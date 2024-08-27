3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИсторическое путешествие по Екатеринбургу на премиум-кроссовере
Проведите 3 часа в Екатеринбурге, узнавая его многослойную историю и наслаждаясь архитектурными шедеврами. Лёгкость и позитив гарантированы
1 сен в 09:00
2 сен в 09:30
7 900₽ за всё до 4 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу + выезд на Ганину яму
Собрать все главные места и истории города в одной поездке
3 сен в 08:00
7 сен в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Групповая
Мистический Екатеринбург
Познакомиться с мрачной и таинственной сторона города
Начало: На пересечении ул. Горького и Куйбышева
Сегодня в 19:00
6 сен в 19:00
667₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина27 августа 2024Максим, большое спасибо за экскурсию. Это одна из лучших экскурсий что у меня были по подаче материала, комфорту. И знаете
- IIANA19 августа 2024Экскурсия «Комфортное знакомство с Екатеринбургом: 300 лет за три часа», которую подарил Максим - превзошла все ожидания. Экскурсовод высококлассный: в
- ННаталья19 августа 2024Сегодня мы были на экскурсии "300 лет за 3 часа", получили большое удовольствие! Максим хороший рассказчик и приятный человек, рассказ
- ААлена16 августа 2024Хотелось бы поблагодарить Елизавету за прекрасную экскурсию по Екатеринбургу с выездом на Ганину яму. Это был насыщенный день, полный впечатлений!
- ООлег9 августа 2024Все организовано просто отлично. Елизавета прекрасный экскурсавод. Помимо заявленных в экскурсии локаций Елизавета предложила посетить в Верхней Пышме музей автомобилей. Это просто класс! Восемь часов пролетели на одном дыхании. Все просто супер!!! Однозначно всем советую данную экскурсию с Елизаветой.
- ННаталья18 июля 2024Экскурсия понравилась, особенно личность экскурсовода). Елизавета поразила своей добротой, отзывчивостью, интеллектом, тактом и выносливостью. Провели вместе целый день, много где
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Ново-Тихвинский женский монастырь»
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