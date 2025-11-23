В 7:30 у аэропорта Барнаула и в 8:30 на железнодорожном вокзале начнётся наше путешествие. После посадки в автобус отправимся в дорогу, по пути сделаем остановку в Майме и аэропорту Горно-Алтайска, чтобы забрать остальных участников.

Маршрут пройдёт по легендарному Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог мира, хранящей множество загадок и преданий. О них расскажет гид.

Первая остановка — Семинский перевал, самый высокий на всём тракте. Он пересекает Семинский хребет между вершинами Сарлык и Тияхты. Далее нас ждёт перевал Чике-Таман с великолепной панорамой Теректинского хребта. Здесь можно будет немного прогуляться по торговым рядам.

За перевалом откроются фиолетовые горы. Мы заедем в особое место, где цветущий маральник создаёт невероятные краски для фотографий.

Затем посетим смотровую площадку на слиянии рек Чуи и Катуни — одно из самых эффектных мест всего Алтая.

К вечеру прибудем в Акташ. После ужина в кафе разместимся на туристической базе и отдохнём перед следующим днём путешествия.