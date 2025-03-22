По всем курортам КМВ за 1 день: обзорная экскурсия

Увидеть главные достопримечательности Ессентуков, Пятигорска, Железноводска и Кисловодска
Всего за один день вы увидите все знаковые исторические и природные достопримечательности четырёх городов — «Цветник», Кисловодский парк, дворец эмира Бухарского, грязелечебницу Семашко — и многое, многое другое.

А я познакомлю вас с историей КМВ, расскажу о становлении курортов и знаменитых людях, которые здесь отдыхали. И посоветую, чем заняться и что стоит посетить.
По всем курортам КМВ за 1 день: обзорная экскурсия
По всем курортам КМВ за 1 день: обзорная экскурсия
По всем курортам КМВ за 1 день: обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Тихие Ессентуки

Вы увидите грязелечебницу Семашко — символ города с 1915 года. А ещё — деревянную церковь Николая Чудотворца, храмовый комплекс Рио-де-Кавказ и Цандеровский институт механотерапии. И заглянете в несколько питьевых галерей, где попробуете минеральную воду.

Старинный Пятигорск

Вы прогуляетесь по парку «Цветник», рассмотрите кофейню Гукасова и Лермонтовскую галерею. Узнаете, что такое Бесстыжие ванны и грот Дианы. Увидите Пироговские ванны, озеро Провал и Эолову Арфу. И конечно — место дуэли Лермонтова и дом-музей, где поэт когда-то жил.

Сонный Железноводск

Пройдём по длинной каскадной лестнице, полюбуемся дворцом эмира Бухарского и курортным озером «Тридцатка». Посмотрим на подворье Карповых, где провёл свой последний день Лермонтов. А ещё посетим несколько минеральных источников и Пушкинскую галерею.

Курортный Кисловодск

В великолепном Кисловодском национальном парке отыщем Лермонтовскую площадку, Колоннаду, Зеркальный пруд и Стеклянную струю. Зайдём в Нарзанную галерею. Погуляем по пешеходному Курортному бульвару со старинными зданиями. И насладимся видом на гору Кольцо.

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном Suzuki Grand Vitara.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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