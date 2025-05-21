1 день

Переезд из Горно-Алтайска в Тюнгур

Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска, отмечаемся у инструктора, знакомимся с товарищами по счастью и стартуем на трансфере в 12:00 по местному времени. Автобус довезет нас до с. Тюнгур, путь будет неблизким, но очень живописным.

Поедем через Чуйский тракт, далее по Канской степи в Уймонскую долину. Не забываем любоваться и восхищаться живописными видами Горного Алтая.

По приезде в Тюнгур ставим свой лагерь в туркомплексе. После ужина ложимся спать – день был непростым, надо набраться сил перед ходовой частью путешествия.