Начало экскурсии обговаривается с вами

Об экскурсии

Я познакомлю Вас с ровесниками египетских пирамид — дольменами. Вы узнаете историю дольменов, легенды, связанные с их происхождением, влиянием на людей и связью с космосом. Всего Вы увидите 8 дольменов. Но дольмены — это только часть интересной программы нашей экскурсии.

Мы прогуляемся по красивому и уютному парку, Вы узнаете, что такое Зизифус и как он помогает сохранить здоровье и красоту.

Затем Вас ждет прогулка в сказочном и загадочном лесу, созданном для занятия йогой и поиском ответов на вселенские вопросы. В конце интересного пути через аутентичную эко деревню Вы сможете не только полюбоваться красивыми водопадами реки Жане, но искупаться в них. Вы почувствуете необычный дух этого места, обретете покой и умиротворение.