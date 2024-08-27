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что- думаю, это будет лучшей рекомендацией- я бы очень хотела приехать к Вам на пешую экскурсию, чтобы ещё послушать Ваши рассказы, посмотреть фотографии того как это было раньше на этом самом месте. Вы потрясающий рассказчик и очень эрудированы. На любой вопрос у Вас сразу был ответ. Очень интересный и содержательный ответ. Можно было бы поставит 10 баллов, я бы их поставила. Как вы говорите:"Рекомендовано к посещению!". Очень вам благодарна за комфорт и легкость. Буду ждать новых маршрутов. После Вашей экскурсии обязательно приеду в Екатеринбург- на этот раз погостить и рассмотреть город получше.