Алтайская долина Марса или долина Кызыл Чина – это миллионы лет истории и марсианские пейзажи, завораживающие своей фантастической красотой. Золотые кустарники, рассыпанные по окрестностям, дополняют неординарный пейзаж.
У вас есть удобная возможность увидеть это невероятное место и другие завораживающие природные памятники в рамках нашего тура.
У вас есть удобная возможность увидеть это невероятное место и другие завораживающие природные памятники в рамках нашего тура.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание тура
Предлагаем вам отправиться в незабываемое двухдневное приключение по Алтаю, за время которого вы увидите не только знаменитую Алтайскую долину Марса, но и другие завораживающие памятники природы.
Что вас ждет
Наше путешествие начнется с поездки по легендарному Чуйскому тракту. В первый день мы побываем на перевалах Чике-Таман и Семинский, сделаем красочные фото в месте слияния рек Чуя и Катунь. Первой остановкой во второй день нашего тура станет невероятной красоты Гейзеровое озеро, которое славится бирюзовым цветом воды. А после мы отправимся навстречу нереальным марсианским пейзажам.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|16 700 ₽
|Пенсионеры, студенты
|от 16 200 ₽
|Дети до 12 лет
|от 16 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чуйский тракт
- Перевалы Чике-Таман и Семинский
- Место слияния рек Чуя и Катунь
- Катунские террасы
- Северо-Чуйский хребет
- Гейзеровое озеро
- "Долина Марса" (долина "Кызыл Чин"), до Марса-1
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты
- Проживание (2-, 3-местные домики).
Что не входит в цену
- Питание
- Страховка
- Дополнительные экскурсии.
Место начала и завершения?
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии
- Просим вас, заранее за несколько дней до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
31 июл 2022
Т
Татьяна
17 июл 2022
Все отлично
Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска
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