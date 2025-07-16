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VIP-экскурсии в Домбае с премиальным подходом

Найдено 3 экскурсии в категории «VIP-туры» в Домбае, цены от 7950 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Домбай на автомобиле премиум-класса
На машине
3.5 часа
123 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Домбай на автомобиле премиум-класса: эксклюзивный маршрут
Путешествие по Домбаю: насладитесь красотой на авто премиум-класса, создавая собственный маршрут
Начало: Домбай или Теберда
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 7950 ₽ за всё до 5 чел.
Из Домбая - в Сентинский храм, Джамагатское ущелье и Тебердинский заповедник
На машине
5.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - в храм, ущелье и заповедник
Погрузитесь в историю и природу Кавказа. Посетите древний храм, насладитесь целебными нарзанами и познакомьтесь с фауной заповедника
Начало: В домбае или в Теберде из отеля проживания
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Джиппинг в горах Теберды и Домбая на внедорожнике премиум класса
Джиппинг
4.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Джиппинг по горам Теберды и Домбая: путешествие премиум класса
Погрузитесь в мир горных приключений с индивидуальной экскурсией на внедорожнике премиум класса
Начало: Ул. Карачаевская 34
«Что вас ждет Экскурсии проходят по живописным местам в горах Теберды и Домбая на комфортом внедорожнике премиум класса»
Завтра в 09:00
26 июл в 09:00
8700 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    16 июля 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Спасибо за экскурсию и отдельная благодарность гиду Мурату. Великолепный рассказчик, знает и любит свой край. Все прекрасно организовано, исключительно по нашему запросу. Рекомендую всем, не пожалеете!
  • М
    Марина
    15 июля 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Большое спасибо Мурату за отличную экскурсию: познавательно, интересно. Мурат очень хорошо нас вез))) не лихачил, много интересного рассказывал. Покащал не только запланированное место, но и еще второе красивое место. Советуем.
  • А
    Алёна
    15 июля 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Очень понравился Мурат как человек, все приятно и интересно рассказывал, хорошая машина, комфортная езда. Всём советую обращаться к Мурату.
  • S
    Shaga.da
    10 июля 2025
    Джиппинг в горах Теберды и Домбая на внедорожнике премиум класса
    Прекрасное путешествие с замечательным человеком Муратом! Он показал нам потрясающие места,рассказал много интересного и познавательного!!! Мы остались под впечатлением величия
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    гор с альпийскими лугами! Автомобиль комфортный, темболее было важно аккуратное вождение нашего гида,а вез он нас бережно, за это спасибо большое! Мы под впечатлением и очень рады знакомству с интересным человеком!!!

  • Ю
    Юлия
    7 мая 2025
    Из Домбая - в Сентинский храм, Джамагатское ущелье и Тебердинский заповедник
    Познавательно, комфортно, дружелюбно! Природа Домбая прекрасна: величие гор, мощь рек. Тем более, если этим наслаждаешься в сопровождении интересного рассказа гида на комфортабельном автомобиле. Спасибо! Остались яркие и приятные впечатления!
    Познавательно, комфортно, дружелюбно! Природа Домбая прекрасна: величие гор, мощь рек. Тем более, если этим наслаждаешься вПознавательно, комфортно, дружелюбно! Природа Домбая прекрасна: величие гор, мощь рек. Тем более, если этим наслаждаешься в
  • В
    Влад
    5 мая 2025
    Из Домбая - в Сентинский храм, Джамагатское ущелье и Тебердинский заповедник
    Получили только положительные впечатления от экскурсии! Места шикарные, рассказ интересный, автомобиль комфортный, с погодой повезло)
  • З
    Зарема
    15 февраля 2025
    Джиппинг в горах Теберды и Домбая на внедорожнике премиум класса
    Великолепно проведенный день! Огромное спасибо Мурату, забрал с отеля и провел очень интересную экскурсию по знаковым местам Домбая, на внедорожнике Лексус! Мы в восторге!
  • Р
    Руслан
    3 ноября 2024
    Из Домбая - в Сентинский храм, Джамагатское ущелье и Тебердинский заповедник
    Экскурсия выдалась замечательной. Маршрут продуман до мелочей. Увидели очень много красот. Мурат замечательный собеседник и человек хорошо знающий свой уголок и его историю. Берите экскурсию не пожалеете!
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Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «VIP-туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Домбае
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Домбай на автомобиле премиум-класса
  2. Из Домбая - в Сентинский храм, Джамагатское ущелье и Тебердинский заповедник
  3. Джиппинг в горах Теберды и Домбая на внедорожнике премиум класса
Какие места ещё посмотреть в Домбае
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Сентинский храм
  2. Уллу-Муруджу
  3. Гора Мусса-Ачитара
  4. Тебердинский заповедник
  5. Алибекский водопад
  6. Эльбрус
  7. Ущелье Гоначхир
Сколько стоит экскурсия по Домбаю в июле 2025
Сейчас в Домбае в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 экскурсии от 7950 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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