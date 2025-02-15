Грозный — город с богатой историей и красивой архитектурой. Обязательно включите знакомство с ним в свой план путешествия! На нашей экскурсии вы впечатлитесь парками и роскошными мечетями Грозного, услышите его уникальную историю, узнаете о богатой культуре и традициях чеченского народа.

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Описание экскурсии

Мечеть «Сердце Чечни»

Жители Грозного считают её местом духовной силы. Вы увидите изысканные купола и высокие минареты мечети, символизирующие возрождение республики.

«Старый замок»

Это относительно новая достопримечательность Грозного. Архитектурный объект в готическом стиле — бывшее здание нефтяного научно-исследовательского института, построенное в 1920-е годы. Он пострадал в ходе двух военных кампаний, но был реконструирован в короткие сроки.

Смотровая площадка небоскрёба «Грозный-Сити»

Вы посетите площадку на крыше 30-этажного бизнес-центра. Это одно из трёх самых высоких зданий в Грозном. Виды отсюда впечатляют!

Мечеть «Гордость мусульман»

Также мы отправимся в город Шали, чтобы посмотреть на самую большую мечеть в Европе. Одновременно в ней могут находиться до 30 тысяч человек.

Мечеть «Сердце матери»

А в городе Аргун побываем в необычной мечети в стиле хай-тек. В зависимости от погоды её своды окрашиваются в разные оттенки — от светло-серого до бирюзово-синего.

Организационные детали