Вы отправитесь в путешествие по зимнему Алтаю — краю, где величие гор сочетается с покоем долин. Вас ждут заснеженные перевалы, прозрачные Голубые озёра и древние святыни. Посетите Каракольскую долину —

священное место алтайцев, увидите легендарное Гейзерное озеро. В дороге откроются виды Чуйского тракта, одного из красивейших маршрутов мира, и бурлящие воды Катуни. Познакомитесь с бытом и традициями местных жителей, попробуете блюда национальной кухни и услышите древнее горловое пение. Каждое утро будете вдыхать кристально чистый воздух, а вечером наслаждаться уютом горных гостиниц и тёплыми разговорами у огня.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:

Для комфортного участия в зимнем туре обязательно наличие тёплой одежды: пуховика и брюк, нескольких свитеров, термобелья, шапки, шарфа, варежек и комплекта одежды для гостиницы. Обувь должна быть максимально тёплой — подойдут валенки или просторные зимние сапоги, позволяющие надеть шерстяные носки.

Погодные условия: зима на Алтае морозная, с устойчивыми снежными покровами. Температура воздуха днём держится в пределах –10… –20 °C.

Рекомендации: возьмите с собой термос, солнцезащитные очки, крем от мороза и губную помаду. Связь стабильная на большей части маршрута, возможны зоны со слабым сигналом в горах.