Заповедники Калмыкии. Этнотур

Калмыкия - небольшая республика на юге страны с самобытной культурой

5
3 отзыва
Калмыкия — небольшая республика на юге страны с самобытной культурой и народом, единственным в Европе, исповедующим буддизм. Степные просторы, древние курганы, лотосовые поля и самый большой в Европе буддийский храм.

Уникальная флора и фауна Калмыкии неповторима и разнообразна, поэтому для охраны редких видов птиц и животных в республике созданы особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения. В республике находится 13 заказников (4 федеральных и 9 региональных).

Вы пройдете экологическими маршрутами, вас ждут насыщенные экскурсии по храмам, памятникам и даже в город шахмат.
Заповедники Калмыкии. Этнотур
Заповедники Калмыкии. Этнотур
Заповедники Калмыкии. Этнотур
Заповедники Калмыкии. Этнотур
Заповедники Калмыкии. Этнотур
Заповедники Калмыкии. Этнотур
Заповедники Калмыкии. Этнотур
Заповедники Калмыкии. Этнотур
Заповедники Калмыкии. Этнотур
Заповедники Калмыкии. Этнотур
Заповедники Калмыкии. Этнотур
Заповедники Калмыкии. Этнотур
Заповедники Калмыкии. Этнотур
Заповедники Калмыкии. Этнотур
Заповедники Калмыкии. Этнотур
Заповедники Калмыкии. Этнотур
Заповедники Калмыкии. Этнотур
Ближайшие даты:
12
авг
23
сен
26
окт
15
ноя

Программа тура по дням

1 день

Элиста

12:20 Встреча туристов в аэропорту г. Элиста,

13:00 Время на обед (входит в стоимость).

14:00 Заселение в отель.

16:00 Экскурсия в музей «Уникальная Калмыкия», входит в стоимость.

Галерея калмыцких художников и мастеров НХП.

18:00 Приветственный ужин в кафе национальной кухни «Калмыцкая кухня №1» (входит в стоимость).

Выступление самодеятельного народного ансамбля «Зултурган».

Калмыцкие народные песни

Ночуем в г. Элиста.

ЭлистаЭлистаЭлистаЭлиста
2 день

Экскурсия «Птицы озера Маныч-Гудило»

Завтрак в отеле.

08:00 Выезд в заповедник «Черные Земли» на озеро Маныч Гудило (100 км –1,5 часа).

09:30 Выезжаем на точку наблюдения за птицами к озеру Маныч-Гудило.

Birdwatching –наблюдение за птицами (не предоставляется с октября по март в связи с тем, что птицы улетают на зимовку).

13:00 Обед в кафе п. Приютное.

Переезд в район Республики Калмыкия – 80 км – 1 час.

14:00 Выезд к природному памятнику местного значения «Одинокий тополь» (1 час).

15:00 Место Силы – Одинокий Тополь.

Время на медитацию и уединение –1 час.

16:00 Возврат в г. Элиста – 20 км.

Свободное время.

19:00 Ужин в мясном ресторан «Гурман» – стейк из калмыцкой говядины салат из овощей, чай или кофе – входит в стоимость, дополнительные блюда оплачивается самостоятельно.

Экскурсия «Птицы озера Маныч-Гудило»Экскурсия «Птицы озера Маныч-Гудило»Экскурсия «Птицы озера Маныч-Гудило»
3 день

Тропой сайгака

08:00 Завтрак в отеле.

09:00 Выезд в заповедник «Черные Земли» Меклетинский заказник (150 км., 2 часа).

10:30 Государственный природный биосферный заповедник «Черные земли», Меклетинский заказник, маршрут «Тропой сайгака» (3 часа).

В мае степной участок заповедника для посещения туристами закрыт.

14:00 Обед в п. Адык (входит в стоимость).

Знакомство с п. Адык, катание на лошадях, верблюдах (за доп. плату)

Фотосессия в национальных костюмах, разбираем головоломку «Калмыцкая головоломка "Нәрн шинҗ"».

16:00 Маршрут "Страна Бумба" (3 часа).

Посещение единственной в Европе пустыни, Соленого Розового озера, Горящего источника.

Фотосессия в национальных костюмах, мастер-класс игры на домбре, разбираем головоломку «Калмыцкая головоломка "Нәрн шинҗ"».

19:00 Возвращение в г. Элиста.

Ужин самостоятельно.

Тропой сайгакаТропой сайгакаТропой сайгака
4 день

Экскурсия по г. Элиста

Завтрак в отеле.

10:00 Обзорная экскурсия по г. Элиста – «Пагода семи дней», молитвенный барабан, фонтан «Три лотоса», Статуя «Будда отеле Шакьямуни».

Также мы пройдем через Золотые Ворота «Алтн Босх», увидим Статую «Цаган Аав – хозяина Степи, Восточную ротонду (3 часа).

13:00 Время на обед (оплата самостоятельно).

14:00 Экскурсия в Сити-Чесс.

Музей кочевых народов.

Посещение Ступы Просветления.

Мемориальный комплекс, посвященный депортации калмыцкого народа «Исход и возвращение»- памятник Э. Неизвестного.

Свободный вечер.

Экскурсия по г. ЭлистаЭкскурсия по г. ЭлистаЭкскурсия по г. Элиста
5 день

Краеведческий музей, свободный день

Завтрак в отеле.

10:00 Посещение национального краеведческого музея им Н. Пальмова.

12:00 Экскурсия в Храм «Бурхн багшн Алтн Сююмэ» или «Золотая обитель Будды Шакьямуни», делаем корэ вокруг хурула, посещение музея хурула.

14:00 Время на обед (оплата самостоятельно).

15:00 Посещение Первого хурула Калмыкии в постсоветский период – Сякускн Сюме, хурул для монахов, возможен только внешний осмотр храма.

16:00 Посещение мастерской художницы Халги Поваевой, посещение сувенирных лавок

Свободный вечер.

Краеведческий музей, свободный деньКраеведческий музей, свободный деньКраеведческий музей, свободный день
6 день

Отъезд

Завтрак в отеле, выселение из отеля.

11:30 Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле со всеми удобствами (г. Элиста, двухместное размещение).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и размера группы, руб:

Отель без*Отель 2*Отель 3* Отель 4*
группа до 8 чел. включительно46 20047 00050 00058 200
группа от 9 до 12 чел. включительно40 90041 70044 50052 900
Доплата за 1-номестное размещение, сутки1 000 1 2001 5002 000

Варианты проживания

Гостиница «Азия»

5 ночей

Оформление каждого номера — индивидуальная задумка наших дизайнеров. Из окон номеров открывается живописный вид на хурул.

Отель располагает 27 уютными 1- и 2- местными номерами от однокомнатных 1 категории до двухкомнатных «Апартаментов».

В номере: телевизор с плазменным экраном, телефон, сплит-система, холодильник, чайник, ванная комната, тапочки, зубной набор, шампунь,гель,бритвенный станок и многоразовый халат.

Гостиница «Азия»Гостиница «Азия»Гостиница «Азия»Гостиница «Азия»Гостиница «Азия»Гостиница «Азия»

Гостиница «Элиста»

5 ночей

Отель Elista с баром расположен в городе Элиста. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, банкомат и бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату предоставляется частная парковка.

Все номера отеля оснащены кондиционером и телевизором.

Ежедневно в отеле Elista сервируется континентальный завтрак.

Гостиница «Элиста»Гостиница «Элиста»Гостиница «Элиста»Гостиница «Элиста»Гостиница «Элиста»Гостиница «Элиста»Гостиница «Элиста»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание (завтраки, 2 обеда, 3 ужина)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Трансфер по программе
  • Сопровождение группы
  • Страховка
  • Услуги гида
  • Вода по 1,5 литра в день на 1 чел
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Элиста и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В степях всегда дуют ветра, поэтому обязательно возьмите с собой ветрозащитную одежду.
Не забудьте взять солнцезащитный крем, минимальная защита SPF 20-30, а возможно и SPF 50 все зависит от вашего фототипа.
Для ночевки в степи ничего не понадобиться, кибитки уже усовершенствованны светом.
С целью предотвращения укуса клеща при выездах в степь обувь должна быть закрытая, а брюки заправлены в носки.

Достопримечательности на маршруте

1. «Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова»

Был основан 25 марта 1921 года и является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа. У истоков его создания стояли выдающиеся профессора Н. Н. Пальмов и П. С. Рыков. Их усилиями были собраны богатейшие археологические и этнографические материалы, которые легли в основу первых коллекций Калмыцкого Музея.

2. Государственный природный биосферный заповедник «Черные земли»

Расположен на юге европейской части Российской Федерации, территория:
– степного участка: в северо-западной части Прикаспийской низменности, площадь 943 кв. км.
– орнитологического участка Маныч Гудило: в Кумо-Маныческой впадине, площадь 276 кв. км.

Заповедник расположен на стыке двух типов основных мировых экосистем «травянистые сообщества умеренной зоны» и «пустыни и полупустыни (континентальные) с холодной зимой». Регион отличается относительно высоким биологическим разнообразием при суровых условиях обитания, недостаточным количеством осадков. Подвержен антропогенному опустыниванию в результате перевыпаса домашнего скота и отказа от традиционного кочевого животноводства.

3. Храм «Бурхн багшн Алтн Сююмэ», или «Золотая обитель Будды Шакьямуни»

Крупнейший буддийский храм в России и Европе был торжественно открыт в столице Республики Калмыкия 27 декабря 2005 года после визита в Элисту духовного лидера буддистов Его Святейшества Далай-ламы XIV, состоявшегося в конце ноября 2004 года. Ранним утром 1 декабря, перед отлетом в Индию, Его Святейшество Далай-лама провел краткую церемонию освящения места строительства будущего храма в самом центре Элисты. С благословения Его Святейшества Далай-ламы XIV Центральный калмыцкий хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» становится одним из важнейших центров развития буддизма в мире.

4. Сити-Чесс (Шахматный город)

Город Шахмат был построен в 1998 году в рамках проведения 33-й Всемирной шахматной олимпиады. У Сити-Чесс (City-Chess) есть и другое официальное литературное название – Нью-Васюки. Минуя ворота, покажется, что вы попали в элитный коттеджный поселок, где у каждого домика есть свое шахматное название, к примеру, «Белая Ладья».

5. Ступа Просветления (1999 г., высота 11 м)

Стоит отметить, что такие сооружения, как ступы, существуют уже несколько тысяч лет, получив распространение не только в Азии, но и в европейских странах (Франция, Венгрия и т. д.). В буддийской символике – это символ природы ума, оказывающий благотворное влияние на силовое поле Вселенной.

С течением времени появилось несколько разновидностей ступ, которые были построены в разные периоды жизни Будды и отличаются друг от друга по форме и значению: Ступа Лотоса символизирует рождение Будды; Ступа Просветления – символ победы над трудностями и препятствиями; Ступа совершенной победы была построена после того, как Будда продлил свою жизнь на несколько месяцев по просьбе учеников. Всего насчитывается восемь форм ступ.

Однако главной остается Ступа Просветления, являющая собой цель буддийского пути – познание собственных мыслей, полное просветление, что означает освобождение человеческого ума от помех и препятствий, раскрытие способностей собственного разума.

6. Памятник Э. Неизвестного «Исход и возвращение»

Открытие памятника прошло в декабре 2006 года. С первого взгляда, не совсем понимаешь, что автор изобразил в своем творении: воедино соединены разные и, казалось бы, далекие друг от друга объекты и вещи – голова коня и лотос, птица и плачущая овечка, человеческие следы и детали механизма.

Однако каждый из этих элементов несет свою мысль, не отходя от общей идеи сооружения – единство прошлого и настоящего. Метафоричность, с которой автор подошел к созданию мемориала «Исход и возвращение», заставляет зрителя видеть все новые и новые образы в скульптуре: здесь можно увидеть насилие и скорбь, олицетворенные мечами, штыками и птицей, обернутой в металл.

Элементами возрождения и победоносности жизни в мемориале «Исход и возвращение» выступают лотос, в котором спрятан зародыш ребенка, и человеческие следы, как образ перерождения. Распустившийся лотос как бы говорит о круговороте вещей в мире, а лев и змея, венчающие скульптуру – символы победы.

Правила пребывания на территории заповедника
  1. Строго придерживаться указанного маршрута;
  2. Не засорять маршрут, весь мусор выносить с тропы;
  3. Не собирать цветы;
  4. Не повреждать аншлаги;
  5. Не разводить костры и не оставаться на ночлег в непредусмотренных для этого местах;
  6. Требования к режиму пребывания соответствует общим требованиям соблюдения техники безопасности и на ООПТ.
Какая погода нас ожидает в туре?

Климат республики резко континентальный.

Дневная температура летом колеблется от +20 до +25°С, ночью может опускаться до +10°С.

Что нужно знать при посещении хурула?

Вход в хурул вход СТРОГО без обуви (иначе не пустят). Дополнительно возьмите носочки, босиком тоже нельзя в храм. Желательно взять пакеты для обуви (можно взять с собой в хурул, чтобы обувь не потерялась и долго не искать на выходе). Вход без головного убора.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 10 лет предоставляется скидка 15%, от 10 до 12 лет скидка – 10% (не включительно).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
25 апр 2022
Очень понравился тур, насыщенный, скучать не было времени. Красивые места, чистый воздух, хорошие отзывчивые люди.
Увидели и сайгаков, и розовых пеликанов, и цветение степи, и ещё много интересного. Всем рекомендую
М
18 апр 2022
Так быстро пролетело время))) еще недавно только состыковывали все вопросы о покупке тура, а вчера он закончился… все замечательно! Спасибо Вам!
Н
12 окт 2021
Хороший тур. Калмыкия впечатлила, Элиста очень чистый город, организация тура хорошая, хочется возвращаться еще и еще…

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