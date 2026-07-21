Молодёжный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Мы покатаемся на багги по горной местности — получим мощный заряд сил и энергии»
24 авг в 10:00
26 авг в 10:00
46 900 ₽ за человека
Джип-тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Затем мы будем кататься на багги по горным тропам, а для любителей активного отдыха у нас запланирована прогулка по бархану»
26 авг в 10:00
28 авг в 10:00
61 200 ₽ за человека
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Мы покатаемся на багги по горной местности — получим мощный заряд сил и энергии»
30 сен в 10:00
2 окт в 10:00
46 900 ₽ за человека
-
6%
Молодежный новогодний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Прогулка на багги вдоль исторической стены Дербента Даг-бары — абсолютно уникальная программа специально для вас»
30 дек в 10:00
4 янв в 10:00
46 900 ₽
50 000 ₽ за человека
-
29%
Драйвовый максимум для молодежи: 5 дней - всё включено
Самый сок Дагестана для самых активных: ощутите весь спектр эмоций на лучших локациях для молодежи
«Вас ждут: экстремальное катание на катерах, головокружительные виды, огромное количество активностей и развлечений, вечера в горах у костра с танцами и шашлыками, тарзанки, багги, конные прогулки и много-много запоминающихся фотографий»
7 дек в 10:00
30 ноя в 10:00
от 33 000 ₽
46 500 ₽ за человека
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