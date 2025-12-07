Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
Для комфортного участия в зимнем туре обязательно наличие тёплой одежды: пуховика и брюк, нескольких свитеров, термобелья, шапки, шарфа, варежек и комплекта одежды для гостиницы. Обувь должна быть максимально тёплой — подойдут валенки или просторные зимние сапоги, позволяющие надеть шерстяные носки.
Погодные условия: зима на Алтае морозная, с устойчивыми снежными покровами. Температура воздуха днём держится в пределах –10… –20 °C.
Рекомендации: возьмите с собой термос, солнцезащитные очки, крем от мороза и губную помаду. Связь стабильная на большей части маршрута, возможны зоны со слабым сигналом в горах.
Программа тура по дням
Чемальский тракт и Голубые озёра
С утра состоится встреча группы в аэропорту Горно-Алтайска. После небольшого переезда нас ждёт завтрак на берегу Катуни и знакомство с зимним Алтаем — экскурсия по живописному Чемальскому тракту. Мы заедем в отдалённое село Анос, где в усадьбе-музее художника Чорос-Гуркина начнётся погружение в культуру и историю Республики Алтай.
Затем отправимся к Голубым озёрам, или глазам Катуни. Эти озёра появляются осенью, когда уровень воды в реке снижается, и остаются открытыми всю зиму благодаря тёплым подводным источникам. Самые смелые смогут искупаться.
Далее маршрут пройдёт по знаменитому Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог мира по версии National Geographic. Мы сделаем остановку на Семинском перевале, прогуляемся под кедрами, вдохнём аромат горного воздуха и затем спустимся в Онгудайский район, где разместимся в гостинице. Вечером за общим столом соберёмся, чтобы поиграть в традиционные алтайские игры и пообщаться в тёплой компании.
Горный маральник и традиции Алтая
Сегодня мы отправимся в настоящие алтайские горы — туда, где не бывает толп людей даже летом. На машине повышенной проходимости поднимемся к маральнику, расположенному вдали от трасс, среди снежных хребтов. Здесь жизнь течёт так же, как и сотни лет назад, а воздух наполнен тишиной.
Мы познакомимся с древним искусством оздоровления и побываем в настоящем алтайском айыле, где живут работники маральника. В уютном жилище, у очага, нас угостят горячим чаем с алтайскими лепёшками. Затем познакомимся с традиционной конной игрой «Кёк-бёрю» — древним состязанием на ловкость и силу. По желанию можно будет прокатиться верхом.
К вечеру вернёмся в гостиницу и расслабимся в бане.
Каракольская долина и древние обряды
Путешествие продолжится в одном из самых почитаемых мест Алтая — этноприродном парке «Уч-Энмек», расположенном в Каракольской долине. С древнейших времён эта долина имеет сакральное значение для алтайцев и считается местом силы.
Мы посетим музей в селе Кулада, где познакомимся с бытом и традициями коренного населения. Многие экспонаты до сих пор используются в повседневной жизни и на национальных праздниках. Здесь же примем участие в древнем обряде кормления огня.
После этого отправимся в одно из старейших сёл долины, где нас ждёт обед с дегустацией блюд алтайской кухни. Вечером состоится знакомство с искусством горлового пения — кая. Это древняя традиция, уходящая корнями в шаманскую культуру: считалось, что исполнители могли видеть будущее и исцелять болезни.
Перевал Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Гейзерное озеро
Сегодня нас ждёт маршрут протяжённостью около 150 км. Мы продолжим путь по Чуйскому тракту, наслаждаясь видами заснеженных вершин, извилистых долин и прозрачных горных рек. Изумрудная вода в сочетании с голубым льдом создаёт впечатление сказочного мира.
Преодолеем перевал Чике-Таман, увидим слияние рек Катуни и Чуи, а также посетим знаменитое Гейзерное озеро — природный феномен, который не замерзает даже зимой. В его прозрачной глади видны завораживающие узоры голубой глины.
Разместимся в гостинице посёлка Акташ. Вечером гид проведёт тематическую встречу и расскажет легенды этих мест.
Путешествие в долину реки Чулышман
Этот день посвящён дороге к одному из самых впечатляющих мест Алтая — долине реки Чулышман. Мы отправимся на транспорте повышенной проходимости по труднодоступным маршрутам через перевалы и высокогорье.
Первая остановка — у природного памятника Красные ворота, где отвесные скалы образуют живописный проход. Далее — озеро Киделю с его зеркальной поверхностью и отражением снежных гор. Преодолев перевал, мы достигнем села Улаган, что в переводе означает «великий хан». По пути осмотрим Пазырыкские курганы — археологический памятник мирового значения, где были найдены уникальные артефакты скифского времени.
Затем спустимся по крутому серпантину перевала Кату-Ярык в долину Чулышмана, чтобы увидеть водопад Куркуре — мощный поток воды, пробивающийся сквозь скалы. Вечером — возвращение в Акташ и отдых в гостинице.
Ильгуменские пороги и питомник хаски
Утром начнём путь обратно по Чуйскому тракту. По дороге сделаем остановки в самых живописных местах, чтобы сделать фотографии на фоне горных панорам. Особое внимание уделим Ильгуменским порогам — бурным водоворотам на Катуни, где бирюзовая вода сталкивается с ледяными глыбами.
Затем заедем в питомник хаски, где познакомимся с дружелюбными собаками и, при желании, покатаемся на санях. После насыщенного дня разместимся в гостинице в Горно-Алтайске. Вечером — заключительный ужин в ресторане и прощание с Алтаем.
Окончание тура
После завтрака — выезд из гостиницы до 12:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного)
|92 500 ₽
|1-местное размещение
|106 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии, входные билеты, этнические программы
- Банные процедуры
Что не входит в цену
- Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
- Остальное питание
- Страховка