Начало экскурсии обговаривается с вами

Знакомство с тайнами дольменов Геленджика

Я познакомлю Вас с ровесниками египетских пирамид - дольменами

Я познакомлю Вас с ровесниками египетских пирамид — дольменами.

Мы прогуляемся по красивому и уютному парку, Вы узнаете, что такое Зизифус и как он помогает сохранить здоровье и красоту.

Затем Вас ждет прогулка в сказочном и загадочном лесу, созданном для занятия йогой и поиском ответов на вселенские вопросы.

В конце интересного пути через аутентичную эко деревню Вы сможете не только полюбоваться красивыми водопадами реки Жане, но искупаться в них.

Вы почувствуете необычный дух этого места, обретете покой и умиротворение.
Знакомство с тайнами дольменов Геленджика
Знакомство с тайнами дольменов Геленджика
Знакомство с тайнами дольменов Геленджика
Знакомство с тайнами дольменов Геленджика
Знакомство с тайнами дольменов Геленджика
Знакомство с тайнами дольменов Геленджика
Об экскурсии
Я познакомлю Вас с ровесниками египетских пирамид — дольменами. Вы узнаете историю дольменов, легенды, связанные с их происхождением, влиянием на людей и связью с космосом. Всего Вы увидите 8 дольменов. Но дольмены — это только часть интересной программы нашей экскурсии.
Мы прогуляемся по красивому и уютному парку, Вы узнаете, что такое Зизифус и как он помогает сохранить здоровье и красоту.
Затем Вас ждет прогулка в сказочном и загадочном лесу, созданном для занятия йогой и поиском ответов на вселенские вопросы. В конце интересного пути через аутентичную эко деревню Вы сможете не только полюбоваться красивыми водопадами реки Жане, но искупаться в них. Вы почувствуете необычный дух этого места, обретете покой и умиротворение.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Билет
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • фотоссесия на профессиональный фотоаппарат бесплатно
  • автомобиль Ауди Q3 или Фольцваген Поло
  • с собой лучше взять удобную обувь, плавки, полотенце
  • увезем и привезем с Вашего отеля
  • придётся пройти около 3 км
Что не входит
  • Вход в эко деревню: взрослый — 300 рублей, детский — 200 рублей
  • Вход на фермерское хозяйство «Дольмен»: взрослый — 200 рублей, детский — 100 рублей
Место начала и завершения
Место жительства клиента
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Алик И.
Алик И.
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