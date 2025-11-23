Описание тура
Организационные детали
Погодные условия.
В мае на Алтае возможны резкие перепады температуры, поэтому рекомендуется взять тёплую одежду, ветровку и удобную обувь.
Рекомендации по билетам.
Так как возвращение в Барнаул происходит поздно вечером, лучше планировать обратный вылет или поездку на следующий день после завершения тура.
Программа тура по дням
Барнаул - Чуйский тракт - Акташ
В 7:30 у аэропорта Барнаула и в 8:30 на железнодорожном вокзале начнётся наше путешествие. После посадки в автобус отправимся в дорогу, по пути сделаем остановку в Майме и аэропорту Горно-Алтайска, чтобы забрать остальных участников.
Маршрут пройдёт по легендарному Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог мира, хранящей множество загадок и преданий. О них расскажет гид.
Первая остановка — Семинский перевал, самый высокий на всём тракте. Он пересекает Семинский хребет между вершинами Сарлык и Тияхты. Далее нас ждёт перевал Чике-Таман с великолепной панорамой Теректинского хребта. Здесь можно будет немного прогуляться по торговым рядам.
За перевалом откроются фиолетовые горы. Мы заедем в особое место, где цветущий маральник создаёт невероятные краски для фотографий.
Затем посетим смотровую площадку на слиянии рек Чуи и Катуни — одно из самых эффектных мест всего Алтая.
К вечеру прибудем в Акташ. После ужина в кафе разместимся на туристической базе и отдохнём перед следующим днём путешествия.
Красные ворота, озеро Киделю, Пазырыкские курганы, долина Чулышмана
Утром отправимся к перевалу Кату-Ярык — природной границе между миром цивилизации и дикой красотой Алтая.
По пути увидим Красные ворота — узкий проход между отвесными скалами, вздымающимися на десятки метров. Дорога, словно прорезая скалы, ведёт дальше в горы.
Затем пересечём Улаганский перевал (2100 м). Здесь сделаем остановку у живописного озера Киделю и посетим Пазырыкские курганы — древние захоронения, имеющие огромное значение для археологии и истории Алтая.
Главная точка маршрута этого дня — перевал Кату-Ярык. Он представляет собой крутой серпантин, с вершины которого открывается вид на долину реки Чулышман. Отсюда можно увидеть, как горы смыкаются над рекой.
На смотровой площадке устроим пикник и сделаем множество фотографий. Вечером нас будет ждать горячая баня и заслуженный отдых.
Алтайский Марс, Гейзерное озеро, археологический комплекс Адыр-Кан, Ининские столбы
После завтрака отправимся к знаменитому Алтайскому Марсу — удивительному месту, где разноцветные холмы напоминают пейзажи Дикого Запада и инопланетные равнины. Горные склоны здесь окрашены в красные, охристые, жёлтые, зелёные и синие оттенки.
Затем посетим Гейзерное озеро — уникальный природный объект, единственный в своём роде. Его поверхность постоянно меняется из-за подводных источников, выбрасывающих голубую глину и создающих фантастические узоры.
На обратном пути откроется величественный Северо-Чуйский хребет. Мы сделаем остановку в Курайской степи, чтобы запечатлеть грандиозные виды на фоне горных вершин.
Продолжим путь по Чуйскому тракту в сторону Барнаула. По дороге остановимся у археологического комплекса Адыр-Кан, где сохранились древние каменные изваяния, погребальные сооружения и петроглифы — рисунки, высеченные на скалах много веков назад.
Ещё одна остановка — Ининские столбы. Эти природные образования словно выточены ветром и временем из песчаного склона, поражая разнообразием форм и высотой.
После экскурсии направимся к аэропорту Горно-Алтайска, куда прибудем около 19:00. Завершение маршрута — возвращение в Барнаул примерно в 22:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного)
|35 990 ₽
|1-местное размещение
|41 990 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Всё питание, кроме обедов в 1-й и 3-й дни
- Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала Барнаула и до аэропорта Горно-Алтайска или Барнаула (площадь Спартака)
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Баня (1 посещение)
Что не входит в цену
- Перелёт/переезд до Барнаула или Горно-Алтайска и обратно
- Обеды в 1-й и 3-й дни
- Дополнительные экскурсии, не указанные в программе