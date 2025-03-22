По всем курортам КМВ за 1 день: обзорная экскурсия
Увидеть главные достопримечательности Ессентуков, Пятигорска, Железноводска и Кисловодска
Всего за один день вы увидите все знаковые исторические и природные достопримечательности четырёх городов — «Цветник», Кисловодский парк, дворец эмира Бухарского, грязелечебницу Семашко — и многое, многое другое.
А я познакомлю вас с историей КМВ, расскажу о становлении курортов и знаменитых людях, которые здесь отдыхали. И посоветую, чем заняться и что стоит посетить.
Вы увидите грязелечебницу Семашко — символ города с 1915 года. А ещё — деревянную церковь Николая Чудотворца, храмовый комплекс Рио-де-Кавказ и Цандеровский институт механотерапии. И заглянете в несколько питьевых галерей, где попробуете минеральную воду.
Старинный Пятигорск
Вы прогуляетесь по парку «Цветник», рассмотрите кофейню Гукасова и Лермонтовскую галерею. Узнаете, что такое Бесстыжие ванны и грот Дианы. Увидите Пироговские ванны, озеро Провал и Эолову Арфу. И конечно — место дуэли Лермонтова и дом-музей, где поэт когда-то жил.
Сонный Железноводск
Пройдём по длинной каскадной лестнице, полюбуемся дворцом эмира Бухарского и курортным озером «Тридцатка». Посмотрим на подворье Карповых, где провёл свой последний день Лермонтов. А ещё посетим несколько минеральных источников и Пушкинскую галерею.
Курортный Кисловодск
В великолепном Кисловодском национальном парке отыщем Лермонтовскую площадку, Колоннаду, Зеркальный пруд и Стеклянную струю. Зайдём в Нарзанную галерею. Погуляем по пешеходному Курортному бульвару со старинными зданиями. И насладимся видом на гору Кольцо.
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельном Suzuki Grand Vitara.
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Ессентуках
Провёл экскурсии для 715 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует гид по Северному Кавказу Дмитрий! Проведение экскурсий для меня — интересная, всегда захватывающая, полная новых открытий деятельность. Моя любовь путешествовать, изучать историю, общаться с интересными читать дальше
людьми трансформировалась в профессиональную сферу.
Немного о себе: получил достойное образование, сменил множество направлений деятельности и мест жительства, тем самым развил навыки коммуникации с людьми. Глубокие познания в истории помогают легко ориентироваться на экскурсиях. Много лет нахожусь в счастливом браке, моя жена — поддержка и опора в любых жизненных ситуациях.
Приглашаю вас на индивидуальные экскурсии — без ворчливых попутчиков, в компании, которую выбрали сами! Экскурсии провожу лично, без помощников и команды гидов.
Всегда рад новым знакомствам с интересными людьми!