Программа тура по дням
Переезд из Горно-Алтайска в Тюнгур
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска, отмечаемся у инструктора, знакомимся с товарищами по счастью и стартуем на трансфере в 12:00 по местному времени. Автобус довезет нас до с. Тюнгур, путь будет неблизким, но очень живописным.
Поедем через Чуйский тракт, далее по Канской степи в Уймонскую долину. Не забываем любоваться и восхищаться живописными видами Горного Алтая.
По приезде в Тюнгур ставим свой лагерь в туркомплексе. После ужина ложимся спать – день был непростым, надо набраться сил перед ходовой частью путешествия.
- Забираем из Горно-Алтайска.
- Переезд до 6 часов.
- Первая ночёвка в палатках.
- Связь пока есть.
Заброска и первый ходовой день
Первое утро в горах заряжает нас отличным настроением. Просыпаемся отдохнувшими, хорошо разминаемся, завтракаем, еще раз знакомимся и стараемся запомнить имена новых товарищей.
Теперь необходимо еще раз оценить, нужно ли брать с собой в горы все, что вы привезли, и настроить рюкзак под себя. «Лишние» вещи дождутся вашего возвращения с маршрута в туркомплексе.
Нам предстоит заброска на машине из Тюнгура до стоянки «Елань». Обедаем в очень симпатичном месте, возле наскальных рисунков (обязательно сходим их посмотреть).
От стоянки начинается наш первый полноценный переход и первая горная река. Цвет воды в р. Кучерла – молочный с бирюзовым отливом. На своем пути она прорезает множество морен и горных хребтов, бьется в теснинах, образуя почти непрерывную цепь сложных порогов – зрелище завораживающее!
Вечером встанем лагерем у хижины лесника возле реки. После ужина – костер, общение, песни…
- Заброска на высоко проходимом транспорте 8 км.
- Переход под рюкзаком 12 км.
- Незначительный перепад высот 250 м.
- Все лишние вещи оставим на хранение.
Кучерлинское озеро
Ура, сегодня нас ждет нечто особенное! Мы добавили в маршрут посещение знаменитого и невероятно красивого Кучерлинского озера, что лежит у подножья Катунского хребта.
Озеро находится на высоте 1790 м над уровнем моря и наполнено ледяной водой зеленовато-голубого оттенка.
Самые отчаянные сорвиголовы могут в нем искупаться, а остальные сделают классные фотографии с берега. Вечером поиграем в весёлые походные игры, посидим у костра и обсудим завтрашний день.
- Переход под рюкзаком 18 км.
- Возможность покупаться.
- Перепад высот 450 м.
- 1790 м над ур. моря.
Кедровые стоянки
Горный дух и особая атмосфера Алтая заряжают нас на бодрый подъём. Мы же как следует заряжаемся утренней кашей и разминаемся перед ходовым днем.
Сегодня нам предстоит подняться на гребень водораздела рек Аккем и Кучерла. Обед устроим на границе леса, чтобы за трапезой видеть все эти фантастические красоты вокруг.
Хорошо отдохнув, мы выдвигаемся к «Кедровым» стоянкам на ночлег.
- Переход под рюкзаком 10 км.
- Связи уже точно не будет.
- Перепад высот 700 м.
- 2150 м над ур. моря.
Перевал Кара-Тюрек (3078 м) и цивилизация на Аккемском озере
Сегодня важный день в нашем путешествии. Наконец-то мы увидим ее – Белуху – во всей красе! Непростой подъем на перевал Кара-Тюрек (3078 м, категория сложности 1А) стоит тех видов, которые станут нашей наградой за труды.
Приготовьтесь много восхищаться и фотографировать – с высшей точки перевала откроется завораживающая панорама Катунского хребта с бесконечными вершинами и долины Ярлу (она тоже есть в нашей программе).
Когда мы отдохнем и утолим фотографическую жажду, начнем спуск к озеру Аккем, возле которого и встанем лагерем.
На берегу озера есть кусочек цивилизации, в частности, гидрометеостанция, пункт проката, база МЧС и даже кафе.
Можно будет купить вкусных горячих лепешек. На вечер приберегите лучшие пляжные наряды (которые могут быть в рюкзаке у туриста) – у нас запланирована высокогорная банька.
- Возможность зарядиться, есть кафе.
- Перепад высот 1000 м (подъем и спуск).
- Высокогорная банька.
- Переход под рюкзаком 10 км.
День отдыха
Это будет наш запасной день на случай непогоды. Погода на Алтае, как и в любых других горах, – дама капризная и переменчивая, к этому нужно всегда быть готовым.
Сегодня можно выспаться, устроить постирушки, фотосессию, поиграть в активные игры или просто поваляться на пенке и послушать звуки природы.
- Возможность зарядиться.
- Сходить в кафе за пирожками.
- Прогуляться по окрестностям.
- Налюбоваться Белухой.
Озеро Горных духов и ледник Белухи
После завтрака, отдохнувшие и бодрые, мы отправляемся в радиальный выход. Пойдем к часовне Св. Архангела Михаила, которая была построена в память об альпинистах, погибших при восхождении на вершину в 2006 году.
Место очень живописное, любуемся видами, наслаждаемся величием здешних мест. И, конечно, снимаем тонну фотографий и видео, которые хоть сейчас можно отправлять в журнал о дикой природе.
Довольные и вдохновленные, идем к озеру Горных духов или к леднику, который и образует реку Аккем. Вечером возвращаемся в лагерь извилистыми дорогами и каменными осыпями.
- Треккинг налегке 6 км.
- Возможность зарядиться.
- Перепад высот до 100 м.
- Посещение пограничной зоны.
Долина Семи озер
Мы в пути целую неделю – уже не так страшны переходы и наконец запомнилось имя соседа по палатке. После завтрака и обязательной разминки выходим налегке в долину Семи озер.
Тропа ведет нас вверх, поднимаясь среди кустарников и кедров. Виды впечатляют: мощные деревья с раскидистыми кронами, сверкающие снега величественной Белухи, пушистые облака под ногами, зеркальная гладь затерянных в горах озер.
Мы пообедаем в долине, чтобы подольше насладиться красотой и атмосферой этих мест, а затем пойдем обратно в лагерь. За ужином обменяемся впечатлениями, потом устроим вечер игр или песен у костра.
- Треккинг налегке 8 км.
- Возможность зарядиться.
- Перепад высот 600 м.
- Последний шанс зарядить технику.
Долина Ярлу и водопад Текелю
Ещё один насыщенный и яркий день нашего знакомства с Алтаем. Встаем пораньше, кушаем, собираем лагерь и выходим в ущелье Ярлу. Для этого нам надо будет переправиться через р. Аккем.
Об ущелье стоит рассказать подробнее – это по-настоящему сказочное место, которое часто называют Долиной Эдельвейсов. Из-за ярких красок этих цветов кажется, что склоны гор покрыты невообразимо пестрым и переливающимся ковром.
Считается, что в ущелье Ярлу необычайная энергетика. Паломники выстроили здесь Каменный город, очень необычное место, которое стоит увидеть.
После прогулки в Ярлу мы пообедаем и отправимся к водопаду Текелю, самому высокому на Алтае (60 м). От нашей стоянки можно будет увидеть только верхнюю его часть.
Внизу лежит густой лес, поэтому посмотреть водопад целиком – довольно сложно. В долину можно прогуляться отдельно вместо запасного дня на Аккеме, тогда мы сразу пойдем до водопада Текелю.
- Треккинг налегке 7 км.
- Переход под рюкзаком 9 км.
- Перепад высот 500 м.
- Прокатимся на лодочке.
Стоянка «Три березы»
Просыпаемся под пение птиц и аппетитные запахи походной кухни. Сегодня нас ждет путь вдоль реки Аккем до стоянки «Три березы».
Радуемся первым признакам цивилизации: в местном магазине можно купить напитки, горячие пирожки, лепешки к обеду.
День будет несложным, но завтра планируется еще один перевал. Так что копим силы и как следует высыпаемся в уютном теплом спальнике под звуки вечерней природы.
- Переход под рюкзаком 13 км.
- Подкрепимся местными пирожками.
- Перепад высот 500 м.
- Возможны моменты связи.
Перевал Кузуяк
По утру выходим со стоянки «Три березы» к перевалу Кузуяк (1513 м, н/к). Путь наверх непрост, но и мы уже тертые походные калачи!
На седловине перевала нас ждет небольшая передышка и перекус. Затем спускаемся к д. Кучерла, откуда мы и начинали наш маршрут.
Идем до с. Тюнгур к знакомому туркомплексу, встаем лагерем, бежим распаковывать нетронутые чистые вещи. Вечером устраиваем прощальный ужин у костра, подводим итоги, делимся впечатлениями.
- Переход под рюкзаком 18 км.
- Банька при желании.
- Перепад высот 650 м.
- При желании можно проехаться.
Трансфер до Горно-Алтайска
Ранним утром собираем лагерь и личные вещи, выезжаем на трансфере до Горно-Алтайска. По желанию участников заедем в Музей Н. К. Рериха, Музей старообрядчества и творческое объединение «Самоцветы» в селе Верх-Уймон.
Вылет домой: обнимаемся с новыми друзьями, мысленно прощаемся с чудесным Алтаем и обещаем себе обязательно вернуться сюда снова.
- Переезд до 6 часов.
- Повезем в Горно-Алтайск.
- Все в порядке со связью.
- Поможем с трансфером до Новосибирска.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатке.
- стоимость детям от 9 до 11 лет 44 500 рублей;
- стоимость детям от 12 до 14 лет 57 900 рублей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, бронирование проживания, подбор снаряжения и прочее) - по запросу
- Доставка группового снаряжения на место старта маршрута - в Горно-Алтайск
- Регистрация группы в МЧС и покупка групповой страховки
- Трансфер от аэропорта Горно-Алтайска и обратно по окончании похода. Мы поможем добраться из Новосибирска и Барнаула к месту сбора группы
- Трёхразовое питание на маршруте: завтраки, обеды и/или перекусы, ужины (кроме обедов в кафе в дни заезда и выезда)
- Прокат группового снаряжения (палатки в необходимом количестве, костровое оборудование, котлы, горелки, пила, топор, групповая аптечка, тент и пр.)
- Экологические взносы за пользование рекреационными ресурсами и посещение заповедника
- Баня в середине похода на Аккемском озере
- Услуги инструкторов
- Заброска на ГАЗ-66 в начале маршрута
Что не входит в цену
- Билеты на самолет (стоимость от 25 тысяч рублей туда-обратно из Москвы, дешевле лететь через Новосибирск)
- Обеды в кафе в день заезда по пути к старту маршрута и в день выезда по пути в аэропорт Горно-Алтайска (примерно 250-300 рублей/обед)
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка - по необходимости, можно взять с 10% скидкой в нашем прокате
- Автобус Новосибирск - Горно-Алтайск - Новосибирск (5000-8000 руб. в сумме за оба переезда)
- Личные расходы (сувениры, кафе, хостел до или после похода)
- Самостоятельное оформление индивидуального погранпропуска для иностранных граждан
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Правильно подобранное снаряжение и одежда - залог хорошего настроения и комфорта на маршруте. В горах нужно быть готовым на все 4 сезона погоды. Погода может меняться кардинально в считанные минуты. Обязательно консультируйтесь с нами, если сомневаетесь в подборе снаряжения или одежды! Личное снаряжение должно весить не больше 14 кг и занимать около 60 % объёма рюкзака. Не забывайте, что вам достанется ещё часть общественного снаряжения и модули с едой.
Снаряжение:
- рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом;
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- пуховик (теплая куртка);
- перчатки рабочие;
- перчатки;
- шапка теплая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- кроссовки.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- спички;
- телефон;
- медицинский полис;
- банное;
- средство от клещей.
Рекомендуем добавить:
- балаклава;
- фотоаппарат;
- очки солнцезащитные.
Требуется ли для прохождения похода под рюкзаком специальная подготовка?
Специальной физической подготовки не требуется, нужны только сила и моральная готовность идти под рюкзаком в гору или с горы. Пешие переходы до 18 км в день. По сути этот поход доступен любому здоровому человеку. Всем прелестям туризма новичков обучим.
Какая будет погода?
Погода в горной местности очень разнообразна, будьте готовы к частой смене погоды, подготовьте одежду на все случаи жизни. Обо всем снаряжении и одежде консультируйтесь с инструктором похода. Температура днем может подниматься до +30, а по заходу солнца сильно падать, вплоть до 0, в зависимости от высотности стоянки. Собирайтесь по списку, много вещей не берите, ведь все нести на себе.
Что предоставляет турклуб?
Наш турклуб предоставляет модули с общественным снаряжением: котлы, тент, горелки, пила, групповая аптека, кухонное и пр., в том числе и палатки (3-4 местные), а также приемы пищи, сформированные по дням (1 д. завтрак, 2 д. завтрак, 3 д. обед, 5 д. ужин и тп). Рюкзаки, спальники, пенки участник или берет свои, или берет в прокат.
Где будем мыться?
В походах каждый день будет возможность освежиться в родниках, речках или озерах. Всегда можно устроить "помывочный день" из котелков с теплой водой. На всех маршрутах предусмотрена банька в середине пути.
Чем мы будем питаться в походе? Не останусь ли я голодным(-ой)? Кто будет готовить?
Всё питание в походе входит в стоимость и у вас нет необходимости покупать что-то дополнительно. Не включены в стоимость только обеды по пути из Новосибирска и обратно, по дороге трансфер делает остановку в кафе.
Мы очень тщательно занимаемся вопросом питания, оно натуральное, без "быстрых" каш и супов. Еду готовят участники похода под чутким руководством одного из инструкторов. На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи.
Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо. Если в группе больше четырех вегетарианцев, то для них будет дополнительная раскладка (сыр, горошек, кукуруза). Готовим как на костре (в лесной зоне), так и на газу, в зависимости от ситуации с дровами.
Какой будет итоговый вес рюкзака в походе?
Около 20-24 кг веса, зависит от веса личного снаряжения. Стремиться к тому, чтобы вес рюкзака был вместе с модулем (8-10 кг): у девушек не более 18-20 кг, а у мужчин не более 25-27 кг, иначе будет, действительно, тяжело.
Расскажите о переезде из Новосибирска до места встречи группы?
Группу забирают в Горно-Алтайске, но билеты, как правило, в этот город сильно дороже, чем в тот же Новосибирск или Барнаул. Можно рассмотреть вариант прилета в эти города, откуда можно доехать до Горно-Алтайска на междугороднем автобусе или даже долететь на локальном самолете. Между Новосибирском и Горно-Алтайском летает самолет и билеты часто на этот перелет очень даже бюджетные.
Мы поможем вам с организацией переезда из Новосибирска в Горно-Алтайск и обратно. При наличии достаточного количества желающих - закажем отдельный трансфер. В любом случае поможем с бронью билетов на рейсовый автобус и всей логистикой, подскажем варианты ночевок в Горно-Алтайске или Новосибирске. Все рейсовые автобусы отходят в 10-12 дня из Новосибирска.
Переезд из Новосибирска составляет порядка 800 км, достаточно продолжительный. Путь пролегает по трассе, но время переезда зависит от погодных условий, рассчитывайте на 12 часов от Новосибирска. Путь предстоит длинный, продумайте вариант удобного переезда в автобусе: подушку под шею, беруши, кофточка теплая поближе. Все лишнее можно будет оставить на базе в начале маршрута. Но мы рекомендуем рассмотреть вариант перелета до Горно-Алтайска, чтобы получить больше удовольствия от поездки. Сделайте выбор в пользу комфорта.
Расскажите о переезде из Горно-Алтайска до места старта?
Переезды будут не более 3-5 часов в зависимости от выбранного маршрута, дорожной обсатновки и погодных условий, поскольку аэропорт Горно-Алтайска является самым ближайшим к горам Алтая. Поэтому и время встречи не самое раннее, в первый день тура мы многое уже успеем.
Можно ли оставить вещи, когда я пойду в поход под рюкзаком?
Все "лишние вещи", которые не пригодятся Вам в походе, можно оставить в туркомплексе, куда привезет нас трансфер. Маршруты кольцевые и по окончанию похода мы как раз вернемся к своим вещам. Хранение вещей оплачивает турклуб.