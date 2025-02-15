Обязательно включите знакомство с ним в свой план путешествия! На нашей экскурсии вы впечатлитесь парками и роскошными мечетями Грозного, услышите его уникальную историю, узнаете о богатой культуре и традициях чеченского народа.
Описание экскурсии
Мечеть «Сердце Чечни»
Жители Грозного считают её местом духовной силы. Вы увидите изысканные купола и высокие минареты мечети, символизирующие возрождение республики.
«Старый замок»
Это относительно новая достопримечательность Грозного. Архитектурный объект в готическом стиле — бывшее здание нефтяного научно-исследовательского института, построенное в 1920-е годы. Он пострадал в ходе двух военных кампаний, но был реконструирован в короткие сроки.
Смотровая площадка небоскрёба «Грозный-Сити»
Вы посетите площадку на крыше 30-этажного бизнес-центра. Это одно из трёх самых высоких зданий в Грозном. Виды отсюда впечатляют!
Мечеть «Гордость мусульман»
Также мы отправимся в город Шали, чтобы посмотреть на самую большую мечеть в Европе. Одновременно в ней могут находиться до 30 тысяч человек.
Мечеть «Сердце матери»
А в городе Аргун побываем в необычной мечети в стиле хай-тек. В зависимости от погоды её своды окрашиваются в разные оттенки — от светло-серого до бирюзово-синего.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser или Toyota Prado
- Дополнительно оплачиваются вход на смотровую площадку — 200 ₽ за человека и обед — от 500 ₽ за человека
- Дорога в одну сторону займёт 3–3,5 часа
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды