В компании мобильного проводника вы пройдёте по всему центру Екатеринбурга: от главной площади до храма на Крови.
Отвечая на увлекательные вопросы, раскроете, как город создавался и развивался, какие известные люди здесь жили и гостили. Увидите старинные дома, храмы, небоскрёбы и многое другое.
Отвечая на увлекательные вопросы, раскроете, как город создавался и развивался, какие известные люди здесь жили и гостили. Увидите старинные дома, храмы, небоскрёбы и многое другое.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание квеста
Вы увидите:
- Исторический сквер и главную площадь
- Первый городской театр
- Американскую гостиницу
- Дом врачей-специалистов
- Усадьбу Расторгуевых-Харитоновых
- Храм на Крови
Вы узнаете:
- Кто и когда основал Екатеринбург
- Как менялся его архитектурный облик
- Как выглядели гостиницы царских времен
- Как возводился первый уральский небоскрёб
- Какое здание посещал Маяковский и какую поэму читал горожанам
- Что подарил Екатеринбургу Менделеев
Организационные детали
После внесения предоплаты вы получите на почту или в ватсап ссылку на доплату оставшейся суммы. После полной оплаты я отправлю вам все пароли и явки.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Екатеринбурге
Здравствуйте! Меня зовут Наталья, вот уже более двух лет мы с дружной командой создаём увлекательные мобильные квесты по музеям и улицам Екатеринбурга. Присоединяйтесь!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
23 сен 2024
Огромная благодарность Наталье за организацию нашей познавательной прогулки! Было интересно всем: взрослым и детям! Успехов и процветания! Буду рекомендовать Вас!
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
Сегодня в 11:30
5 ноя в 15:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборТоп-10 мест Екатеринбурга: уникальная прогулка с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга вместе с местным жителем. История, архитектура и уникальные места ждут вас
Начало: На Площади 1905 г у памятника Ленину
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
49773 982₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Неизвестный Екатеринбург: Забытые страницы истории города
Улицы и дома "забытого центра", увлекательные факты из "жизни" зданий, существующих и уже исчезнувших. Интересно будет как жителям, так и гостям Екатеринбурга
Начало: В районе торгового комплекса «Наутилус»
Расписание: ежедневно в 17:30
4 ноя в 17:30
6 ноя в 17:30
780₽ за человека