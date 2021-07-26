Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Евпатории

Что вас ожидает

Неземные пейзажи

Я хорошо владею навыком репортажной съемки поэтому не беспокойтесь, что вам придется замирать в вымученных позах. Ваша задача — наслаждаться красотой и красками соленого озера. Днем при ярком солнце оно приобретает насыщенный оттенок, вечером цвета совсем нежные, пастельные. А отраженное в воде пасмурное небо стирает грани горизонта и реальности.

Вы рассмотрите фактуру засоленных деревянных столбиков, удивитесь соляным берегам — а я в это время буду искать лучшие ракурсы для снимков. Попутно объясню, почему озеро приобрело такой оттенок, и вкратце расскажу, как растет соль и когда собирают соляной урожай. После мы проедем на соседнее озеро, ставшее домом для белых лебедей — эти благородные птицы также станут украшением фотосессии.

Организационные детали

Трансфер проходит на машине марки Рено Сандеро Степвей и входит в стоимость.

Как проходит фотосессия