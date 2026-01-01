Мы будем кататься на лучших трассах Сибири — на курортах «Телецкий» и «Шерегеш». Увидим Телецкое озеро и прокатимся на снегоходах.
Для вас — уютные базы и коттеджи с двух- и трехместным размещением, горячие завтраки и ужины, инструктор для новичков на ГЛК «Телецкий», баня, страховка, трансфер на комфортабельном микроавтобусе.
Описание тураТур-контраст: Телецкий и Шерегеш. Покоряем две легенды Сибири за одну поездку «Телецкий» Здесь сила природы. Катаешься среди вековых кедров с видом на священное озеро. Дышишь. Чувствуешь Сибирь. А потом летишь на снегоходе сквозь белоснежную тишину. Инструктор поможет встать на снег, если нужно. «Шерегеш» Здесь ритм и драйв. Десятки трасс на любой вкус: от лёгких «зелёных» до адреналиновых «чёрных». И главный бонус — катаемся в будни, значит, склоны наши, а очереди — нет. Все включено:
- Проживание в уютных двойных номерах.
- Горячее питание (завтраки + ужины).
- Инструктор для новичков (на Телецком).
- Страховка.
- Баня.
- Все трансферы на своём микроавтобусе.
• Наша компания, знание мест и отличное настроение. Мы проведём вас по лучшим трассам двух миров, покажем Сибирь с разных сторон и сделаем так, чтобы вы отсюда не захотели уезжать. Важная информация:
- Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете стелы Республики Алтай.
- Обратно возвращаемся в Барнаул. Горно-Алтайска по пути не будет. Для гостей, вылетающих из Новокузнецка, будет организован дополнительный трансфер.
- Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горнолыжные курорты Сибири: "Шерегеш" и "Телецкий"
- Озеро Телецкое
Что включено
- Переезд Барнаул - Горный Алтай - Шерегеш - Барнаул, доставка до горы и обратно на микроавтобусе 7-8 мест
- Встреча в аэропорту Барнаула, на авто и ж/д вокзале Барнаула, в аэропорту Горно-Алтайска. Обратный трансфер до авто и ж/д вокзала Барнаула, аэропорта Новокузнецка
- Проживание на базах и в коттеджах с двухместным и трехместным размещением
- Завтраки и ужины (начиная с ужина первого дня и заканчивая завтраком заключительного дня тура)
- Посещение бани на группу 1 раз
- Медицинские страховки
- Обучение базовым навыкам катания на ГЛК «Телецкий» (2 часа на группу)
- Экскурсия на снегоходах (2 человека на снегоход)
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды
- Прокат горнолыжного снаряжения
- Оплата подъемников
- Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула. Конечная точка маршрута - авто и ж/д вокзал Барнаула
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул/Горно-Алтайск
Завершение: Барнаул
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 5.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска
