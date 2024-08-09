Приглашаем вас на авторскую аудиоэкскурсию по первому природному парку на Урале — Оленьи Ручьи! Загрузите экскурсию на телефон заранее и исследуйте Малый круг, узнав много интересных историй и легенд. Наслаждайтесь захватывающими видами, пещерами и сказочным лесом на маршруте длиной 6 километров.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание аудиогида
Вы собираетесь посетить удивительное место — первый природный парк на Урале! Эта авторская аудиоэкскурсия в приложении позволит вам исследовать Малый круг в своем темпе и узнать много интересных историй, которые знают только местные. Важно! Загрузите экскурсию на телефон заранее, так как в парке нет интернета. Прежде, чем отправиться в путь, обязательно посетите сайт парка, чтобы убедиться, что он открыт для посещения. Малый круг — это самый короткий и одновременно самый популярный маршрут в Оленьих ручьях. Его длина составляет 6 километров и прогулка займет 2-3 часа. По пути вы узнаете историю парка, услышите легенду о щелпах, прикоснетесь к ангелу единой надежды, побываете в пещере первобытного человека и увидите много необычных скал и деревьев. Вас ждут захватывающие виды на реку Серга и сказочный лес. Добраться до парка можно на машине, автобусе или электричке. Расстояние от Екатеринбурга составляет 120 км. В летний период по выходным ходит прямой туристический поезд. Билеты на него продаются в приложении РЖД. Ваша конечная станция — Бажуково. Как проходит аудиоэкскурсия: 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и смс со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play); 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон; 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах; 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид; 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация:
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона);
- Возьмите с собой воду, перекус;
- Одевайтесь по погоде.
Ежедневно, в удобное время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Природный парк «Оленьи Ручьи»
- Избушка Бабы Яги
- Скала «Светлая»
- Ангел Единой Надежды
- Скала «Дыроватый Камень»
- Пещера «Стоянка Древнего Человека»
- Лиственница-канделябр
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя в приложении
- Посещение пещеры первобытного человека.
Что не входит в цену
- Услуги сопровождающего гида
- Наушники и зарядное устройство, необходимо взять свои
- Трансфер до парка
- Входной билет, приобретается самостоятельно на месте в кассе
- Перекус и напитки.
Место начала и завершения?
Станционная улица, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в удобное время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона)
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 509-50-89
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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