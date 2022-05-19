Авто-путешествие из КМВ в Грозный

Весь день на знакомство с историей 4-х республик и экскурсию по «городу Сунжи» - так говорят местные

Индивидуальная
Грозный лучше один раз посетить и понять, что ничего общего с названием город не имеет.

В поездке вы узнаете не только о столице Чеченской республики, но и о его народе, традициях и нравах — что очень интересно.

Это будет большое и прекрасное путешествие в самое сердце края.
Авто-путешествие из КМВ в Грозный
Авто-путешествие из КМВ в Грозный
Авто-путешествие из КМВ в Грозный
Авто-путешествие из КМВ в Грозный
Авто-путешествие из КМВ в Грозный
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Переезд

Путь из Пятигорска до Грозного составляет примерно 300 км. Для комфортной поездки будем делать остановки, чтобы размяться или выпить кофе. По дороге мы пересечём территории Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — Алании и Ингушетии — о каждой из республик я подробно расскажу. И, конечно, мы подготовимся ко встрече со столицей Чечни: поговорим о ваших ожиданиях от города, а чуть позже выясним, насколько они оправдались.

Молодой и современный с вековыми ценностями

В Грозном мы посетим современные объекты: высотный комплекс «Грозный-Сити» и мечеть «Сердце Чечни». Заглянем в храм Архангела Михаила и через парк цветов отправимся к смотровой площадке, чтобы полюбоваться городом с высоты! Обязательно прогуляемся по первой улице Грозного — сегодня это центральный проспект, на котором восстановлены здания прошлого столетия. И куда без национальной кухни — я отведу вас в ресторан или кафе, где вы попробуете жижиг галнаш или хингалш, а может быть захотите ещё и чепалгаш:) Не волнуйтесь, о каждом блюде я расскажу и переведу на русский язык их названия.

После насыщенной прогулки и обеда возвращаемся домой. Примерное время прибытия — 23:00.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: еда и напитки, музей в Грозном 200 руб. /чел. (посещаем по желанию), подъём на высотку 100 руб. /чел. (также по желанию)
  • Время выезда — 6:00-8:00, время прибытия домой — 23:00. Предусмотрены санитарные остановки, а также время на завтрак и ужин по пути туда и обратно.
  • Если у вас есть свой автомобиль, мы можем отправиться в Грозный на нём. В этом случае стоимость экскурсии пересчитывается (подробности в переписке).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Пятигорске, Железноводске, Ессентуках. Из Кисловодска не забираю
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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