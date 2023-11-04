Невероятная Кабардино-Балкария
Вместе с вами мы отправимся исследовать фантастический мир Кабардино-Балкарии.
Вы оцените мощь Чегемских водопадов, побываете на перевале Актопрак и в древнем некрополе неподалеку от Эль Тюбю, полюбуетесь невероятным цветом воды озера Гижгит и посетите рукотворный мемориал «Книга в камне».
Вы оцените мощь Чегемских водопадов, побываете на перевале Актопрак и в древнем некрополе неподалеку от Эль Тюбю, полюбуетесь невероятным цветом воды озера Гижгит и посетите рукотворный мемориал «Книга в камне».
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
- Село Эль Тюбю
- Книга в камне
- Чегемские водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
Вас ждет погружение в мир фантастической горной природы. В программе экскурсии будут:
- Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии;
- Парадром — вы понаблюдаете за спортсменами, летающими на парапланах над красивейшим Чегемским ущельем. Если пожелаете, также совершите полет в компании опытного инструктора;
- горное село Эль Тюбю — средоточие истории всей Балкарии. Вы увидите старинные сторожевые башни и руины греческих храмов и услышите мистические истории этих мест;
- «Город мертвых» — в древнем некрополе на вулканическом массиве Кумтюбе, на высоте более 3500 метров, вы отыщете средневековые захоронения и мусульманские мавзолеи и узнаете о загадочном ночном свечении, которое наблюдали здесь в 80-е годы;
- высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок;
- озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелеными холмами, каменистыми утесами и чистейшей водой изумрудного цвета. А также проводите закат за чашечкой горячего горного чая.
- «Книга в камне» — мемориальный комплекс «Сто шагов к Кайсыну», возведенный энтузиастами. «Книга в камне» содержит сто лучших стихов поэта, высеченных на мраморных плитах и вмонтированных в стену, сложенную из природного камня. Стена длиной 350 метров подпирает склон вдоль дороги, ведущей к скале, где родился поэт, и защищает дорогу от осыпи.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Полет на параплане (по желанию) — 5000 рублей за человека, продолжительность — 20-30 минут
- Питание в местных кафе — 300-500 рублей средний чек
- Место начала и завершения?
- Ессентуки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Вся информация дополнительно будет отправлена после бронирования
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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