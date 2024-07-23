3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер с гидом из аэропорта в Ессентуки
Встретим вас в аэропорту и довезём до Ессентуков, по пути покажем живописный Железноводск. Удобный внедорожник и увлекательная экскурсия гарантированы
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 06:00
1 окт в 06:00
8 800₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча (трансфер) из аэропорта и душевная прогулка по Ессентукам
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
1 окт в 09:00
10 окт в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Ессентуки с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 05:00
1 окт в 05:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила23 июля 2024Все понравилось.
- ЕЕлена19 сентября 2023Потрясающая экскурсия по всем знаковым местам Ессентуков с подробным рассказом и историческими фактами. Встретил прямо в аэропорту. Ехал очень аккуратно
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Трансфер из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в сентябре 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 8 800 до 10 900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Закажите заранее трансфер из аэропорта Ессентуков, вас встретят и довезут до вашего отеля в заранее назначенное время, это упростит задачу в поиске такси, а цена будет фиксированна и без сюрпризов. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024