Рафтинг и приключения на Алтае

Комбинированное путешествие, позволяющее совместить интерес к истории, этнографии и культуре Алтая с активностями

5
3 отзыва
Комбинированное путешествие, позволяющее совместить интерес к истории, этнографии и культуре Алтая с активностями.

Сплав по Средней Катуни – не только сумасшедшая гребля и острота ощущений в порогах, а также релакс и медитации на привалах, шанс насладиться активным отдыхом в дикой природе без лишних нагрузок и лишений, путешествие в затерянный мир!
Рафтинг и приключения на Алтае
Рафтинг и приключения на Алтае
Рафтинг и приключения на Алтае
Рафтинг и приключения на Алтае
Рафтинг и приключения на Алтае
Рафтинг и приключения на Алтае
Рафтинг и приключения на Алтае
Рафтинг и приключения на Алтае
Рафтинг и приключения на Алтае
Рафтинг и приключения на Алтае
Рафтинг и приключения на Алтае
Рафтинг и приключения на Алтае
Рафтинг и приключения на Алтае
Рафтинг и приключения на Алтае
Рафтинг и приключения на Алтае
Рафтинг и приключения на Алтае
Рафтинг и приключения на Алтае
Рафтинг и приключения на Алтае
Рафтинг и приключения на Алтае
Рафтинг и приключения на Алтае
Ближайшие даты:
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июн
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июл
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Что вас ожидает 🤩

Невероятные фото Алтая
Невероятные фото Алтая
Нас ждут фотостопы на фоне Чуйских Альп, в месте слияния Чуи и Катуни, а также потрясающие фотосеты на фоне алтайских закатов и разноцветных пород Алтайского Марса
Оздоровительные процедуры
Оздоровительные процедуры
Побываем в маральнике и познакомимся с эффективными методами пантолечения
Новые грани вкуса по-алтайски
Новые грани вкуса по-алтайски
Попробуем алтайские «вкусности» и «полезности»
Освежающий сплав
Освежающий сплав
Испытаем всплеск адреналина, пройдем пороги Ильгуменский, Кадринская труба и Шабаш
Денисова пещера
Денисова пещера
Посетим уникальный археологический памятник мирового значения

Программа тура по дням

1 день

Барнаул - Белокуриха - Солоновка - Искра

Встреча в г. Барнауле: аэропорт, ж/д вокзал, гостиницы города (по согласованию).

Выезд из города 9-00 (местное время).

Трансфер Барнаул – Белокуриха (240 км).

Курорт известен своим целебным воздухом и термальными источниками.

Встреча в г. Белокурихе в 13:00 в отеле Благодать (по согласованию, в случае прилета в аэропорт Горно-Алтайска, трансфер Горно-Алтайск – Белокуриха (120 км) за доп. плату).

Трансфер Белокуриха – Солоновка (40 км), село, основанное староверами и русскими переселенцами, известное как точка притяжения для парапланеристов и частной сыроварней.

Обед в кержацких традициях «Кухня староверов».

Трансфер Солоновка – Солонешное (65 км).

Экскурсия в Солонешенский краеведческий музей (входной билет оплачивается отдельно), где представлена развёрнутая история археологического объекта «Денисова пещера», культура русского (старообрядцы) и алтайского народов.

Трансфер Солонешное – Топольное (25 км).

Размещение в маральнике.

Ужин.

Алтайский марал – пугливое, осторожное, величественное животное из семейства оленевых.

Панты – неокостеневшие рога марала – созданный самой природой комплекс веществ с огромной биостимулирующей силой.

Одним из наиболее эффективных методов пантолечения являются пантовые ванны – это оздоровительная процедура с применением водного экстракта из вываренных рогов марала.

Применение пантовых ванн, а также продуктов пантового мараловодства повышает энергетику организма, улучшает кровоток, способствует регенерации тканей, особенно эффективно ускоряет восстановление мышечной ткани после её повреждения в результате физических нагрузок, а также замедляет процессы старения организма.

Положительный эффект наблюдается не ранее 4–6 ванны (стоимость приема ванны оплачивается отдельно).

Размещение: маральник «Искра» (удобства на этаже), «Лесная сказка» (удобства на этаже) в Солонешенском районе.

Пешком – 3 км, авто – 365 км.

Барнаул - Белокуриха - Солоновка - ИскраБарнаул - Белокуриха - Солоновка - ИскраБарнаул - Белокуриха - Солоновка - ИскраБарнаул - Белокуриха - Солоновка - ИскраБарнаул - Белокуриха - Солоновка - ИскраБарнаул - Белокуриха - Солоновка - Искра
2 день

Денисова пещера, Каракол, Чуйский тракт

Завтрак.

Трансфер Топольное – Денисова пещера (35 км).

Экскурсия в Денисову пещеру – уникальный археологический памятник мирового значения, в котором была найдена окаменелая фаланга пальца, принадлежащая виду людей, представляющему особую ветвь в эволюции (денисовец) и отличному от неандертальца и современных людей.

Трансфер Денисова пещера – Каракол (150 км) через перевал Келейский (1313 м), Ябоганский (1492 м) вдоль Бащелакского хребта через Усть-Канскую котловину до знаменитого Чуйского тракта.

Размещение.

Прогулка к символичному памятнику суслику.

Фотосеты алтайских закатов «Солнце в ладонях гор».

Ужин.

Размещение: туркомплекс «Уч-Энмек» (удобства на этаже) в Онгудайском районе.

Пешком – 5 км, авто – 185 км.

Денисова пещера, Каракол, Чуйский трактДенисова пещера, Каракол, Чуйский трактДенисова пещера, Каракол, Чуйский трактДенисова пещера, Каракол, Чуйский тракт
3 день

Кызыл-Чин и Гейзеровое озеро

Завтрак.

Трансфер Каракол – Чаган-Узун (250 км).

Экскурсия по Чуйскому тракту вверх по рекам Катунь и Чуя до Курайской степи.

История тракта уходит вглубь веков, когда эта дорога была вьючной тропой, ответвлением Великого шелкового пути, «китайской дорожкой».

Входит в ТОП-10 красивейших дорог мира по версии National Geographic.

В пути преодолеваем один из самых крупных перевалов Чике-Таман (1460 м), что в переводе с алтайского означает «Прямая ступня».

Перевал известен с X века, сегодня представляет собой крутую извилистую дорогу со смотровой площадкой на вершине.

Экскурсия в Кызыл-Чин, известного среди туристов как «Марс».

По пути – фотостоп на фоне Северо-Чуйского хребта.

Прогулка по марсианским горам и каньонам ручья Кызыл-Чин.

Выходы разноцветных глин на поверхность создают ощущение другой планеты.

Трансфер Кызыл-Чин – Гейзеровое озеро (80 км).

Экскурсия на Гейзеровое озеро – единственное в своем роде – редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой.

Это всегда открытый в Космос «земной глаз» удивительного бирюзового цвета.

На зеркале озера можно заметить разводы округлой или овальной формы, которые по сути лишь отражение процессов, происходящих на дне озера, где оживают «гейзеры», выбрасывая на поверхность смесь голубоватой глины и песка.

Возвращение на туркомплекс (180 км).

По дороге посещение урочища Калбак-Таш, осмотр наскальных рисунков – петроглифов.

Около 500 композиций, насчитывающих более 5 тысяч рисунков. Временной размах петроглифов – от неолита до тюркской эпохи.

Памятник расположен на правом берегу р. Чуи.

Фотостоп в северной части геопарка «Алтай», Чуй-Оозы – место слияния Чуи и Катуни.

Ужин.

Размещение: туркомплекс «Уч-Энмек» (удобства на этаже) в Онгудайском районе.

Пешком – 5 км, авто – 500 км.

Кызыл-Чин и Гейзеровое озероКызыл-Чин и Гейзеровое озероКызыл-Чин и Гейзеровое озероКызыл-Чин и Гейзеровое озероКызыл-Чин и Гейзеровое озероКызыл-Чин и Гейзеровое озеро
4 день

Каракольский природный парк «Уч-Энмек»

Завтрак.

Экскурсия (40 км) в каракольский природный парк «Уч-Энмек», являющийся природным парком, включающим природные, историко-культурные, сакральные комплексы и объекты: курганы, наскальные рисунки, комплексы мегалитов.

Экскурсия по долине позволяет окунуться в алтайскую культуру и её космогонию.

Трансфер до места начала сплава (85 км) – устье реки Б. Яломан.

Размещение в палатках, ужин – полевая кухня.

Подготовка судов к сплаву.

Подгонка личного снаряжения, спасательных жилетов, гидрокостюмов и касок.

Инструктаж по технике безопасности и поведению на воде.

Размещение: палаточный лагерь на берегу р. Катуни.

Пешком – 3 км, авто – 125 км.

Каракольский природный парк «Уч-Энмек»Каракольский природный парк «Уч-Энмек»Каракольский природный парк «Уч-Энмек»Каракольский природный парк «Уч-Энмек»Каракольский природный парк «Уч-Энмек»Каракольский природный парк «Уч-Энмек»Каракольский природный парк «Уч-Энмек»
5 день

Начало сплава

Завтрак – полевая кухня.

Сплав, прохождение порогов «Ильгуменский» (3-4 категории сложности), «Кадринская труба» (3-4 к. с.).

Обед-перекус. Прохождение порога «Шабаш» (5-4 к. с.) по очереди со страховкой.

Трансфер устье р. Урсула – Нижняя Катунь (170 км).

Ужин.

Размещение: юрточный кемпинг «Алтайское Кочевье», ВК «Манжерок», «Altai-rest», «Солнечная» в районе Нижней Катуни.

Пешком – 3 км, авто – 170 км.

Начало сплаваНачало сплаваНачало сплаваНачало сплаваНачало сплаваНачало сплава
6 день

Бийск - Барнаул. Отъезд

Завтрак.

Трансфер Нижняя Катунь – Бийск (130 км) – город, построенный по указу Петра I в 18 веке.

Сейчас Бийск имеет статус Наукограда и является главными вратами, ведущими в Горный Алтай.

Трансфер Бийск – Барнаул (180 км).

Обзорная экскурсия по городу с посещением музея и ресторации «Горная Аптека».

Горная Аптека – это также ресторация и магазин сувениров и подарков с Алтая.

Здесь можно найти не только аутентичные вещи ручной работы, сделанные мастерами по дереву, металлу, росписи, но и покупки для здоровья и красоты на основе алтайских трав, эксклюзивные подарочные наборы, чаи, бальзамы, алтайские «вкусности» и «полезности».

Окончание программы в 20:00.

Пешком – 3 км, авто – 310 км.

Бийск - Барнаул. ОтъездБийск - Барнаул. ОтъездБийск - Барнаул. ОтъездБийск - Барнаул. ОтъездБийск - Барнаул. ОтъездБийск - Барнаул. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение:

  • Маральник «Искра» (удобства на этаже),«Лесная сказка» (удобства на этаже) в Солонешенском районе.
  • Туркомплекс «Уч-Энмек» (удобства на этаже) в Онгудайском районе.
  • Палаточный лагерь на берегу р. Катуни.
  • Юрточный кемпинг «Алтайское Кочевье», ВК «Манжерок», «Altai-rest», «Солнечная» в районе Нижней Катуни.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:

20 июня, 27 июня, 4 июля55 800
11 июля, 18 июля, 25 июля, 1 августа, 8 августа, 15 августа, 22 августа57 800
29 августа49 800

Доплата за одноместное размещение – 10 000 руб.

Подселение не предусматривается.

Размещение с раздельными кроватями не гарантировано. Трехместное размещение – по согласованию.

Варианты проживания

Туркомплекс / палаточный лагерь / кемпинг

5 ночей

Размещение по пути следования.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд от Барнаула на комфортабельном автобусе
  • 2-3-х местное размещение в туркомплексах и отелях: стандартные номера с удобствами (душ, WC), в высокогорье – удобства на этаже
  • Питание – завтрак и ужин
  • Проживание в палатке во время сплава
  • Обеды – в полевых условиях
  • Прокат снаряжения (гидрокостюм непреновый, спасательный жилет, защитный шлем, брызгозащитная куртка, палатка, спальник, коврик)
  • Экскурсии согласно программе
  • Страхование
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаул и обратно
  • Входные билеты в музеи – 150-400 руб. /чел.
  • Рекреационный сбор – 100 руб. /чел.
  • Посещение бани – от 500 руб. /час
  • Дополнительное питание – обеды
  • Дополнительные экскурсии – от 500 руб. /чел.
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • непромокаемая куртка;
  • ветровка или плащ-дождевик;
  • двое брюк – плотные и легкие;
  • кофта из толстого флиса или теплый шерстяной свитер;
  • легкий свитер или кофта;
  • шорты;
  • футболки х/б;
  • головной убор;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • термобелье;
  • обувь для пеших экскурсий –туристические ботинки или кроссовки из плотного материала;
  • легкая обувь – кроссовки, кеды или сандалии;
  • обувь для сплава – легкие кеды или неопреновые тапочки;
  • носки;
  • плавки или купальник;
  • тапочки для бани и дома;
  • индивидуальные средства для гигиены и аптечка;
  • при посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах без головного убора;
  • документы (пенсионные удостоверения и другие документы, подтверждающие ваши льготы).
Есть ли в туре клещи?

Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион – местность, где встречаются клещи, змеи.

Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие правила посещения монастырей и храмов для женщин?

При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах без головного убора.

Кто нас будет сопровождать?

На один автобус до 20 мест выделяется 1 сопровождающий гид.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
5 июля 2022
Отличное получилось путешествие. Отдельное спасибо гиду Григорию. Все супер?
С
1 сен 2020
Тур очень понравился, но как всегда оказалось мало)
Ю
28 сен 2022
Удобное и своевременное получение информации.

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