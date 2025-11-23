Мои заказы

Автотур в мини-группе по знаковым локациям Алтая в период цветения маральника

Посетить Гейзерное озеро, увидеть Алтайский Марс, осмотреть Пазырыкские курганы и попариться в бане
За 3 дня вы откроете для себя Алтай в самый волшебный период. Путешествие начнётся на легендарном Чуйском тракте, одной из самых живописных дорог мира. Увидите перевалы Семинский и Чике-Таман, где
читать дальше

горные пейзажи раскрываются во всей своей мощи.

На склонах раскинутся фиолетовые ковры маральника, создающие впечатление, будто горы зацвели пурпуром.

В долине Чулышмана подниметесь на перевал Кату-Ярык и сможете увидеть Алтай во всей его первозданной красоте.

Вас ждут древние курганы, прозрачное Гейзерное озеро и фантастические пейзажи Алтайского Марса с разноцветными холмами.

Описание тура

Организационные детали

Погодные условия.
В мае на Алтае возможны резкие перепады температуры, поэтому рекомендуется взять тёплую одежду, ветровку и удобную обувь.

Рекомендации по билетам.
Так как возвращение в Барнаул происходит поздно вечером, лучше планировать обратный вылет или поездку на следующий день после завершения тура.

Программа тура по дням

1 день

Барнаул - Чуйский тракт - Акташ

В 7:30 у аэропорта Барнаула и в 8:30 на железнодорожном вокзале начнётся наше путешествие. После посадки в автобус отправимся в дорогу, по пути сделаем остановку в Майме и аэропорту Горно-Алтайска, чтобы забрать остальных участников.

Маршрут пройдёт по легендарному Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог мира, хранящей множество загадок и преданий. О них расскажет гид.

Первая остановка — Семинский перевал, самый высокий на всём тракте. Он пересекает Семинский хребет между вершинами Сарлык и Тияхты. Далее нас ждёт перевал Чике-Таман с великолепной панорамой Теректинского хребта. Здесь можно будет немного прогуляться по торговым рядам.

За перевалом откроются фиолетовые горы. Мы заедем в особое место, где цветущий маральник создаёт невероятные краски для фотографий.

Затем посетим смотровую площадку на слиянии рек Чуи и Катуни — одно из самых эффектных мест всего Алтая.

К вечеру прибудем в Акташ. После ужина в кафе разместимся на туристической базе и отдохнём перед следующим днём путешествия.

2 день

Красные ворота, озеро Киделю, Пазырыкские курганы, долина Чулышмана

Утром отправимся к перевалу Кату-Ярык — природной границе между миром цивилизации и дикой красотой Алтая.

По пути увидим Красные ворота — узкий проход между отвесными скалами, вздымающимися на десятки метров. Дорога, словно прорезая скалы, ведёт дальше в горы.

Затем пересечём Улаганский перевал (2100 м). Здесь сделаем остановку у живописного озера Киделю и посетим Пазырыкские курганы — древние захоронения, имеющие огромное значение для археологии и истории Алтая.

Главная точка маршрута этого дня — перевал Кату-Ярык. Он представляет собой крутой серпантин, с вершины которого открывается вид на долину реки Чулышман. Отсюда можно увидеть, как горы смыкаются над рекой.

На смотровой площадке устроим пикник и сделаем множество фотографий. Вечером нас будет ждать горячая баня и заслуженный отдых.

3 день

Алтайский Марс, Гейзерное озеро, археологический комплекс Адыр-Кан, Ининские столбы

После завтрака отправимся к знаменитому Алтайскому Марсу — удивительному месту, где разноцветные холмы напоминают пейзажи Дикого Запада и инопланетные равнины. Горные склоны здесь окрашены в красные, охристые, жёлтые, зелёные и синие оттенки.

Затем посетим Гейзерное озеро — уникальный природный объект, единственный в своём роде. Его поверхность постоянно меняется из-за подводных источников, выбрасывающих голубую глину и создающих фантастические узоры.

На обратном пути откроется величественный Северо-Чуйский хребет. Мы сделаем остановку в Курайской степи, чтобы запечатлеть грандиозные виды на фоне горных вершин.

Продолжим путь по Чуйскому тракту в сторону Барнаула. По дороге остановимся у археологического комплекса Адыр-Кан, где сохранились древние каменные изваяния, погребальные сооружения и петроглифы — рисунки, высеченные на скалах много веков назад.

Ещё одна остановка — Ининские столбы. Эти природные образования словно выточены ветром и временем из песчаного склона, поражая разнообразием форм и высотой.

После экскурсии направимся к аэропорту Горно-Алтайска, куда прибудем около 19:00. Завершение маршрута — возвращение в Барнаул примерно в 22:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за одного)35 990 ₽
1-местное размещение41 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Всё питание, кроме обедов в 1-й и 3-й дни
  • Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала Барнаула и до аэропорта Горно-Алтайска или Барнаула (площадь Спартака)
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Баня (1 посещение)
Что не входит в цену
  • Перелёт/переезд до Барнаула или Горно-Алтайска и обратно
  • Обеды в 1-й и 3-й дни
  • Дополнительные экскурсии, не указанные в программе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Барнаула, 7:30. Ж/д вокзал Барнаула, 8:30. Майма и аэропорт Горно-Алтайска, время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, около 19:00. Барнаул, площадь Спартака, около 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Опыт работы в туризме с 2006 года. Организуем туры по Алтаю и детский отдых в регионах России. Покажем Алтай с его лучших сторон, расскажем об истории и культуре. Продумали всё за вас: транспорт, питание, проживание, достопримечательности, а также опытные гиды и поддержка менеджера на всём пути!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

