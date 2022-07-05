1 день

Барнаул - Белокуриха - Солоновка - Искра

Встреча в г. Барнауле: аэропорт, ж/д вокзал, гостиницы города (по согласованию).

Выезд из города 9-00 (местное время).

Трансфер Барнаул – Белокуриха (240 км).

Курорт известен своим целебным воздухом и термальными источниками.

Встреча в г. Белокурихе в 13:00 в отеле Благодать (по согласованию, в случае прилета в аэропорт Горно-Алтайска, трансфер Горно-Алтайск – Белокуриха (120 км) за доп. плату).

Трансфер Белокуриха – Солоновка (40 км), село, основанное староверами и русскими переселенцами, известное как точка притяжения для парапланеристов и частной сыроварней.

Обед в кержацких традициях «Кухня староверов».

Трансфер Солоновка – Солонешное (65 км).

Экскурсия в Солонешенский краеведческий музей (входной билет оплачивается отдельно), где представлена развёрнутая история археологического объекта «Денисова пещера», культура русского (старообрядцы) и алтайского народов.

Трансфер Солонешное – Топольное (25 км).

Размещение в маральнике.

Ужин.

Алтайский марал – пугливое, осторожное, величественное животное из семейства оленевых.

Панты – неокостеневшие рога марала – созданный самой природой комплекс веществ с огромной биостимулирующей силой.

Одним из наиболее эффективных методов пантолечения являются пантовые ванны – это оздоровительная процедура с применением водного экстракта из вываренных рогов марала.

Применение пантовых ванн, а также продуктов пантового мараловодства повышает энергетику организма, улучшает кровоток, способствует регенерации тканей, особенно эффективно ускоряет восстановление мышечной ткани после её повреждения в результате физических нагрузок, а также замедляет процессы старения организма.

Положительный эффект наблюдается не ранее 4–6 ванны (стоимость приема ванны оплачивается отдельно).

Размещение: маральник «Искра» (удобства на этаже), «Лесная сказка» (удобства на этаже) в Солонешенском районе.

Пешком – 3 км, авто – 365 км.