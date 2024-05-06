Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Уральские горы — не только величественные природные образования, но и особая граничная точка между двумя частями света.



На этой земле переплетаются не только природные составляющие, но и исторические события, делая это место поистине удивительным. 5 45 отзывов

Мария Ваш гид в Екатеринбурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 12 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 45 отзывов 7 часов 1-3 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Уральские горы — пограничная территория двух частей света Эти места необыкновенны и своей природной составляющей и историей развития. Во время нашего путешествия мы побываем на определенных учеными точках границы Европы и Азии и вы почувствуете и ощутите переход из одной части света в другую. А еще вас ожидает авторская экскурсия и подъем на две горы, где открываются живописные виды не только на лес, но и на природное озеро и небольшой уральский город Дегтярск и если повезет и будет хорошая погода, то увидите Екатеринбург. Вы сможете сделать красивые фото природы Уральских гор и услышите рассказ необыкновенной истории Дегтярска ведь он расположен на пограничной территории частей света. На одной из гор вас ожидает пикник с чаем из полезных трав, собранных здесь, в экологически чистых лесах. В преддверие Нового года, Рождества и Крещения отметим праздник среди гор! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную и теплую одежду по погоде и удобную обувь.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? 3 благоустроенных памятника на границе Европы и Азии

Уральские горы Что включено Услуги гида

Транспортные услуги (проезд на автомобиле)

Питание (авторская пицца в ассортименте с чаем из трав среди природы) Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Г. Екатеринбург Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.