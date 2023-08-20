Начало экскурсии обговаривается с вами

Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с дольменами Геленджика, которые являются ровесниками египетских пирамид. Участники узнают о легендах и влиянии дольменов на людей, а также об их связи с космосом. В дополнение к этому, прогулка по парку и загадочному лесу подарит новые впечатления.
Завершением станет посещение эко деревни и водопадов реки Жане, где можно искупаться и насладиться природой
Завершением станет посещение эко деревни и водопадов реки Жане, где можно искупаться и насладиться природой
5 причин купить эту экскурсию
- 🗿 Уникальные дольмены
- 🌳 Прогулка по парку
- 🏞️ Водопады реки Жане
- 🧘♂️ Лес для йоги
- 🌿 Зизифус и здоровье
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В октябре и ноябре также можно насладиться красотой природы, но учтите возможные дожди. Зимой экскурсия возможна, но стоит подготовиться к более прохладной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дольмены
- Парк
- Лес
- Водопады реки Жане
Описание экскурсииЧто еще вас ожидает После обзора дольменов мы прогуляемся по красивому и уютному парку, Вы узнаете, что такое Зизифус и как он помогает сохранить здоровье и красоту. Затем Вас ждет прогулка в сказочном и загадочном лесу, созданном для занятия йогой и поиском ответов на вселенские вопросы. В конце интересного пути через аутентичную эко деревню Вы сможете не только полюбоваться красивыми водопадами реки Жане, но искупаться в них. Вы почувствуете необычный дух этого места, обретете покой и умиротворение. Важная информация:
- Наденьте удобную обувь и одежду, возьмите купальные принадлежности и полотенце;
- В рамках экскурсии нам предстоит пройти около 7 км.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дольмены
- Лес
- Водопады реки Жане
Что включено
- Трансфер от вашего отеля и обратно на комфортном автомобиле
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Вход в эко деревню: взрослый - 450 рублей.
- Вход на фермерское хозяйство «Дольмен»: взрослый - 300 рублей.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Геленджике
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Спасибо году Алику. Все очень понравилось:познакомились с дольменами,прогулялись по лесу,искупались в водопаде реки. Рекомендую именно частные экскурсии! Т. к. было ооочень жарко,вторую локацию мы не осилили и вернулись когда нам было удобно! Алик пунктуален,доброжелателен,приятный в общении. Авто комфортное,с кондеем. Предложил нам дополнительно прохладную воду и конфетки! Спасибо.
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Л
Спасибо году Алику. Все очень понравилось:познакомились с дольменами,прогулялись по лесу,искупались в водопаде реки. Рекомендую именно частные экскурсии! Т. к. было ооочень жарко,вторую локацию мы не осилили и вернулись когда нам было удобно! Алик пунктуален,доброжелателен,приятный в общении. Авто комфортное,с кондеем. Предложил нам дополнительно прохладную воду и конфетки! Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Спасибо году Алику. Все очень понравилось:познакомились с дольменами,прогулялись по лесу,искупались в водопаде реки. Рекомендую именно частные экскурсии! Т. к. было ооочень жарко,вторую локацию мы не осилили и вернулись когда нам было удобно! Алик пунктуален,доброжелателен,приятный в общении. Авто комфортное,с кондеем. Предложил нам дополнительно прохладную воду и конфетки! Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
л
Спасибо году Алику. Все очень понравилось:познакомились с дольменами,прогулялись по лесу,искупались в водопаде реки. Рекомендую именно частные экскурсии! Т. к. было ооочень жарко,вторую локацию мы не осилили и вернулись когда нам было удобно! Алик пунктуален,доброжелателен,приятный в общении. Авто комфортное,с кондеем. Предложил нам дополнительно прохладную воду и конфетки! Спасибо.
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А
Прекрасная экскурсия по красивым местам, окунулись в неизведанное… Алик профессионал, прекрасный гид и просто хороший человек
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О
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