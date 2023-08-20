Начало экскурсии обговаривается с вами

Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с дольменами Геленджика, которые являются ровесниками египетских пирамид. Участники узнают о легендах и влиянии дольменов на людей, а также об их связи с космосом. В дополнение к этому, прогулка по парку и загадочному лесу подарит новые впечатления.



Завершением станет посещение эко деревни и водопадов реки Жане, где можно искупаться и насладиться природой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В октябре и ноябре также можно насладиться красотой природы, но учтите возможные дожди. Зимой экскурсия возможна, но стоит подготовиться к более прохладной погоде.

Сейчас август — это идеальное время.