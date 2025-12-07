Мои заказы

Новогоднее сияние алтайских просторов: тур по природным локациям края

Побывать в Каракольской долине, увидеть Гейзерное озеро и попробовать блюда алтайской кухни
Вы отправитесь в путешествие по зимнему Алтаю — краю, где величие гор сочетается с покоем долин. Вас ждут заснеженные перевалы, прозрачные Голубые озёра и древние святыни. Посетите Каракольскую долину —
читать дальше

священное место алтайцев, увидите легендарное Гейзерное озеро.

В дороге откроются виды Чуйского тракта, одного из красивейших маршрутов мира, и бурлящие воды Катуни.

Познакомитесь с бытом и традициями местных жителей, попробуете блюда национальной кухни и услышите древнее горловое пение.

Каждое утро будете вдыхать кристально чистый воздух, а вечером наслаждаться уютом горных гостиниц и тёплыми разговорами у огня.

Новогоднее сияние алтайских просторов: тур по природным локациям края
Новогоднее сияние алтайских просторов: тур по природным локациям края
Новогоднее сияние алтайских просторов: тур по природным локациям края

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
Для комфортного участия в зимнем туре обязательно наличие тёплой одежды: пуховика и брюк, нескольких свитеров, термобелья, шапки, шарфа, варежек и комплекта одежды для гостиницы. Обувь должна быть максимально тёплой — подойдут валенки или просторные зимние сапоги, позволяющие надеть шерстяные носки.

Погодные условия: зима на Алтае морозная, с устойчивыми снежными покровами. Температура воздуха днём держится в пределах –10… –20 °C.

Рекомендации: возьмите с собой термос, солнцезащитные очки, крем от мороза и губную помаду. Связь стабильная на большей части маршрута, возможны зоны со слабым сигналом в горах.

Программа тура по дням

1 день

Чемальский тракт и Голубые озёра

С утра состоится встреча группы в аэропорту Горно-Алтайска. После небольшого переезда нас ждёт завтрак на берегу Катуни и знакомство с зимним Алтаем — экскурсия по живописному Чемальскому тракту. Мы заедем в отдалённое село Анос, где в усадьбе-музее художника Чорос-Гуркина начнётся погружение в культуру и историю Республики Алтай.

Затем отправимся к Голубым озёрам, или глазам Катуни. Эти озёра появляются осенью, когда уровень воды в реке снижается, и остаются открытыми всю зиму благодаря тёплым подводным источникам. Самые смелые смогут искупаться.

Далее маршрут пройдёт по знаменитому Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог мира по версии National Geographic. Мы сделаем остановку на Семинском перевале, прогуляемся под кедрами, вдохнём аромат горного воздуха и затем спустимся в Онгудайский район, где разместимся в гостинице. Вечером за общим столом соберёмся, чтобы поиграть в традиционные алтайские игры и пообщаться в тёплой компании.

Чемальский тракт и Голубые озёраЧемальский тракт и Голубые озёра
2 день

Горный маральник и традиции Алтая

Сегодня мы отправимся в настоящие алтайские горы — туда, где не бывает толп людей даже летом. На машине повышенной проходимости поднимемся к маральнику, расположенному вдали от трасс, среди снежных хребтов. Здесь жизнь течёт так же, как и сотни лет назад, а воздух наполнен тишиной.

Мы познакомимся с древним искусством оздоровления и побываем в настоящем алтайском айыле, где живут работники маральника. В уютном жилище, у очага, нас угостят горячим чаем с алтайскими лепёшками. Затем познакомимся с традиционной конной игрой «Кёк-бёрю» — древним состязанием на ловкость и силу. По желанию можно будет прокатиться верхом.

К вечеру вернёмся в гостиницу и расслабимся в бане.

Горный маральник и традиции АлтаяГорный маральник и традиции Алтая
3 день

Каракольская долина и древние обряды

Путешествие продолжится в одном из самых почитаемых мест Алтая — этноприродном парке «Уч-Энмек», расположенном в Каракольской долине. С древнейших времён эта долина имеет сакральное значение для алтайцев и считается местом силы.

Мы посетим музей в селе Кулада, где познакомимся с бытом и традициями коренного населения. Многие экспонаты до сих пор используются в повседневной жизни и на национальных праздниках. Здесь же примем участие в древнем обряде кормления огня.

После этого отправимся в одно из старейших сёл долины, где нас ждёт обед с дегустацией блюд алтайской кухни. Вечером состоится знакомство с искусством горлового пения — кая. Это древняя традиция, уходящая корнями в шаманскую культуру: считалось, что исполнители могли видеть будущее и исцелять болезни.

Каракольская долина и древние обрядыКаракольская долина и древние обряды
4 день

Перевал Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Гейзерное озеро

Сегодня нас ждёт маршрут протяжённостью около 150 км. Мы продолжим путь по Чуйскому тракту, наслаждаясь видами заснеженных вершин, извилистых долин и прозрачных горных рек. Изумрудная вода в сочетании с голубым льдом создаёт впечатление сказочного мира.

Преодолеем перевал Чике-Таман, увидим слияние рек Катуни и Чуи, а также посетим знаменитое Гейзерное озеро — природный феномен, который не замерзает даже зимой. В его прозрачной глади видны завораживающие узоры голубой глины.

Разместимся в гостинице посёлка Акташ. Вечером гид проведёт тематическую встречу и расскажет легенды этих мест.

Перевал Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Гейзерное озероПеревал Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Гейзерное озеро
5 день

Путешествие в долину реки Чулышман

Этот день посвящён дороге к одному из самых впечатляющих мест Алтая — долине реки Чулышман. Мы отправимся на транспорте повышенной проходимости по труднодоступным маршрутам через перевалы и высокогорье.

Первая остановка — у природного памятника Красные ворота, где отвесные скалы образуют живописный проход. Далее — озеро Киделю с его зеркальной поверхностью и отражением снежных гор. Преодолев перевал, мы достигнем села Улаган, что в переводе означает «великий хан». По пути осмотрим Пазырыкские курганы — археологический памятник мирового значения, где были найдены уникальные артефакты скифского времени.

Затем спустимся по крутому серпантину перевала Кату-Ярык в долину Чулышмана, чтобы увидеть водопад Куркуре — мощный поток воды, пробивающийся сквозь скалы. Вечером — возвращение в Акташ и отдых в гостинице.

Путешествие в долину реки ЧулышманПутешествие в долину реки ЧулышманПутешествие в долину реки ЧулышманПутешествие в долину реки Чулышман
6 день

Ильгуменские пороги и питомник хаски

Утром начнём путь обратно по Чуйскому тракту. По дороге сделаем остановки в самых живописных местах, чтобы сделать фотографии на фоне горных панорам. Особое внимание уделим Ильгуменским порогам — бурным водоворотам на Катуни, где бирюзовая вода сталкивается с ледяными глыбами.

Затем заедем в питомник хаски, где познакомимся с дружелюбными собаками и, при желании, покатаемся на санях. После насыщенного дня разместимся в гостинице в Горно-Алтайске. Вечером — заключительный ужин в ресторане и прощание с Алтаем.

Ильгуменские пороги и питомник хаскиИльгуменские пороги и питомник хаскиИльгуменские пороги и питомник хаски
7 день

Окончание тура

После завтрака — выезд из гостиницы до 12:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за одного)92 500 ₽
1-местное размещение106 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии, входные билеты, этнические программы
  • Банные процедуры
Что не входит в цену
  • Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
  • Остальное питание
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, встреча с 8:00 до 10:00 (время местное, +4 часа к московскому). По запросу возможна встреча на автовокзале или в гостиницах Горно-Алтайска
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Провели экскурсии для 39 туристов
Мы организуем туры по Сибири уже больше 20 лет! Алтай, Байкал, Хакасия, Тыва, Красноярский край — мы создали более 100 авторских активных, экскурсионных и комбинированных туров. Пешком, на автомобиле и на
читать дальше

конях, на рафтах и катамаранах — новые приключения с нами не оставят вас равнодушными! Великие реки, священные вершины, тайга и пески, нетуристические места, интересные люди и традиции, предания и легенды — настоящая жизнь необъятной и загадочной Сибири! Хотите открыть для себя Сибирь? Мы ждём вас!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры из Горно-Алтайска

Алтай - активный: конная прогулка, лёгкий сплав и треккинг к горным озёрам + топовые локации
На машине
Конные прогулки
5 дней
6 отзывов
Алтай - активный: конная прогулка, лёгкий сплав и треккинг к горным озёрам + топовые локации
Научиться сидеть в седле, сплавиться по Катуни, побывать на Марсе и увидеть Гейзерное озеро
Начало: Горно-Алтайск, 9:00-10:30. Встретим вас в аэропорт...
16 мая в 08:00
19 мая в 08:00
64 900 ₽ за человека
Топовые места Алтая в мини-группе: Гейзерное озеро, Чуйский тракт, долина Горных духов и Патмос
На машине
На теплоходе
На микроавтобусе
6 дней
2 отзыва
Топовые места Алтая в мини-группе: Гейзерное озеро, Чуйский тракт, долина Горных духов и Патмос
Посетить Алтайский Марс, разгадать тайну местного Стоунхенджа и прокатиться по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00. По запросу можем в...
14 дек в 08:00
21 дек в 08:00
74 900 ₽ за человека
Тур-перезагрузка на Алтае только для вас: «Марс-2», Гейзерное озеро и другие природные чудеса
На машине
2 дня
3 отзыва
Тур-перезагрузка на Алтае только для вас: «Марс-2», Гейзерное озеро и другие природные чудеса
Отыскать петроглифы, полюбоваться слиянием Чуи и Катуни и пройтись по дну бывшего моря
Начало: Горно-Алтайск, место по договорённости, 8:00
9 дек в 08:00
16 дек в 08:00
29 800 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска