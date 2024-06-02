Экспресс-знакомство с Екатеринбургом

Быстрое знакомство с Екатеринбургом на комфортабельном кроссовере. Узнайте историю города и насладитесь его видами всего за пару часов
Если времени в обрез, но хочется узнать Екатеринбург, эта экскурсия для вас. За 2 часа на комфортном кроссовере покажут главные достопримечательности города.

Увидите центральный проспект, исторический сквер, небоскрёб «Высоцкий», храм на Крови и Ельцин-центр. Погуляете по скверу, услышите интересные факты и истории.

Экскурсия подходит для тех, кто впервые в городе и хочет быстро познакомиться с его основными местами
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Комфортабельный кроссовер
  2. 🏙️ Главные достопримечательности
  3. 🕒 Всего 2 часа
  4. 📸 Отличные фото
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей

Что можно увидеть

  • Центральный проспект
  • Исторический сквер
  • Небоскрёб «Высоцкий»
  • Храм на Крови
  • Ельцин-центр
Экспресс-знакомство с Екатеринбургом
Экспресс-знакомство с Екатеринбургом
Экспресс-знакомство с Екатеринбургом
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Центральный проспект — главная улица города c современными зданиями, магазинами, ресторанами. Мы обсудим, как формировался проспект и какие мероприятия на нём проводят сегодня.
  • Исторический сквер (с остановкой 40 мин.) — расположенный в самом центре города, он притягивает как местных жителей, так и туристов. Я расскажу, какое значение сыграл сквер в истории Екатеринбурга и какие события происходили на его территории раньше.
  • Небоскрёб «Высоцкий» — первое высотное здание в Екатеринбурге. При желании поднимемся на смотровую площадку и осмотрим город с высоты.
  • Храм на Крови — один из символов нашего города. Построен на месте, где расстреляли семью императора Николая II. Здесь вы вспомните о революционных событиях вековой давности.
  • Ельцин-центр (по желанию), здесь можно выйти на смотровую площадку и посмотреть на Екатеринбург-Сити. Продолжительность экскурсии немного увеличится, но зато получатся отличные фотографии. Также вы сможете остаться и самостоятельно посетить бесплатную выставку в самом центре.

В переездах между локациями я буду обращать ваше внимание на многие другие места города.

Кому подойдёт эта экскурсия

Тем, кто приезжает в город впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности за один день. Она не подойдёт искушённым путешественникам и местным жителям.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере Hyundai. Есть детское кресло-бустер.
  • Подъём на смотровую площадку БЦ «Высоцкий» оплачивается дополнительно (по желанию) — 600 руб. с человека (за гида тоже нужно заплатить). Принимают только наличные. Также необходимо будет оплатить парковку — 200 руб. /час.
  • Я заберу вас из удобного вам места в центре города и по окончании привезу обратно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
А
2 июня 2024
Экскурсия очень понравилась. Очень интересная информация, доступная подача. Время пролетело незаметно, хотелось бы ещё послушать).
И
27 мая 2024
Большое спасибо Марии за познавательную и интересную экскурсию по Екатеринбургу!
Хочу отметить, что с Марией было очень приятно общаться с начала нашего взаимодействия, когда мы договаривались о встрече - Мария рассказала,
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где можно остановиться, если я приеду в город раньше, и также Мария встретила меня возле места, где я остановилась.

Экскурсия проходила в комфортабельном автомобиле с остановками. Мы успели посмотреть очень многое. Мария прекрасно рассказывала историю города и вовлекала меня в рассказ вопросами и интересными заданиями:)
Было очень интересно познакомиться с этим городом в сопровождении с гидом-профессионалом, да к тому же и коренным жителем Екатеринбурга 👍🏻

После экскурсии Мария также прислала список мест, где можно вкусно поесть, и куда ещё можно сходить, что было очень ценным и помогло мне в выборе места для ужина!

Рекомендую вам начать своё знакомство с городом с экскурсией в сопровождении Марии

Большое спасибо Марии за познавательную и интересную экскурсию по Екатеринбургу!Большое спасибо Марии за познавательную и интересную экскурсию по Екатеринбургу!Большое спасибо Марии за познавательную и интересную экскурсию по Екатеринбургу!Большое спасибо Марии за познавательную и интересную экскурсию по Екатеринбургу!Большое спасибо Марии за познавательную и интересную экскурсию по Екатеринбургу!
М
25 мая 2024
Очень познавательная, насыщенная экскурсия с хорошей подачей материала. Экскурсия позволила узнать много интересного о зарождении горнодобывающей и металлургической промышленности Урала, об образовании города Екатеринбурга. Хотелось бы поблагодарить Марию за прекрасную экскурсию и пожелать ей дальнейших творческих успехов.
Очень познавательная, насыщенная экскурсия с хорошей подачей материала. Экскурсия позволила узнать много интересного о зарождении горнодобывающейОчень познавательная, насыщенная экскурсия с хорошей подачей материала. Экскурсия позволила узнать много интересного о зарождении горнодобывающейОчень познавательная, насыщенная экскурсия с хорошей подачей материала. Экскурсия позволила узнать много интересного о зарождении горнодобывающейОчень познавательная, насыщенная экскурсия с хорошей подачей материала. Экскурсия позволила узнать много интересного о зарождении горнодобывающей
И
29 апр 2024
Познакомились с Марией, знающей историю города и любящей и свой город. Поэтому экскурсия была живая и увлекательная.
Всем советуем этого экскурсовода и желаем Екатеринбургу много гостей!
Олеся
29 апр 2024
Удивило начало - песня Новикова о Екатеринбурге! Но зато потом все стало ясно, он в своей песни обо всем спел, а мы на экскурсии все посмотрели, пощупали, потрогали! Интересный диалог, увлекательный рассказ и масса знаковых локаций с Марией. В багаж- знания о городе, в том числе о чем в инете не найдешь, приятные воспоминания и классные фотографии
Удивило начало - песня Новикова о Екатеринбурге! Но зато потом все стало ясно, он в своейУдивило начало - песня Новикова о Екатеринбурге! Но зато потом все стало ясно, он в своейУдивило начало - песня Новикова о Екатеринбурге! Но зато потом все стало ясно, он в своейУдивило начало - песня Новикова о Екатеринбурге! Но зато потом все стало ясно, он в своейУдивило начало - песня Новикова о Екатеринбурге! Но зато потом все стало ясно, он в своейУдивило начало - песня Новикова о Екатеринбурге! Но зато потом все стало ясно, он в своей
Елена
12 апр 2024
Я просто восхищена экскурсией по Екатеринбургу с гидом Марией! Это было невероятно интересно, познавательно и комфортно! Начиная с самого начала Мария проявила высокий профессионализм и глубокие знания о городе. Она
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рассказывала о каждом историческом месте с таким энтузиазмом, что мы не могли оторвать глаз. Мы отправились в Исторический сквер, где я ощутила атмосферу старого Екатеринбурга. Мария провела нас через сквер, рассказывая о каждой памятной точке в истории города. Я почувствовала себя будто путешествую во времени! Также увидели Екатеринбург-Сити, посетили Ельцин-Центр, где узнали много интересного о первом Президенте России. Мария описала каждую экспозицию с такой ясностью, что я будто прожила все события вместе с ним. Затем мы отправились в Храм-на-Крови, где Мария рассказала историю царской семьи и трагические события, произошедшие здесь. Это было очень трогательно и волнующе. Во время экскурсии гид также показала нам некоторые скрытые жемчужины города, уютные кафе и магазины сувениров. Она была очень заботлива и внимательна к каждой детали нашего путешествия. В целом обзорная экскурсия по городу с Марией была незабываемым опытом. Я почувствовала себя ближе к истории России и глубже поняла значение каждого места, которое мы посетили. Спасибо гиду за ее профессионализм, страсть и энтузиазм. Я рекомендую всем посетить город Екатеринбург и воспользоваться услугами этого замечательного гида!

Я просто восхищена экскурсией по Екатеринбургу с гидом Марией! Это было невероятно интересно, познавательно и комфортно!Я просто восхищена экскурсией по Екатеринбургу с гидом Марией! Это было невероятно интересно, познавательно и комфортно!Я просто восхищена экскурсией по Екатеринбургу с гидом Марией! Это было невероятно интересно, познавательно и комфортно!Я просто восхищена экскурсией по Екатеринбургу с гидом Марией! Это было невероятно интересно, познавательно и комфортно!Я просто восхищена экскурсией по Екатеринбургу с гидом Марией! Это было невероятно интересно, познавательно и комфортно!

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