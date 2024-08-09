Вы собираетесь посетить удивительное место — первый природный парк на Урале! Эта авторская аудиоэкскурсия в приложении позволит вам исследовать Малый круг в своем темпе и узнать много интересных историй, которые знают только местные. Важно! Загрузите экскурсию на телефон заранее, так как в парке нет интернета. Прежде, чем отправиться в путь, обязательно посетите сайт парка, чтобы убедиться, что он открыт для посещения. Малый круг — это самый короткий и одновременно самый популярный маршрут в Оленьих ручьях. Его длина составляет 6 километров и прогулка займет 2-3 часа. По пути вы узнаете историю парка, услышите легенду о щелпах, прикоснетесь к ангелу единой надежды, побываете в пещере первобытного человека и увидите много необычных скал и деревьев. Вас ждут захватывающие виды на реку Серга и сказочный лес. Добраться до парка можно на машине, автобусе или электричке. Расстояние от Екатеринбурга составляет 120 км. В летний период по выходным ходит прямой туристический поезд. Билеты на него продаются в приложении РЖД. Ваша конечная станция — Бажуково. Как проходит аудиоэкскурсия: 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и смс со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play); 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон; 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах; 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид; 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация: