1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
Отдохнуть своей компанией среди Алтайских гор, насладиться видами ледников, озёр и Алтайского Марса
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
21 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По знаковым местам Чуйского тракта
Преодолеть перевалы, рассмотреть узоры на дне Гейзерного озера и совершить экспедицию на «Марс»
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
31 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
Погулять среди марсианских пейзажей и проехать по самой красивой дороге России
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или город, 9:00-10:30
Завтра в 08:00
10 июля в 08:00
19 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИгорь4 июля 2024Заказывая путешествие с гидом по Алтаю на Трипстере, я раздумывал, а стоит ли это тех денег которые запрашивают на сайте.
- ККатя2 июля 2024Мы бронировали три экскурсии у Константина: к Телецкому озеру, по Чуйскому тракту и индивидуальный маршрут (Ороктойский мост, Камышлинские водопады и
- ННаталья17 июня 2024Алтай прекрасен! Мы проехали по всем основным местам, но самые яркие впечатления остались от двухдневной поездке по Чуйскому трактору. Нашим
- CCordula11 июня 2024Какое фантастическое путешествие – чувствуешь душу Алтая! огромное спасибо:)
- ААнастасия24 апреля 2024Получился очень крутой отдых. Красота природы головокружительна. Локации просто потрясающие. Всё что смотрелось на фото из интернета, совпало с реальностью
- ННикита12 февраля 2024Начать хочется со всего и сразу. Организация и сама поездка были на высоте! Наш гид Сергей был чутким, внимательным и
- ННаталья2 октября 2023Гид Андрей - прекрасный водитель, отличный рассказчик, шикарный повар и гениальный фотограф! Подскажет красивые локации, интересные ракурсы. В команде Константина все
- ННастя23 сентября 2023Добрый день! Впечатления остались хорошие от путешествия и тура. Константин был вежлив и тактичен, а так же выдержал все наши
- ВВасилий27 августа 2023Благодарим организатора Наталью и гида Владимира за увлекательное и живописное путешествие! Мы получили все преимущества поездки небольшой группой с гидом-профессионалом:
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На выходные»
Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июле 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 19 900 до 31 500. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте тур в Горно-Алтайске на 2024 год на выходные, 51 ⭐ отзыв, цены от 19900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь