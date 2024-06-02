Если времени в обрез, но хочется узнать Екатеринбург, эта экскурсия для вас. За 2 часа на комфортном кроссовере покажут главные достопримечательности города.
Увидите центральный проспект, исторический сквер, небоскрёб «Высоцкий», храм на Крови и Ельцин-центр. Погуляете по скверу, услышите интересные факты и истории.
Экскурсия подходит для тех, кто впервые в городе и хочет быстро познакомиться с его основными местами
Увидите центральный проспект, исторический сквер, небоскрёб «Высоцкий», храм на Крови и Ельцин-центр. Погуляете по скверу, услышите интересные факты и истории.
Экскурсия подходит для тех, кто впервые в городе и хочет быстро познакомиться с его основными местами
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортабельный кроссовер
- 🏙️ Главные достопримечательности
- 🕒 Всего 2 часа
- 📸 Отличные фото
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Что можно увидеть
- Центральный проспект
- Исторический сквер
- Небоскрёб «Высоцкий»
- Храм на Крови
- Ельцин-центр
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Центральный проспект — главная улица города c современными зданиями, магазинами, ресторанами. Мы обсудим, как формировался проспект и какие мероприятия на нём проводят сегодня.
- Исторический сквер (с остановкой 40 мин.) — расположенный в самом центре города, он притягивает как местных жителей, так и туристов. Я расскажу, какое значение сыграл сквер в истории Екатеринбурга и какие события происходили на его территории раньше.
- Небоскрёб «Высоцкий» — первое высотное здание в Екатеринбурге. При желании поднимемся на смотровую площадку и осмотрим город с высоты.
- Храм на Крови — один из символов нашего города. Построен на месте, где расстреляли семью императора Николая II. Здесь вы вспомните о революционных событиях вековой давности.
- Ельцин-центр (по желанию), здесь можно выйти на смотровую площадку и посмотреть на Екатеринбург-Сити. Продолжительность экскурсии немного увеличится, но зато получатся отличные фотографии. Также вы сможете остаться и самостоятельно посетить бесплатную выставку в самом центре.
В переездах между локациями я буду обращать ваше внимание на многие другие места города.
Кому подойдёт эта экскурсия
Тем, кто приезжает в город впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности за один день. Она не подойдёт искушённым путешественникам и местным жителям.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере Hyundai. Есть детское кресло-бустер.
- Подъём на смотровую площадку БЦ «Высоцкий» оплачивается дополнительно (по желанию) — 600 руб. с человека (за гида тоже нужно заплатить). Принимают только наличные. Также необходимо будет оплатить парковку — 200 руб. /час.
- Я заберу вас из удобного вам места в центре города и по окончании привезу обратно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 35 туристов
Давайте знакомиться. Меня зовут Мария. Я родилась в Екатеринбурге, какое-то время жила в Нижнем Тагиле, а детство провела в живописном горном поселении, которое местные жители ласково называют Щерная. Я настоящий фанат Урала!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
2 июня 2024
Экскурсия очень понравилась. Очень интересная информация, доступная подача. Время пролетело незаметно, хотелось бы ещё послушать).
И
Ирина
27 мая 2024
Большое спасибо Марии за познавательную и интересную экскурсию по Екатеринбургу!
Хочу отметить, что с Марией было очень приятно общаться с начала нашего взаимодействия, когда мы договаривались о встрече - Мария рассказала,
Хочу отметить, что с Марией было очень приятно общаться с начала нашего взаимодействия, когда мы договаривались о встрече - Мария рассказала,
М
Марина
25 мая 2024
Очень познавательная, насыщенная экскурсия с хорошей подачей материала. Экскурсия позволила узнать много интересного о зарождении горнодобывающей и металлургической промышленности Урала, об образовании города Екатеринбурга. Хотелось бы поблагодарить Марию за прекрасную экскурсию и пожелать ей дальнейших творческих успехов.
И
Ирина
29 апр 2024
Познакомились с Марией, знающей историю города и любящей и свой город. Поэтому экскурсия была живая и увлекательная.
Всем советуем этого экскурсовода и желаем Екатеринбургу много гостей!
Всем советуем этого экскурсовода и желаем Екатеринбургу много гостей!
Олеся
29 апр 2024
Удивило начало - песня Новикова о Екатеринбурге! Но зато потом все стало ясно, он в своей песни обо всем спел, а мы на экскурсии все посмотрели, пощупали, потрогали! Интересный диалог, увлекательный рассказ и масса знаковых локаций с Марией. В багаж- знания о городе, в том числе о чем в инете не найдешь, приятные воспоминания и классные фотографии
Елена
12 апр 2024
Я просто восхищена экскурсией по Екатеринбургу с гидом Марией! Это было невероятно интересно, познавательно и комфортно! Начиная с самого начала Мария проявила высокий профессионализм и глубокие знания о городе. Она
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Екатеринбург: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с Екатеринбургом через его памятники, архитектуру и культурные традиции. Увлекательное путешествие по историческим местам города
Начало: На площади 1905 года
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
2 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Здравствуй, Екатеринбург: путешествие по эпохам и стилям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга, где история и современность переплетаются в едином ритме
18 июня в 08:00
20 июня в 08:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Познавательная прогулка по Екатеринбургу: от Плотинки до уральского Арбата
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 340₽ за всё до 5 чел.