По границе Европы и Азии - запад и восток

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Уральские горы — не только величественные природные образования, но и особая граничная точка между двумя частями света.

На этой земле переплетаются не только природные составляющие, но и исторические события, делая это место поистине удивительным.
По границе Европы и Азии - запад и восток
По границе Европы и Азии - запад и восток
По границе Европы и Азии - запад и восток
По границе Европы и Азии - запад и восток
По границе Европы и Азии - запад и восток
По границе Европы и Азии - запад и восток
Ближайшие даты:
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
22
окт

Что вас ожидает:

  • 3 благоустроенных памятника на границе Европы и Азии
  • Уральские горы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Уральские горы — пограничная территория двух частей света.
  • Эти места необыкновенны и своей природной составляющей и историей развития. Во время нашего путешествия мы побываем на определенных учеными точках границы Европы и Азии и вы почувствуете и ощутите переход из одной части света в другую.
  • А еще вас ожидает авторская экскурсия и подъем на две горы, где открываются живописные виды не только на лес, но и на природное озеро и небольшой уральский город Дегтярск и если повезет и будет хорошая погода, то увидите Екатеринбург.
  • Вы сможете сделать красивые фото природы Уральских гор и услышите рассказ необыкновенной истории Дегтярска ведь он расположен на пограничной территории частей света. На одной из гор вас ожидает пикник с чаем из полезных трав, собранных здесь, в экологически чистых лесах.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги (проезд на автомобиле)
  • Питание (авторская пицца в ассортименте с чаем из трав или вкусный обед среди природы)
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Екатеринбург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ф
28 сен 2023
A
18 сен 2023
Авторский маршрут. Понравилось что посетили не населенные людьми места. Все хорошо и интересно.
С
9 сен 2023
Экскурсия очень понравилась. Мария замечательный человек и гид. Узнали много про Дегтярск, очень уютный городок. Повезло очень с погодой.

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