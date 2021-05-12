Групповая экскурсия в Абрау-Дюрсо: из Геленджика на винные подвалы и озеро
Абрау Дюрсо — это село близ Новороссийска. Здесь приятный морской климат, но самое главное — это виноградные плантации. Это роскошный туристический центр, самая популярная точка винного туризма в мире.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Новороссийск
- Абрау-Дюрсо
- Озеро Абрау
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Морской климат, виноградные плантации, озеро и старинные подвалы
Из Геленджика вы отправитесь на комфортабельном туристическом автобусе в Новороссийск. Здесь проедетесь по улицам под увлекательные рассказы опытного экскурсовода, рассмотрите памятники города-героя. Затем путь лежит в Абрау-Дюрсо, на знаменитый завод. Здесь вас ждет экскурсия по старинному Русскому Винному дому. Здание возведено вручную прямо в скале, винные подвалы просто вырезаны из глины. Вы пройдете по загадочным тоннелям конца XIX века, которые строились еще при князе Льве Голицыне, когда здание принадлежало именитой семье. Вам покажут, как создают шампанское.
Зрелище волшебное и увлекательное, как и само игристое. Летом можно отправиться на панорамную площадку шато, где открываются роскошные виды не бескрайние плантации винограда, Кавказские горы и Черное море. Виноградникам Абрау порядка 150 лет, а общая площадь насчитывает 640 гектар. Взрослые смогут насладиться бокалом шампанского для особого настроения. К вечеру можно отправиться на озеро Абрау, где проводится красочное лазерное шоу. Перед отъездом не забудьте прикупить парочку сувениров в подарок, пару-тройку бутылок шампанского и вкусного сыра на закуску!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные расходы
- Опытный экскурсовод
- Что не входит
- Экскурсия по винзаводу — 10000 руб.
- Экскурсия по винзаводу с дегустацией только для взрослых — 1500 руб.
- Покупка шампанского и сыров по желанию
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Кирова 12 или другая остановка по запросуЗавершение: ул. Кирова 12
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
T
Tatyana Nikolaevna
12 мая 2021
На майских праздниках решили провести время с пользой - и взяли экскурсию под названием "Абрау-Дюрсо". Остались очень довольны! Всем любителям вин определено сюда! Это незабываемый отдых с увлекательной экскурсией по Русскому Винному дому. А для особо ценителей - присутствует дегустация. Однозначно всем рекомендую для посещения!
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Завтра
7 апр
8 апр
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Алик
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