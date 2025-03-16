Домбай — горный посёлок в Карачаево-Черкесии, расположенный на высоте 1600 метров и окружённый потрясающими местами.
Вы побываете в древнем Шоанинском храме, подниметесь по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара и насладитесь захватывающими дух видами. Полюбуетесь заповедной природой Тебердинского заповедника и искупаетесь в термальных источниках.
Вы побываете в древнем Шоанинском храме, подниметесь по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара и насладитесь захватывающими дух видами. Полюбуетесь заповедной природой Тебердинского заповедника и искупаетесь в термальных источниках.
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- заедете в действующий Шоанинский храм 10 века
- остановитесь у реки Уллу-Муруджу с чистейшей водой
- подниметесь на склон горы Мусса-Ачитара по канатно-кресельной дороге
- полюбуетесь с высоты великолепной горной панорамой «стражей Кавказа»
- искупаетесь в термальных источниках «Жемчужина Кавказа»
Мы поделимся интересными фактами, связанными с этими местами.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Skoda Rapid
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: канатная дорога — 2300 ₽ за чел, Шоанинский храм — 200 ₽ за чел, термальные источники — 600 ₽ за чел
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 70 туристов
Здравствуйте, я — Анна, и с 2020 года вместе с командой гидов занимаюсь организацией и проведением однодневных экскурсий и многодневных туров на легковых автомобилях по городам Кавказских Минеральных Вод, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Осетии. Наши маршруты мы тщательно прорабатываем, делаем их познавательными и максимально насыщенными, чтобы вы могли получить самые незабываемые впечатления и захотели вернуться снова.Задать вопрос
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