Мегалитические гробницы в долине реки Пшада

Как считают ученые, эти древние сооружения были построены еще во 2–4 тысячелетиях до нашей эры. Во время осмотра дольменов вы узнаете их особенности и познакомитесь с магическими свойствами, которые им приписывают – от исцеления многих заболеваний до способности предсказывать будущее.

У берегов реки Жане

Здесь находятся минеральные источники, водопады и более 20 дольменных комплексов. Маршрут протяженностью 8 км проходит мимо села Возрождение. Первой остановкой во время экскурсии 🧭 станет водопад Нижний высотой около 4 метров. В месте его падения находится красивая чаша глубиной 2 метра, где можно остудиться от летнего зноя.

Осмотрев водопад, мы пройдем на заповедную территорию и посетим поляну с дольменами. Всего здесь располагается три мегалитических сооружения. Первый мегалит под названием «Гармония» состоит из небольших камней, покрытых единой каменной плитой. Второй дольмен «Мудрости» вызывает интерес древними рисунками и хорошо сохранившееся изгородью, сложенной из мелких камней. Третий выполнен в форме прямоугольной постройки, подпираемой каменными глыбами.

После знакомства с дольменами вы побываете в «Долине тысячи курганов» – одном из крупнейших курганных могильников на Западном Кавказе. Экскурсия ⛳ проведет нас через древние насыпи времен Бронзового века и Средневековья, а затем выведет к самому живописному водопаду на реке Жане – Изумрудному. Это природное чудо представляет собой крутой водоскат, состоящий из целого каскада водопадов с глубокой купальной чашей под центральной ступенью. Вода в ней всегда холодная, но в жару освежает и позволяет набраться сил.