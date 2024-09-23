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В компании мобильного проводника вы пройдёте по всему центру Екатеринбурга: от главной площади до храма на Крови.



Отвечая на увлекательные вопросы, раскроете, как город создавался и развивался, какие известные люди здесь жили и гостили. Увидите старинные дома, храмы, небоскрёбы и многое другое.