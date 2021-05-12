Что вас ожидает:

Морской климат, виноградные плантации, озеро и старинные подвалы

Из Геленджика вы отправитесь на комфортабельном туристическом автобусе в Новороссийск. Здесь проедетесь по улицам под увлекательные рассказы опытного экскурсовода, рассмотрите памятники города-героя. Затем путь лежит в Абрау-Дюрсо, на знаменитый завод. Здесь вас ждет экскурсия по старинному Русскому Винному дому. Здание возведено вручную прямо в скале, винные подвалы просто вырезаны из глины. Вы пройдете по загадочным тоннелям конца XIX века, которые строились еще при князе Льве Голицыне, когда здание принадлежало именитой семье. Вам покажут, как создают шампанское.

Зрелище волшебное и увлекательное, как и само игристое. Летом можно отправиться на панорамную площадку шато, где открываются роскошные виды не бескрайние плантации винограда, Кавказские горы и Черное море. Виноградникам Абрау порядка 150 лет, а общая площадь насчитывает 640 гектар. Взрослые смогут насладиться бокалом шампанского для особого настроения. К вечеру можно отправиться на озеро Абрау, где проводится красочное лазерное шоу. Перед отъездом не забудьте прикупить парочку сувениров в подарок, пару-тройку бутылок шампанского и вкусного сыра на закуску!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.