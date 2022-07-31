«Алтайский Марс» за 2 дня

Увидеть Алтай: тур на автобусе к магнетическому Гейзеровому озеру и долине Марса
Алтайская долина Марса или долина Кызыл Чина – это миллионы лет истории и марсианские пейзажи, завораживающие своей фантастической красотой. Золотые кустарники, рассыпанные по окрестностям, дополняют неординарный пейзаж.

У вас есть удобная возможность увидеть это невероятное место и другие завораживающие природные памятники в рамках нашего тура.
5
2 отзыва
«Алтайский Марс» за 2 дня
«Алтайский Марс» за 2 дня
«Алтайский Марс» за 2 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание тура

Предлагаем вам отправиться в незабываемое двухдневное приключение по Алтаю, за время которого вы увидите не только знаменитую Алтайскую долину Марса, но и другие завораживающие памятники природы.

Что вас ждет

Наше путешествие начнется с поездки по легендарному Чуйскому тракту. В первый день мы побываем на перевалах Чике-Таман и Семинский, сделаем красочные фото в месте слияния рек Чуя и Катунь. Первой остановкой во второй день нашего тура станет невероятной красоты Гейзеровое озеро, которое славится бирюзовым цветом воды. А после мы отправимся навстречу нереальным марсианским пейзажам.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый 12+16 700 ₽
Пенсионеры, студентыот 16 200 ₽
Дети до 12 летот 16 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чуйский тракт
  • Перевалы Чике-Таман и Семинский
  • Место слияния рек Чуя и Катунь
  • Катунские террасы
  • Северо-Чуйский хребет
  • Гейзеровое озеро
  • "Долина Марса" (долина "Кызыл Чин"), до Марса-1
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты
  • Проживание (2-, 3-местные домики).
Что не входит в цену
  • Питание
  • Страховка
  • Дополнительные экскурсии.
Место начала и завершения?
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии
  • Просим вас, заранее за несколько дней до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
31 июл 2022
Т
17 июл 2022
Все отлично

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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