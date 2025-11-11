Вы проедете по Чуйскому тракту, полюбуетесь панорамами с перевалов и долинами,
Описание тура
Организационные детали
Самый удобный перелёт до Горно-Алтайска. Мы рекомендуем вам прибыть заранее и самостоятельно разместиться неподалёку, чтобы к моменту путешествия вы были хорошо отдохнувшими, сразу же после ночного перелёта трудно весь день быть в туре. Если же вы можете прибыть только в день старта тура, то мы встретим вас в аэропорту (в день заезда, согласно времени, указанному в программе). Как правило, основные рейсы прилетают утром в 8:10 и 9:05. Трансфер групповой, в аэропорту вас встретит гид. Марку авто и время, в которое вас заберут от аэропорта сообщим накануне путешествия. В случае задержки рейса догонять группу нужно будет за собственный счёт на такси, группа не может ждать участников более 30 минут вне расписания. За дополнительную плату мы можем организовать для вас индивидуальный трансфер на базу в любое удобное время.
В финальный день тура мы доставим вас в аэропорт Горно-Алтайска к вечерним рейсам. После аэропорта автобус отправится в город Горно-Алтайск, где вы сможете продолжить самостоятельный отдых. Завершение тура около автовокзала и гостиницы «Игман».
Турбаза зависит от даты путешествия. Если для вас принципиально размещение на какой-либо конкретной турбазе, то это возможно согласовать с организаторами заранее.
Обратите внимание, в номерах есть розетки, но практически вся Республика Алтай — это сельская местность, где часто отключают электричество. Рекомендуем взять с собой power bank. Также на большинстве турбаз нет фена. Если он вам необходим, лучше захватите с собой. На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно (если планируете посетить, захватите собственное полотенце).
Ежедневно будет появляться возможность воспользоваться мобильным интернетом. Относительно наличия Wi-Fi на каждой конкретной базе вас сможет проконсультировать координатор непосредственно перед началом тура.
Практически во всех магазинах и во многих кафе есть возможность оплаты банковской картой. Но всё же наличные деньги на Алтае по-прежнему нужны, желательно в мелких купюрах.
Вы можете приобрести у нас медицинскую страховку и страхование жизни, страхование багажа, страхование от невыезда, страхование для беременных и другие виды страхования путешественников за дополнительную плату. Помощь по страховке вам будут оказывать в государственных больницах, где лечение для граждан РФ бесплатное. Пока не было ни единого случая обращения за выплатами к страховым компаниям у гостей, путешествующих по этой программе тура.
В период с апреля и до середины июня в регионе наблюдается повышенная клещевая активность, случаи укусов редкие, но если вы собираетесь поехать в Республику Алтай в данный период времени, то рекомендуем поставить прививку от клещевого энцефалита и приобрести страховку от укуса клеща.
Программа тура по дням
Первое знакомство с Алтаем
С 9:00 до 11:00 — встреча группы в аэропорту Горно-Алтайска, затем в самом городе.
Важно: рекомендуем прибыть накануне, чтобы отдохнуть перед насыщенной программой 1-го дня. Заселение в отель запланировано только на вечер. Наши менеджеры заранее направят список рекомендуемых мест для ночлега перед началом тура.
После встречи состоится наше первое знакомство с Алтаем: мы увидим живописную реку Катунь и остановимся на завтрак в кафе (оплачивается самостоятельно).
Затем начнётся большое путешествие по Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог мира. Сегодня мы преодолеем 2 перевала. Первый — Семинский (1717 м), где величественные кедры создают настоящий сибирский пейзаж. Второй — Чике-Таман, известный древними караванными тропами, которые использовались задолго до появления тракта.
Маршрут приведёт нас к месту силы — слиянию рек Чуя и Катунь, где мы сможем помедитировать и насладиться гармонией природы. После этого отправимся в Калбак-Таш, один из крупнейших комплексов наскальной живописи на Алтае. Здесь сохранилось более 3000 древних петроглифов, созданных тысячелетия назад.
В течение дня перед нами будут сменяться разнообразные пейзажи: горные хребты, пастбища с пасущимися стадами, археологические памятники разных эпох. Финальным аккордом дня станет 12-метровый водопад Ширлак, ниспадающий тонкими струями со скал.
Вечером заселимся на турбазу, поужинаем и познакомимся.
Проедем 290 км. Пройдём пешком до 6 км.
Места силы, таинственные и популярные локации
После завтрака отправимся к одному из самых мистических мест Алтая — Гейзерному озеру. Это уникальный природный объект: на его дне постоянно образуются новые узоры из песка и глины, создавая эффект живого пейзажа.
Далее мы посетим село Кош-Агач — одно из самых колоритных мест Алтая. Здесь издавна проходили караванные пути кочевых народов. Мы увидим, насколько сильно отличается природа и климат этой части региона.
По дороге остановимся у священного источника Аржан-Суу, известного своей минеральной водой, и заглянем в мастерскую художника-пейзажиста, чьи работы передают суровую красоту Алтая.
После обеда в кафе нас ждёт одно из самых необычных мест Алтая — Марс. Эти горы покрыты слоями разноцветных пород, благодаря чему создаётся ощущение, будто мы находимся на другой планете.
Проедем 120 км. Пройдём пешком до 6 км.
Этническое погружение, Каракольская долина, природный парк и другие живописные места Алтая
Сегодня первым делом посетим панорамную площадку у Цаплинского моста, откуда открывается вид на 2 моста через Катунь. Далее нас ждёт этнографическая экскурсия в алтайском аиле с дегустацией блюд национальной кухни. Вы увидите скульптуру коня известного художника Аржана Ютеева, полюбуетесь Катунскими террасами и Ильгуменским порогом.
После обеда отправимся в Каракольскую долину и природный парк «Уч-Энмек», где увидим древние святилища и археологические объекты. Здесь находится почитаемая гора Уч-Энмек.
Проедем 300 км. Пройдём пешком до 4 км.
Моторафтинг, Катунь, Патмос, ущелье Че-Чкыш
После завтрака отправимся на рафтинг по Катуни. Это будет безопасное, но захватывающее путешествие по бурным водам на моторной лодке. Затем, в зависимости от сезона, посетим либо Камышлинский водопад, либо Гейзерное озеро.
Далее мы пройдём по подвесному мосту к монастырю на острове Патмос и прогуляемся по тропе, с которой открывается вид на слияние Катуни и Чемала.
Во второй половине дня отправимся в ущелье Че-Чкыш, известное своими наскальными рисунками и горным родником. Здесь же поднимемся на смотровую площадку с видом на долину Катуни.
Проедем 80 км. Пройдём пешком до 6 км.
«Манжерок» и возвращение в Горно-Алтайск
Завершим путешествие на курорте «Манжерок». Желающие смогут подняться по канатной дороге на гору Синюха, откуда открывается панорамный вид. В зависимости от сезона на вершине возможно посетить парк арт-скульптур «Хранители Большого Алтая».
После обеда трансфер в аэропорт Горно-Алтайска и завершение тура.
Проедем 65 км.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|67 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 4 ужина
- Все переезды по программе
- Все входные билеты на экскурсии и мероприятия по программе тура
- Моторафтинг по Катуни (спасательный жилет и каска предоставляются)
- Работа гида
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно в ваш город
- Остальное питание - около 700-1200 ₽ за завтрак в 1-й день и 800-1500 ₽ за каждый обед
- Входной билет на гондольный подъёмник курорта «Манжерок» - от 1200 до 1700 ₽ (в зависимости от сезонности)
- Страховка