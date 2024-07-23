Трансфер из аэропорта Ессентуков

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер из аэропорта» в Ессентуках, цены от 8 800 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Трансфер из аэропорта в Ессентуки + экскурсия по Железноводску
На машине
1 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер с гидом из аэропорта в Ессентуки
Встретим вас в аэропорту и довезём до Ессентуков, по пути покажем живописный Железноводск. Удобный внедорожник и увлекательная экскурсия гарантированы
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 06:00
1 окт в 06:00
8 800 за всё до 4 чел.
Встреча (трансфер) из аэропорта и душевная прогулка по Ессентукам
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча (трансфер) из аэропорта и душевная прогулка по Ессентукам
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
1 окт в 09:00
10 окт в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Ессентуки с экскурсией по Пятигорску
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Ессентуки с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 05:00
1 окт в 05:00
10 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    23 июля 2024
    Трансфер из аэропорта в Ессентуки + экскурсия по Железноводску
    Все понравилось.
  • Е
    Елена
    19 сентября 2023
    Встреча (трансфер) из аэропорта и душевная прогулка по Ессентукам
    Потрясающая экскурсия по всем знаковым местам Ессентуков с подробным рассказом и историческими фактами. Встретил прямо в аэропорту. Ехал очень аккуратно
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    и попутно всё рассказывая. На точках давал много времени для самостоятельной прогулки, осмотра и фотографирования достопримечательностей. Вежливый и приятный молодой человек. Нам всё понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Трансфер из аэропорта»

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  3. Трансфер из аэропорта в Ессентуки с экскурсией по Пятигорску
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
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  2. Гижгит
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  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в сентябре 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 8 800 до 10 900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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