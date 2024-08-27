Ново-Тихвинский женский монастырь – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Ново-Тихвинский женский монастырь» в Екатеринбурге, цены от 667 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Комфортное знакомство с Екатеринбургом: 300 лет за 3 часа
На машине
26 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Историческое путешествие по Екатеринбургу на премиум-кроссовере
Проведите 3 часа в Екатеринбурге, узнавая его многослойную историю и наслаждаясь архитектурными шедеврами. Лёгкость и позитив гарантированы
1 сен в 09:00
2 сен в 09:30
7 900 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу + выезд на Ганину яму
На машине
3 отзыва
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу + выезд на Ганину яму
Собрать все главные места и истории города в одной поездке
3 сен в 08:00
7 сен в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Мистический Екатеринбург
Пешая
1.5 часа
Групповая
Мистический Екатеринбург
Познакомиться с мрачной и таинственной сторона города
Начало: На пересечении ул. Горького и Куйбышева
Сегодня в 19:00
6 сен в 19:00
667 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    27 августа 2024
    Комфортное знакомство с Екатеринбургом: 300 лет за 3 часа
    Максим, большое спасибо за экскурсию. Это одна из лучших экскурсий что у меня были по подаче материала, комфорту. И знаете
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    что- думаю, это будет лучшей рекомендацией- я бы очень хотела приехать к Вам на пешую экскурсию, чтобы ещё послушать Ваши рассказы, посмотреть фотографии того как это было раньше на этом самом месте. Вы потрясающий рассказчик и очень эрудированы. На любой вопрос у Вас сразу был ответ. Очень интересный и содержательный ответ. Можно было бы поставит 10 баллов, я бы их поставила. Как вы говорите:"Рекомендовано к посещению!". Очень вам благодарна за комфорт и легкость. Буду ждать новых маршрутов. После Вашей экскурсии обязательно приеду в Екатеринбург- на этот раз погостить и рассмотреть город получше.

  • I
    IANA
    19 августа 2024
    Комфортное знакомство с Екатеринбургом: 300 лет за 3 часа
    Экскурсия «Комфортное знакомство с Екатеринбургом: 300 лет за три часа», которую подарил Максим - превзошла все ожидания. Экскурсовод высококлассный: в
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    спокойной приятной манере знакомит с родным любимым городом. Хорошо владеет материалом, знает историю города, ненавязчиво с юмором рисует в воображении Екатеринбург разных лет. С такой яркой подачей город запечатлелся в сердце и полюбился. Благодарна за чудесно проведённое время в Екатеринбурге

  • Н
    Наталья
    19 августа 2024
    Комфортное знакомство с Екатеринбургом: 300 лет за 3 часа
    Сегодня мы были на экскурсии "300 лет за 3 часа", получили большое удовольствие! Максим хороший рассказчик и приятный человек, рассказ
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    тёк очень гармонично с филигранным вождением автомобиля. приятна была забота в виде водички для слушателей. 3 часа пролетели на одном дыхании. Обязательно расскажу друзьям о такой чудесной авто экскурсии!

  • А
    Алена
    16 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Екатеринбургу + выезд на Ганину яму
    Хотелось бы поблагодарить Елизавету за прекрасную экскурсию по Екатеринбургу с выездом на Ганину яму. Это был насыщенный день, полный впечатлений!
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    Экскурсия позволила узнать много интересного, о чем не узнаешь в книгах. Под интересные и увлекательные истории время пролетело очень быстро, спасибо огромное за экскурсию, успехов Вам!

  • О
    Олег
    9 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Екатеринбургу + выезд на Ганину яму
    Все организовано просто отлично. Елизавета прекрасный экскурсавод. Помимо заявленных в экскурсии локаций Елизавета предложила посетить в Верхней Пышме музей автомобилей. Это просто класс! Восемь часов пролетели на одном дыхании. Все просто супер!!! Однозначно всем советую данную экскурсию с Елизаветой.
  • Н
    Наталья
    18 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Екатеринбургу + выезд на Ганину яму
    Экскурсия понравилась, особенно личность экскурсовода). Елизавета поразила своей добротой, отзывчивостью, интеллектом, тактом и выносливостью. Провели вместе целый день, много где
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    побывали, узнали кучу интересных историй и фактов. Елизавета – прекрасный рассказчик и водитель. Тема финала семьи Романовых, безусловно, тяжела для восприятия, но была подана так мягко и профессионально, что не вызвала сильного негатива. За один день мы смогли прочувствовать атмосферу современного Екатеринбурга и пригородов, дух его жителей и традиций. В конце поездки Елизавета любезно завезла нас в музей гражданской и военной техники в Верхнюю Пышму, что явилось отдельным потрясением. Благодарим от всей души!

    Экскурсия понравилась, особенно личность экскурсовода). Елизавета поразила своей добротой, отзывчивостью, интеллектом, тактом и выносливостью. Провели вместеЭкскурсия понравилась, особенно личность экскурсовода). Елизавета поразила своей добротой, отзывчивостью, интеллектом, тактом и выносливостью. Провели вместеЭкскурсия понравилась, особенно личность экскурсовода). Елизавета поразила своей добротой, отзывчивостью, интеллектом, тактом и выносливостью. Провели вместеЭкскурсия понравилась, особенно личность экскурсовода). Елизавета поразила своей добротой, отзывчивостью, интеллектом, тактом и выносливостью. Провели вместе

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Ново-Тихвинский женский монастырь»

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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в августе 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Ново-Тихвинский женский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 667 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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