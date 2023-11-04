Невероятная Кабардино-Балкария: Чегемские водопады и Книга в камне

Невероятная Кабардино-Балкария

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Вместе с вами мы отправимся исследовать фантастический мир Кабардино-Балкарии.

Вы оцените мощь Чегемских водопадов, побываете на перевале Актопрак и в древнем некрополе неподалеку от Эль Тюбю, полюбуетесь невероятным цветом воды озера Гижгит и посетите рукотворный мемориал «Книга в камне».
Невероятная Кабардино-Балкария: Чегемские водопады и Книга в камне
Невероятная Кабардино-Балкария: Чегемские водопады и Книга в камне
Невероятная Кабардино-Балкария: Чегемские водопады и Книга в камне
Невероятная Кабардино-Балкария: Чегемские водопады и Книга в камне
Невероятная Кабардино-Балкария: Чегемские водопады и Книга в камне
Невероятная Кабардино-Балкария: Чегемские водопады и Книга в камне
Ближайшие даты:
4
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Что вас ожидает:

  • Озеро Гижгит
  • Перевал Актопрак
  • Село Эль Тюбю
  • Книга в камне
  • Чегемские водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Вас ждет погружение в мир фантастической горной природы. В программе экскурсии будут:

  • Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии;
  • Парадром — вы понаблюдаете за спортсменами, летающими на парапланах над красивейшим Чегемским ущельем. Если пожелаете, также совершите полет в компании опытного инструктора;
  • горное село Эль Тюбю — средоточие истории всей Балкарии. Вы увидите старинные сторожевые башни и руины греческих храмов и услышите мистические истории этих мест;
  • «Город мертвых» — в древнем некрополе на вулканическом массиве Кумтюбе, на высоте более 3500 метров, вы отыщете средневековые захоронения и мусульманские мавзолеи и узнаете о загадочном ночном свечении, которое наблюдали здесь в 80-е годы;
  • высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок;
  • озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелеными холмами, каменистыми утесами и чистейшей водой изумрудного цвета. А также проводите закат за чашечкой горячего горного чая.
  • «Книга в камне» — мемориальный комплекс «Сто шагов к Кайсыну», возведенный энтузиастами. «Книга в камне» содержит сто лучших стихов поэта, высеченных на мраморных плитах и вмонтированных в стену, сложенную из природного камня. Стена длиной 350 метров подпирает склон вдоль дороги, ведущей к скале, где родился поэт, и защищает дорогу от осыпи.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Полет на параплане (по желанию) — 5000 рублей за человека, продолжительность — 20-30 минут
  • Питание в местных кафе — 300-500 рублей средний чек
Место начала и завершения?
Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Вся информация дополнительно будет отправлена после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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