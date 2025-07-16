Индивидуальная
до 5 чел.
Домбай на автомобиле премиум-класса: эксклюзивный маршрут
Путешествие по Домбаю: насладитесь красотой на авто премиум-класса, создавая собственный маршрут
Начало: Домбай или Теберда
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 7950 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - в храм, ущелье и заповедник
Погрузитесь в историю и природу Кавказа. Посетите древний храм, насладитесь целебными нарзанами и познакомьтесь с фауной заповедника
Начало: В домбае или в Теберде из отеля проживания
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Джиппинг по горам Теберды и Домбая: путешествие премиум класса
Погрузитесь в мир горных приключений с индивидуальной экскурсией на внедорожнике премиум класса
Начало: Ул. Карачаевская 34
«Что вас ждет Экскурсии проходят по живописным местам в горах Теберды и Домбая на комфортом внедорожнике премиум класса»
Завтра в 09:00
26 июл в 09:00
8700 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина16 июля 2025Спасибо за экскурсию и отдельная благодарность гиду Мурату. Великолепный рассказчик, знает и любит свой край. Все прекрасно организовано, исключительно по нашему запросу. Рекомендую всем, не пожалеете!
- ММарина15 июля 2025Большое спасибо Мурату за отличную экскурсию: познавательно, интересно. Мурат очень хорошо нас вез))) не лихачил, много интересного рассказывал. Покащал не только запланированное место, но и еще второе красивое место. Советуем.
- ААлёна15 июля 2025Очень понравился Мурат как человек, все приятно и интересно рассказывал, хорошая машина, комфортная езда. Всём советую обращаться к Мурату.
- SShaga.da10 июля 2025Прекрасное путешествие с замечательным человеком Муратом! Он показал нам потрясающие места,рассказал много интересного и познавательного!!! Мы остались под впечатлением величия
- ЮЮлия7 мая 2025Познавательно, комфортно, дружелюбно! Природа Домбая прекрасна: величие гор, мощь рек. Тем более, если этим наслаждаешься в сопровождении интересного рассказа гида на комфортабельном автомобиле. Спасибо! Остались яркие и приятные впечатления!
- ВВлад5 мая 2025Получили только положительные впечатления от экскурсии! Места шикарные, рассказ интересный, автомобиль комфортный, с погодой повезло)
- ЗЗарема15 февраля 2025Великолепно проведенный день! Огромное спасибо Мурату, забрал с отеля и провел очень интересную экскурсию по знаковым местам Домбая, на внедорожнике Лексус! Мы в восторге!
- РРуслан3 ноября 2024Экскурсия выдалась замечательной. Маршрут продуман до мелочей. Увидели очень много красот. Мурат замечательный собеседник и человек хорошо знающий свой уголок и его историю. Берите экскурсию не пожалеете!
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «VIP-туры»
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Сколько стоит экскурсия по Домбаю в июле 2025
Сейчас в Домбае в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 экскурсии от 7950 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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