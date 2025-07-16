И Ирина Домбай на автомобиле премиум-класса Спасибо за экскурсию и отдельная благодарность гиду Мурату. Великолепный рассказчик, знает и любит свой край. Все прекрасно организовано, исключительно по нашему запросу. Рекомендую всем, не пожалеете!

М Марина Домбай на автомобиле премиум-класса Большое спасибо Мурату за отличную экскурсию: познавательно, интересно. Мурат очень хорошо нас вез))) не лихачил, много интересного рассказывал. Покащал не только запланированное место, но и еще второе красивое место. Советуем.

А Алёна Домбай на автомобиле премиум-класса Очень понравился Мурат как человек, все приятно и интересно рассказывал, хорошая машина, комфортная езда. Всём советую обращаться к Мурату.

S Shaga.da Джиппинг в горах Теберды и Домбая на внедорожнике премиум класса читать дальше гор с альпийскими лугами! Автомобиль комфортный, темболее было важно аккуратное вождение нашего гида,а вез он нас бережно, за это спасибо большое! Мы под впечатлением и очень рады знакомству с интересным человеком!!! Прекрасное путешествие с замечательным человеком Муратом! Он показал нам потрясающие места,рассказал много интересного и познавательного!!! Мы остались под впечатлением величия

Ю Юлия Из Домбая - в Сентинский храм, Джамагатское ущелье и Тебердинский заповедник Познавательно, комфортно, дружелюбно! Природа Домбая прекрасна: величие гор, мощь рек. Тем более, если этим наслаждаешься в сопровождении интересного рассказа гида на комфортабельном автомобиле. Спасибо! Остались яркие и приятные впечатления!

В Влад Из Домбая - в Сентинский храм, Джамагатское ущелье и Тебердинский заповедник Получили только положительные впечатления от экскурсии! Места шикарные, рассказ интересный, автомобиль комфортный, с погодой повезло)

З Зарема Джиппинг в горах Теберды и Домбая на внедорожнике премиум класса Великолепно проведенный день! Огромное спасибо Мурату, забрал с отеля и провел очень интересную экскурсию по знаковым местам Домбая, на внедорожнике Лексус! Мы в восторге!