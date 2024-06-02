Если времени в обрез, но хочется узнать Екатеринбург, эта экскурсия для вас. За 2 часа на комфортном кроссовере покажут главные достопримечательности города. Увидите центральный проспект, исторический сквер, небоскрёб «Высоцкий», храм на Крови и Ельцин-центр. Погуляете по скверу, услышите интересные факты и истории. Экскурсия подходит для тех, кто впервые в городе и хочет быстро познакомиться с его основными местами

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Центральный проспект — главная улица города c современными зданиями, магазинами, ресторанами. Мы обсудим, как формировался проспект и какие мероприятия на нём проводят сегодня.

— главная улица города c современными зданиями, магазинами, ресторанами. Мы обсудим, как формировался проспект и какие мероприятия на нём проводят сегодня. Исторический сквер (с остановкой 40 мин.) — расположенный в самом центре города, он притягивает как местных жителей, так и туристов. Я расскажу, какое значение сыграл сквер в истории Екатеринбурга и какие события происходили на его территории раньше.

(с остановкой 40 мин.) — расположенный в самом центре города, он притягивает как местных жителей, так и туристов. Я расскажу, какое значение сыграл сквер в истории Екатеринбурга и какие события происходили на его территории раньше. Небоскрёб «Высоцкий» — первое высотное здание в Екатеринбурге. При желании поднимемся на смотровую площадку и осмотрим город с высоты.

— первое высотное здание в Екатеринбурге. При желании поднимемся на смотровую площадку и осмотрим город с высоты. Храм на Крови — один из символов нашего города. Построен на месте, где расстреляли семью императора Николая II. Здесь вы вспомните о революционных событиях вековой давности.

— один из символов нашего города. Построен на месте, где расстреляли семью императора Николая II. Здесь вы вспомните о революционных событиях вековой давности. Ельцин-центр (по желанию), здесь можно выйти на смотровую площадку и посмотреть на Екатеринбург-Сити. Продолжительность экскурсии немного увеличится, но зато получатся отличные фотографии. Также вы сможете остаться и самостоятельно посетить бесплатную выставку в самом центре.

В переездах между локациями я буду обращать ваше внимание на многие другие места города.

Кому подойдёт эта экскурсия

Тем, кто приезжает в город впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности за один день. Она не подойдёт искушённым путешественникам и местным жителям.

Организационные детали