, обновим свой альбом интересными фотографиями»
30 дек в 10:00
4 янв в 10:00
46 900 ₽
50 000 ₽ за человека
Дагестан. Горы, море, Дербент! 5 дней
Пятидневный тур по Дагестану «Дай пять!» - это ошеломительный микс
«приключений, незабываемых фотографий, эмоций и вкуснейших блюд в»
Сегодня в 10:00
28 авг в 10:00
от 28 000 ₽ за человека
Дагестан! Горы, море, Дербент! Всё включено
Пятидневный тур по Дагестану «Дай пять!»
«А также мастер классы, национальная кухня и кавказская душевность: морская фотосессия на закате, мастер класс по ковроткачеству и выпеканию ароматных чуду + эффектная подача блюд (все уже включено в стоимость»
Сегодня в 10:00
28 авг в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
-
10%
Осенне-зимние молодёжные каникулы в Дагестане: три улётных дня
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Большая территория цитадели, окруженная мощными стенами высотой до 25 метров, дает простор для огромного количество шикарных фотографий»
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
26 550 ₽
29 500 ₽ за человека
-
29%
Драйвовый максимум для молодежи: 5 дней - всё включено
Самый сок Дагестана для самых активных: ощутите весь спектр эмоций на лучших локациях для молодежи
«Вас ждут: экстремальное катание на катерах, головокружительные виды, огромное количество активностей и развлечений, вечера в горах у костра с танцами и шашлыками, тарзанки, багги, конные прогулки и много-много запоминающихся фотографий»
7 дек в 10:00
30 ноя в 10:00
от 33 000 ₽
46 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Фотопрогулки»
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