Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Евпатории

50 оттенков розового: фото-тур на озеро Сасык-Сиваш

Получить красочные снимки на память о степном Крыме и встретить стаю белых лебедей

5
60 отзывов
Озеро Сасык-Сиваш — одно из самых инстаграмных мест Крыма.

Сочность его цвета варьируется в зависимости от погоды и освещения, но кадры в этих декорациях всегда получаются атмосферными.

Пока вы дивитесь чуду природы, я буду ловить ваши эмоции.

А после отвезу на еще одно — Лебединое озеро, где вы понаблюдаете за многочисленной белоснежной стаей.
50 оттенков розового: фото-тур на озеро Сасык-Сиваш
50 оттенков розового: фото-тур на озеро Сасык-Сиваш
50 оттенков розового: фото-тур на озеро Сасык-Сиваш
50 оттенков розового: фото-тур на озеро Сасык-Сиваш
50 оттенков розового: фото-тур на озеро Сасык-Сиваш
50 оттенков розового: фото-тур на озеро Сасык-Сиваш
50 оттенков розового: фото-тур на озеро Сасык-Сиваш
50 оттенков розового: фото-тур на озеро Сасык-Сиваш
50 оттенков розового: фото-тур на озеро Сасык-Сиваш
50 оттенков розового: фото-тур на озеро Сасык-Сиваш
50 оттенков розового: фото-тур на озеро Сасык-Сиваш

Что вас ожидает

Неземные пейзажи

Я хорошо владею навыком репортажной съемки поэтому не беспокойтесь, что вам придется замирать в вымученных позах. Ваша задача — наслаждаться красотой и красками соленого озера. Днем при ярком солнце оно приобретает насыщенный оттенок, вечером цвета совсем нежные, пастельные. А отраженное в воде пасмурное небо стирает грани горизонта и реальности.

Вы рассмотрите фактуру засоленных деревянных столбиков, удивитесь соляным берегам — а я в это время буду искать лучшие ракурсы для снимков. Попутно объясню, почему озеро приобрело такой оттенок, и вкратце расскажу, как растет соль и когда собирают соляной урожай. После мы проедем на соседнее озеро, ставшее домом для белых лебедей — эти благородные птицы также станут украшением фотосессии.

Организационные детали

Трансфер проходит на машине марки Рено Сандеро Степвей и входит в стоимость.

Как проходит фотосессия

  • Эта поездка может проходить и как фотосессия, и как тур для профессиональных фотографов со своей техникой, если вы находитесь в поисках новых локаций для съемки
  • Я снимаю на зеркальный фотоаппарат Canon; после поездки я вышлю вам 15-20 фото в базовой цветокоррекции. Я могу дублировать съемку на свой айфон и выслать вам все удачные фотографии и видео.
  • Обратите внимание: цвет озера зависит от погоды и освещения. Уточните интенсивность оттенка в переписке.
🚩 Начало и место завершения: по договоренности
Выберите дату для встречи
  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Анна
Анна
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я родилась и живу в городе Евпатория. Увлекаюсь фотографией и восхищаюсь природой Крыма, фотографирую не первый год. Я хочу, чтобы у вас остались приятные фото-воспоминания о нашем крае — поехали со мной на фото-прогулку!
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60 реальных отзывов от туристов

Владимир
26 июля 2021
Отличная безлюдная локация для красивых фотографий)

Анна также делает фотографии на свою технику и они тоже получились отличными) Удобно отдать свою женщину в руки Анны и не фоткать самому 100500 различных поз)
Бабад
26 июля 2021
Очень обоятельная девушка, экскурсия и фотосессия прошла на одном дыхании. Очень интересно были послушать и посмотреть
М
23 июля 2021
15 июля 2021 г. побывала на экскурсии "50 оттенков розового" на озере Сасык Сиваш. Экскурсия замечательная, гид Анна совершенно потрясающая. Много и интересно рассказывает, замечательно фотографирует, что особенно важно, если ехать одному или с детьми. Само озеро выглядит просто волшебно. ! Очень рекомендую посмотреть, не пожалеете. !
Г
23 июля 2021
Фото-тур с Анной оставил только самые лучшие впечатления, а также отличные фотографии 🤩 Всё прошло легко и непринужденно и на позитиве 👍
Е
22 июля 2021
Экскурсия потрясающая, огромное спасибо
Е
22 июля 2021
Анна, большое спасибо!
Е
22 июля 2021
Спасибо Ане! Было легко, непринуждённо, увлекательно! Детям и взрослым всем понравилось! Спасибо и успехов!
О
18 июля 2021
Спасибо огромное Анне !!!! Очень приятный человек отвечает на любые вопросы интересно все рассказывает ….. Огромная благодарность, что показали такую красоту Крыма ! Это удивительные и необычные пейзажи. Спасибо вам так же за прекрасные фотографии, мы очень впечатлены остались от этой экскурсии !
О
16 июля 2021
Все понравилось:) Спасибо Анне) Будем рекомендовать друзьям)
М
14 июля 2021
Экскурсия оставила наиприятнейшие впечатления!
Интересно, легко очень хорошо простроена была сама экскурсия и информация, которой Вы с нами поделились, много интересных фактов. Будем рекомендовать своим друзьям, которые едут в Евпаторию путешествовать только с Вами и мы к Вам непременно еще обратимся за другой экскурсией, поскольку уже знаем что качество будет отличное, а эмоции самые позитивные!
Я
13 июля 2021
Фото-тур прошёл отлично 👍
С
12 июля 2021
Одно из самых приятных воспоминаний, которое останется у меня от текущей поездки в Крым. Легко и без напряжений, без толп народа. Аня, спасибо!
А
12 июля 2021
Тур с Анной получился очень легким, приятным. Мы кормили лебедей:)))Это птицы с характером, но после наблюдения и общения с ними, в душе появилась легкость и расслабление, прям анти -стресс терапия. Фотоссесия была красивой, фанастические виды завораживали и увлекали:)))Через общение с Анной-влюбились в природу и историю Крыма:)))На память остались великолепные снимки. Спасибо, Анна:)))Рекомендую для влюбленных в жизнь, в себя:)))
Н
12 июля 2021
Огромное спасибо Анне за увлекательную экскурсию, очень интересно, эмоции, не передать. Анна, очень общительная и внимательная, во время съёмки советует. Советую посетить это озеро, если будете путешествовать в Крыму, Анна не только интересно проведет экскурсию, но и дополнит ее замечательными снимками. Спасибо Анна. !
А
10 июля 2021
Очень понравилась экскурсия! В назначенное время гид наш ждала около отеля. По дороге рассказывала про Евпаторию, про окрестности, которые мы проезжали отвечала на любые наши вопросы. Супер фото получились несмотря на жару, ветер и солнце-завораживающая озерная гладь розового цвета, по дороге стая лебедей на озере, которых можно покормить. Уложились в указанную продолжительность экскурсии, прекрасно провели время и на память об отпуске есть фотографии)) Очень рекомендую другим туристам, которые хотят все и сразу))
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