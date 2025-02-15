Из Ессентуков в сердце Чечни - Грозный

Побывать в городе вековых традиций и стремительного развития
Грозный — город с богатой историей и красивой архитектурой.

Обязательно включите знакомство с ним в свой план путешествия! На нашей экскурсии вы впечатлитесь парками и роскошными мечетями Грозного, услышите его уникальную историю, узнаете о богатой культуре и традициях чеченского народа.
Из Ессентуков в сердце Чечни - Грозный
Из Ессентуков в сердце Чечни - Грозный
Из Ессентуков в сердце Чечни - Грозный
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Мечеть «Сердце Чечни»

Жители Грозного считают её местом духовной силы. Вы увидите изысканные купола и высокие минареты мечети, символизирующие возрождение республики.

«Старый замок»

Это относительно новая достопримечательность Грозного. Архитектурный объект в готическом стиле — бывшее здание нефтяного научно-исследовательского института, построенное в 1920-е годы. Он пострадал в ходе двух военных кампаний, но был реконструирован в короткие сроки.

Смотровая площадка небоскрёба «Грозный-Сити»

Вы посетите площадку на крыше 30-этажного бизнес-центра. Это одно из трёх самых высоких зданий в Грозном. Виды отсюда впечатляют!

Мечеть «Гордость мусульман»

Также мы отправимся в город Шали, чтобы посмотреть на самую большую мечеть в Европе. Одновременно в ней могут находиться до 30 тысяч человек.

Мечеть «Сердце матери»

А в городе Аргун побываем в необычной мечети в стиле хай-тек. В зависимости от погоды её своды окрашиваются в разные оттенки — от светло-серого до бирюзово-синего.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser или Toyota Prado
  • Дополнительно оплачиваются вход на смотровую площадку — 200 ₽ за человека и обед — от 500 ₽ за человека
  • Дорога в одну сторону займёт 3–3,5 часа
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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