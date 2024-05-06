Уральские горы — не только величественные природные образования, но и особая граничная точка между двумя частями света.
На этой земле переплетаются не только природные составляющие, но и исторические события, делая это место поистине удивительным.
На этой земле переплетаются не только природные составляющие, но и исторические события, делая это место поистине удивительным.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Уральские горы — пограничная территория двух частей света Эти места необыкновенны и своей природной составляющей и историей развития. Во время нашего путешествия мы побываем на определенных учеными точках границы Европы и Азии и вы почувствуете и ощутите переход из одной части света в другую. А еще вас ожидает авторская экскурсия и подъем на две горы, где открываются живописные виды не только на лес, но и на природное озеро и небольшой уральский город Дегтярск и если повезет и будет хорошая погода, то увидите Екатеринбург. Вы сможете сделать красивые фото природы Уральских гор и услышите рассказ необыкновенной истории Дегтярска ведь он расположен на пограничной территории частей света. На одной из гор вас ожидает пикник с чаем из полезных трав, собранных здесь, в экологически чистых лесах. В преддверие Нового года, Рождества и Крещения отметим праздник среди гор! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную и теплую одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 3 благоустроенных памятника на границе Европы и Азии
- Уральские горы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги (проезд на автомобиле)
- Питание (авторская пицца в ассортименте с чаем из трав среди природы)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Екатеринбург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Спасибо огромное Марии и Николаю за экскурсию! Я в последнее время не раз заказывала такие туры, индивидуальные экскурсии, но это всегда фактически оборачивалось просто трансфером из точки А в точку
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Л
Мария и Николай чудесно провели экскурсию. Интересно, без напряга, и, что важно, можно задавать им любые вопросы и получать на них ответы. Накормили вкусной пиццей собственного приготовления, напоили чаем с
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Е
Экскурсия очень понравилась. Гид Мария интересно рассказывала об истории Урала и г. Дектярска. Побывали в самом городе Дегтярск, поднялись на гору, откуда открылся великолепный вид на этот город. Не описать
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А
Сразу видно, человек профессионал своего дела. Интересный рассказ, а какие места и виды, которые просто завораживают и хочется наслаждаться. Авторский мини тур в который вложена душа. Мария, благодарю Вас, что помогли соприкоснутся с этим удивительным миром Уральских гор, рассказали столько интересного, показали такие великолепные места. Я просто в восторге, который сложно передать словами.
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В
Экскурсия понравилась!
Подышали воздухом уральских гор! Прекрасные виды! Получили большое удовольствие от панорам😇 По ходу посетили три памятника-границы Европа-Азия.
Узнали много нового!
Поискали интересные камешки😜 Отведали наивкуснейшую пиццу!
Путешествовали в непогоду с сильным ветром, снегом. Скользко🤷♀️ В такую погоду на Darsun-e было несколько экстремально 😬
Подышали воздухом уральских гор! Прекрасные виды! Получили большое удовольствие от панорам😇 По ходу посетили три памятника-границы Европа-Азия.
Узнали много нового!
Поискали интересные камешки😜 Отведали наивкуснейшую пиццу!
Путешествовали в непогоду с сильным ветром, снегом. Скользко🤷♀️ В такую погоду на Darsun-e было несколько экстремально 😬
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А
Замечательная экскурсия! Экскурсовод Мария все подробно и понятно рассказала и объяснила, мы все были в восторге. Приятный бонус - это вкусный чай и такая же вкусная пицца, это очень было мило и по-домашнему. Такое встретишь достаточно редко. Восторг! Будем рекомендовать друзьям, знакомым и также всем-всем - асем.
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