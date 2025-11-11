Приглашаем с нами в путешествие по Алтаю по главным достопримечательностям с погружением в местные традиции, культуру и моторафтингом по Катуни.Вы проедете по Чуйскому тракту, полюбуетесь панорамами с перевалов и долинами,

увидите водопады, Гейзерное озеро, Марс и пройдётесь по мосту к острову Патмос. Побываете в этноаиле, где познакомитесь с обычаями и отведаете национальных блюд, а ещё рассмотрите наскальные рисунки в ущелье Че-Чкыш и древние святилища и археологические объекты в природном парке. Также прокатитесь на моторной лодке по бурной воде, посетите курорт «Манжерок» и заглянете в мастерскую художника-пейзажиста. Будем останавливаться на турбазах с видом на горы и реки, желающие смогут попариться в бане.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Самый удобный перелёт до Горно-Алтайска. Мы рекомендуем вам прибыть заранее и самостоятельно разместиться неподалёку, чтобы к моменту путешествия вы были хорошо отдохнувшими, сразу же после ночного перелёта трудно весь день быть в туре. Если же вы можете прибыть только в день старта тура, то мы встретим вас в аэропорту (в день заезда, согласно времени, указанному в программе). Как правило, основные рейсы прилетают утром в 8:10 и 9:05. Трансфер групповой, в аэропорту вас встретит гид. Марку авто и время, в которое вас заберут от аэропорта сообщим накануне путешествия. В случае задержки рейса догонять группу нужно будет за собственный счёт на такси, группа не может ждать участников более 30 минут вне расписания. За дополнительную плату мы можем организовать для вас индивидуальный трансфер на базу в любое удобное время.

В финальный день тура мы доставим вас в аэропорт Горно-Алтайска к вечерним рейсам. После аэропорта автобус отправится в город Горно-Алтайск, где вы сможете продолжить самостоятельный отдых. Завершение тура около автовокзала и гостиницы «Игман».

Турбаза зависит от даты путешествия. Если для вас принципиально размещение на какой-либо конкретной турбазе, то это возможно согласовать с организаторами заранее.

Обратите внимание, в номерах есть розетки, но практически вся Республика Алтай — это сельская местность, где часто отключают электричество. Рекомендуем взять с собой power bank. Также на большинстве турбаз нет фена. Если он вам необходим, лучше захватите с собой. На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно (если планируете посетить, захватите собственное полотенце).

Ежедневно будет появляться возможность воспользоваться мобильным интернетом. Относительно наличия Wi-Fi на каждой конкретной базе вас сможет проконсультировать координатор непосредственно перед началом тура.

Практически во всех магазинах и во многих кафе есть возможность оплаты банковской картой. Но всё же наличные деньги на Алтае по-прежнему нужны, желательно в мелких купюрах.

Вы можете приобрести у нас медицинскую страховку и страхование жизни, страхование багажа, страхование от невыезда, страхование для беременных и другие виды страхования путешественников за дополнительную плату. Помощь по страховке вам будут оказывать в государственных больницах, где лечение для граждан РФ бесплатное. Пока не было ни единого случая обращения за выплатами к страховым компаниям у гостей, путешествующих по этой программе тура.

В период с апреля и до середины июня в регионе наблюдается повышенная клещевая активность, случаи укусов редкие, но если вы собираетесь поехать в Республику Алтай в данный период времени, то рекомендуем поставить прививку от клещевого энцефалита и приобрести страховку от укуса клеща.