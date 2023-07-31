Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накануне. МЫ встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска или заберём из отеля

Завершение: Горно-Алтайск, вечер. Рекомендуем брать обратные билеты на следующий день после завершения программы