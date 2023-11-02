Красоты Кабардино-Балкарии: Чегемские водопады и озеро Гижгит

Красоты Кабардино-Балкарии

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Давайте вместе исследовать живописную, загадочную и дружелюбную Кабардино-Балкарию! Вы проедете по высокогорному перевалу, увидите древние склепы, могучие ущелья и водопады.

А я расскажу о культуре и быте жителей местных селений, о растениях и животных, которых можно здесь встретить.
Красоты Кабардино-Балкарии: Чегемские водопады и озеро Гижгит
Красоты Кабардино-Балкарии: Чегемские водопады и озеро Гижгит
Красоты Кабардино-Балкарии: Чегемские водопады и озеро Гижгит
Красоты Кабардино-Балкарии: Чегемские водопады и озеро Гижгит
Красоты Кабардино-Балкарии: Чегемские водопады и озеро Гижгит
Красоты Кабардино-Балкарии: Чегемские водопады и озеро Гижгит
Красоты Кабардино-Балкарии: Чегемские водопады и озеро Гижгит
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Что вас ожидает:

  • Чегемские водопады
  • Парадром
  • Село Эль Тюбю
  • «Город мертвых»
  • Перевал Актопрак
  • Озеро Гижгит
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Невероятная Кабардино-БалкарияВас ждет погружение в мир фантастической горной природы. В программе экскурсии будут:

  • Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии;
  • Парадром — вы понаблюдаете за спортсменами, летающими на парапланах над красивейшим Чегемским ущельем. Если пожелаете, также совершите полет в компании опытного инструктора;
  • горное село Эль Тюбю — средоточие истории всей Балкарии. Вы увидите старинные сторожевые башни и руины греческих храмов и услышите мистические истории этих мест;
  • «Город мертвых» — в древнем некрополе на вулканическом массиве Кумтюбе, на высоте более 3500 метров, вы отыщете средневековые захоронения и мусульманские мавзолеи и узнаете о загадочном ночном свечении, которое наблюдали здесь в 80-е годы;
  • высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок;
  • озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелеными холмами, каменистыми утесами и чистейшей водой изумрудного цвета. А также проводите закат за чашечкой горячего горного чая.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Полет на параплане (по желанию) — 5000 рублей за человека, продолжительность — 20-30 минут
  • Питание в местных кафе — 300-500 рублей средний чек
Место начала и завершения?
Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Всю информацию дополнительно предоставляем после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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