  1. Россия
  2. Экскурсии

Экскурсия к дольменам Геленджика и водопадам реки Жане

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Геленджика
Чтобы вы могли по достоинству оценить природную красоту окрестностей Геленджика, предлагаем отправиться на экскурсию ⛳ к рекам Пшада и Жане.

Здесь находятся минеральные источники, водопады и более 20 дольменных комплексов.

Вы узнаете особенности и познакомитесь с их магическими свойствами.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • В горы
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Экскурсия к дольменам Геленджика и водопадам реки Жане
Экскурсия к дольменам Геленджика и водопадам реки Жане

Что вы увидите

  • Дольмены
  • Водопады реки Жане - Нижний, Изумрудный и др.
  • Долина тысячи курганов
Мегалитические гробницы в долине реки Пшада
Как считают ученые, эти древние сооружения были построены еще во 2–4 тысячелетиях до нашей эры. Во время осмотра дольменов вы узнаете их особенности и познакомитесь с магическими свойствами, которые им приписывают – от исцеления многих заболеваний до способности предсказывать будущее.
У берегов реки Жане
Здесь находятся минеральные источники, водопады и более 20 дольменных комплексов. Маршрут протяженностью 8 км проходит мимо села Возрождение. Первой остановкой во время экскурсии 🧭 станет водопад Нижний высотой около 4 метров. В месте его падения находится красивая чаша глубиной 2 метра, где можно остудиться от летнего зноя.
Осмотрев водопад, мы пройдем на заповедную территорию и посетим поляну с дольменами. Всего здесь располагается три мегалитических сооружения. Первый мегалит под названием «Гармония» состоит из небольших камней, покрытых единой каменной плитой. Второй дольмен «Мудрости» вызывает интерес древними рисунками и хорошо сохранившееся изгородью, сложенной из мелких камней. Третий выполнен в форме прямоугольной постройки, подпираемой каменными глыбами.
После знакомства с дольменами вы побываете в «Долине тысячи курганов» – одном из крупнейших курганных могильников на Западном Кавказе. Экскурсия ⛳ проведет нас через древние насыпи времен Бронзового века и Средневековья, а затем выведет к самому живописному водопаду на реке Жане – Изумрудному. Это природное чудо представляет собой крутой водоскат, состоящий из целого каскада водопадов с глубокой купальной чашей под центральной ступенью. Вода в ней всегда холодная, но в жару освежает и позволяет набраться сил.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси)
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Экскурсия к дольменам Геленджика и водопадам реки Жане
Экскурсия к дольменам Геленджика и водопадам реки Жане
Экскурсия к дольменам Геленджика и водопадам реки Жане
Экскурсия к дольменам Геленджика и водопадам реки Жане

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гиды В.
Гиды В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Гиды В. проводит ещё 2 экскурсии

Обзорная экскурсия по Геленджику
4 000
2 часа
Обзорная экскурсия по Геленджику
Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Геленджика
5 000
6 часов
Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Геленджика

Еще несколько необычных экскурсий в Геленджике

Вечерний променад по Геленджику
скидка10%
5850
5 265
3 часа
Вечерний променад по Геленджику
10 отзывов
Познакомиться с городом в самые приятные часы и разобраться в переплетении его культур и эпох
Добро пожаловать в Геленджик!
5 850
3 часа
Добро пожаловать в Геленджик!
5 отзывов
Исследовать знаковые места курортного города на душевной авто-пешеходной экскурсии
Дайвинг в Черном море
2 600
3 часа
Дайвинг в Черном море
5 отзывов
Продводное погружение к затонувшим якорям, пещерам и гротам
В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, Ялта
4 000
35 часов
В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, Ялта
4 отзыва
Путешествие к природным сокровищам Геленджика
10 000
5 часов
Путешествие к природным сокровищам Геленджика
3 отзыва
Водопады рек Жане и Пшада, целительные дольмены и оздоровительный парк Инь-Янь
В горы к Пшадским водопадам: загадочные дольмены и прогулка по ущелью
1 700
6 часов
В горы к Пшадским водопадам: загадочные дольмены и прогулка по ущелью
3 отзыва