Уральские горы — не только величественные природные образования, но и особая граничная точка между двумя частями света.
На этой земле переплетаются не только природные составляющие, но и исторические события, делая это место поистине удивительным.
На этой земле переплетаются не только природные составляющие, но и исторические события, делая это место поистине удивительным.
Ближайшие даты:
15
окт
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16
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19
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Что вас ожидает:
- 3 благоустроенных памятника на границе Европы и Азии
- Уральские горы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Уральские горы — пограничная территория двух частей света.
- Эти места необыкновенны и своей природной составляющей и историей развития. Во время нашего путешествия мы побываем на определенных учеными точках границы Европы и Азии и вы почувствуете и ощутите переход из одной части света в другую.
- А еще вас ожидает авторская экскурсия и подъем на две горы, где открываются живописные виды не только на лес, но и на природное озеро и небольшой уральский город Дегтярск и если повезет и будет хорошая погода, то увидите Екатеринбург.
- Вы сможете сделать красивые фото природы Уральских гор и услышите рассказ необыкновенной истории Дегтярска ведь он расположен на пограничной территории частей света. На одной из гор вас ожидает пикник с чаем из полезных трав, собранных здесь, в экологически чистых лесах.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги (проезд на автомобиле)
- Питание (авторская пицца в ассортименте с чаем из трав или вкусный обед среди природы)
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- г. Екатеринбург
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Феськова
28 сен 2023
A
Aissasha
18 сен 2023
Авторский маршрут. Понравилось что посетили не населенные людьми места. Все хорошо и интересно.
С
Светлана
9 сен 2023
Экскурсия очень понравилась. Мария замечательный человек и гид. Узнали много про Дегтярск, очень уютный городок. Повезло очень с погодой.
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