Всего за один день вы увидите все знаковые исторические и природные достопримечательности четырёх городов — «Цветник», Кисловодский парк, дворец эмира Бухарского, грязелечебницу Семашко — и многое, многое другое. А я познакомлю вас с историей КМВ, расскажу о становлении курортов и знаменитых людях, которые здесь отдыхали. И посоветую, чем заняться и что стоит посетить.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Тихие Ессентуки

Вы увидите грязелечебницу Семашко — символ города с 1915 года. А ещё — деревянную церковь Николая Чудотворца, храмовый комплекс Рио-де-Кавказ и Цандеровский институт механотерапии. И заглянете в несколько питьевых галерей, где попробуете минеральную воду.

Старинный Пятигорск

Вы прогуляетесь по парку «Цветник», рассмотрите кофейню Гукасова и Лермонтовскую галерею. Узнаете, что такое Бесстыжие ванны и грот Дианы. Увидите Пироговские ванны, озеро Провал и Эолову Арфу. И конечно — место дуэли Лермонтова и дом-музей, где поэт когда-то жил.

Сонный Железноводск

Пройдём по длинной каскадной лестнице, полюбуемся дворцом эмира Бухарского и курортным озером «Тридцатка». Посмотрим на подворье Карповых, где провёл свой последний день Лермонтов. А ещё посетим несколько минеральных источников и Пушкинскую галерею.

Курортный Кисловодск

В великолепном Кисловодском национальном парке отыщем Лермонтовскую площадку, Колоннаду, Зеркальный пруд и Стеклянную струю. Зайдём в Нарзанную галерею. Погуляем по пешеходному Курортному бульвару со старинными зданиями. И насладимся видом на гору Кольцо.

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном Suzuki Grand Vitara.