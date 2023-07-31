Алтайские активности и главные достопримечательности

Побывать в топовых местах, прокатиться верхом, сплавиться по реке и совершить треккинг к водопадам

В путешествии вы не только полюбуетесь природой Алтая, которая манит сюда всё больше гостей, но и познакомитесь с ним через активные развлечения.

В окружении пейзажей Катунской долины вас ждёт рафтинг, прогулка на лошадях и прохождение по оборудованному скалолазному маршруту.

Мы покатаемся на катере по Телецкому озеру, проедем по красивейшему Чуйскому тракту, побываем на «Марсе» и рассмотрим узоры Гейзерного озера.

Будем много гулять, забираться на головокружительные высоты и заряжаться энергией и яркими эмоциями.
Алтайские активности и главные достопримечательности
Алтайские активности и главные достопримечательности
Алтайские активности и главные достопримечательности
Алтайские активности и главные достопримечательности
Алтайские активности и главные достопримечательности
Алтайские активности и главные достопримечательности
Алтайские активности и главные достопримечательности
Ближайшие даты:
24
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сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Маршрут разработан таким образом, что специальной подготовки для участия не требуется. Даже новички смогут насладиться путешествием на 100%.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накануне. МЫ встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска или заберём из отеля
Завершение: Горно-Алтайск, вечер. Рекомендуем брать обратные билеты на следующий день после завершения программы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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