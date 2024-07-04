Туры выходного дня в Горно-Алтайске

Найдено 3 тура в категории «На выходные» в Горно-Алтайске, цены от 19 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
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По популярности
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
22 отзыва
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
Отдохнуть своей компанией среди Алтайских гор, насладиться видами ледников, озёр и Алтайского Марса
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
21 000 за человека
По знаковым местам Чуйского тракта
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
10 отзывов
По знаковым местам Чуйского тракта
Преодолеть перевалы, рассмотреть узоры на дне Гейзерного озера и совершить экспедицию на «Марс»
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
31 500 за человека
Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
19 отзывов
Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
Погулять среди марсианских пейзажей и проехать по самой красивой дороге России
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или город, 9:00-10:30
Завтра в 08:00
10 июля в 08:00
19 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Игорь
    4 июля 2024
    Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
    Заказывая путешествие с гидом по Алтаю на Трипстере, я раздумывал, а стоит ли это тех денег которые запрашивают на сайте.
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    Почитав путеводители и различную литературу про Алтай, было желание взять машину в аренду и поехать своим ходом. Но разум и желание насладиться Алтайскими пейзажами, а не следить за дорожной обстановкой, взяли верх. Мы взяли двухдневный тур по Чуйскому тракту с ночевкой в Акташе. Ирина, организатор тура, помогла в согласовании многих вопросов (комфортность отеля для ночёвки, степень активности на маршруте …). Гидом у нас был Сергей. Знания материала по теме на отлично. Чем хорош человек который не первый год работает гидом, да тем, что знает где стоит потратить деньги, а где можно и сэкономить, где лучшие заведения для еды, на какие блюда обратить внимание. В общем, Сергей оказался не заменимым человеком в поездке и как гид и как собеседник. В конце маршрута, когда Сергей привез нас в Горно-Алтайск в конечную точку нашего путешествия, оказалось, что автовокзал откуда мы заказали билеты в Новосибирск закрывается в 19:00, а автобус отправляется в 22:50. Возле автовокзала, в столице республики Алтай, нет ни одной лавочки, ни одного заведения, где можно было-бы переждать, а у нас было много багажа. Сергей нас не высадил, хотя он из Бийска и на завтра у него была назначена другая экскурсия с утра. Он уехал только после того, как мы сели в автомобиль до Новосибирска. Сергею отдельная благодарность от нашей семьи. Рекомендуем именно этого гида.

    Заказывая путешествие с гидом по Алтаю на Трипстере, я раздумывал, а стоит ли это тех денегЗаказывая путешествие с гидом по Алтаю на Трипстере, я раздумывал, а стоит ли это тех денег
  • К
    Катя
    2 июля 2024
    Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
    Мы бронировали три экскурсии у Константина: к Телецкому озеру, по Чуйскому тракту и индивидуальный маршрут (Ороктойский мост, Камышлинские водопады и
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    катание на лошадях к пастбищам маралов). Все три экскурсии были у разных гидов и все три нам очень понравились - от организации до личного общения, у всех хороший комфортный транспорт. Огромное спасибо каждому гиду, благодаря вам хочется вернуться и продолжить открывать Алтай:) Екатерина и Амаду - очень душевные, весёлые и с творческим подходом. Узнали много деталей из истории края и местного быта, послушали песни на алтайском языке и даже выучили несколько слов. Ну ооочень милые и любящие свои культуру, землю и людей, вспоминаем вас с большим теплом) Дмитрий К. - организовал идеальный маршрут исходя из наших пожеланий, ещё и заразил желанием поехать в Монголию. Одно из любимых впечатлений - рано утром мы остановились в живописном месте на берегу Катуни и Дима сварил кофе на походной турке и угостил местными лепешками - лучший завтрак за весь отпуск, в погоне охватить все достопримечательности очень не хватает таких моментов просто остановиться и насладиться природой) Сергей из Бийска - с Сергеем мы ездили по Чуйскому тракту и благодаря Сергею эта поездка тоже превзошла все наши ожидания, мы посетили места вне маршрута, и осуществили небольшую мечту - посидеть за рулём буханки, Сергей договорился с хозяевами и провёл нам фотосессию. В общем крайне рекомендуем индивидуальные экскурсии от Константина - всё чётко, слаженно, и главное, с любовью к делу! Спасибо ещё раз всем нашим гидам <3

    Мы бронировали три экскурсии у Константина: к Телецкому озеру, по Чуйскому тракту и индивидуальный маршрут (Ороктойский
  • Н
    Наталья
    17 июня 2024
    Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
    Алтай прекрасен! Мы проехали по всем основным местам, но самые яркие впечатления остались от двухдневной поездке по Чуйскому трактору. Нашим
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    гидом был Олег, который оказался не только хорошим гидом, но и интересным человеком. Олег рассказывал много об Алтае, о людях, о жизни, но при этом не перегрузил нас цифрами и датами. Олег хорошо знает маршрут, знает где вкусно поесть, где сделать красивые фото. Дополнительный бонус- у Олега хорошая машина, при таких переездах мы даже не устали. Так что, рекомендую

  • C
    Cordula
    11 июня 2024
    Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
    Какое фантастическое путешествие – чувствуешь душу Алтая! огромное спасибо:)
  • А
    Анастасия
    24 апреля 2024
    Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
    Получился очень крутой отдых. Красота природы головокружительна. Локации просто потрясающие. Всё что смотрелось на фото из интернета, совпало с реальностью
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    на все 100%. Огромное спасибо организатору Наталье за то, что нам совершенно не пришлось думать, а где ночевать, а куда заехать перекусить, за нас обо всём подумали, и отдых был именно отдыхом. С нами был гид - Алексей, выше всех похвал. Весь маршрут рассказывал про историю мест где мы находились, показывал красоту Алтая с очень крутых обзорных площадок. Тур с ним был круче, запоминающе. Алексей, огромное спасибо.

  • Н
    Никита
    12 февраля 2024
    По знаковым местам Чуйского тракта
    Начать хочется со всего и сразу. Организация и сама поездка были на высоте! Наш гид Сергей был чутким, внимательным и
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    понимающим, особенно в те моменты, когда хотели остановиться в очередной раз для фотографии) Огромное ему спасибо, очень советую брать экскурсию именно у них)

  • Н
    Наталья
    2 октября 2023
    По знаковым местам Чуйского тракта
    Гид Андрей - прекрасный водитель, отличный рассказчик, шикарный повар и гениальный фотограф! Подскажет красивые локации, интересные ракурсы. В команде Константина все
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    - профи своего дела. Составили маршрут с учетом лучшей логистики. Помогли не только подобрать проживание, но и постоянно держали на контроле, чтобы хозяева баз про нас не забывали. Да, сам Константин в процессе подготовки тура не всегда отвечает сразу, но надо понимать - эти люди возят туристов. Вам бы хотелось, чтобы ведя вашу машину по извилинам Чуйского тракта, ваш гид параллельно переписывался бы с другими туристами, вместо того, чтобы смотреть на дорогу? Да и связи там толком нигде нет. Мы увидели все, что планировали, и даже больше. Реальность превзошла все ожидания. Очень рекомендую приезжать в сентябре - погода еще хорошая, но туристов в разы меньше, пробок нет, а природа играет всеми красками осени. И Катунь потрясающе бирюзового цвета. Просто нереально! Кто думает, ехать или не ехать на Алтай - даже не сомневайтесь! Константин, Ирина, Андрей - СПАСИБО!!!!

    Гид Андрей - прекрасный водитель, отличный рассказчик, шикарный повар и гениальный фотограф! Подскажет красивые локации, интересные ракурсыГид Андрей - прекрасный водитель, отличный рассказчик, шикарный повар и гениальный фотограф! Подскажет красивые локации, интересные ракурсыГид Андрей - прекрасный водитель, отличный рассказчик, шикарный повар и гениальный фотограф! Подскажет красивые локации, интересные ракурсыГид Андрей - прекрасный водитель, отличный рассказчик, шикарный повар и гениальный фотограф! Подскажет красивые локации, интересные ракурсыГид Андрей - прекрасный водитель, отличный рассказчик, шикарный повар и гениальный фотограф! Подскажет красивые локации, интересные ракурсы
  • Н
    Настя
    23 сентября 2023
    По знаковым местам Чуйского тракта
    Добрый день! Впечатления остались хорошие от путешествия и тура. Константин был вежлив и тактичен, а так же выдержал все наши
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    100500 остановок "а давайте и тут пофоткаемся". Вёл аккуратно, поэтому при переезде с локации на локацию, мы спали спокойно. Отвечал на все наши вопросы, при этом давал возможность помолчать (а этот было очень важно для нас). Само путешествие было насыщенным, красивым и очень душевным. Константин сделал его еще душевнее, когда готовил кофе на берегу реки.

  • В
    Василий
    27 августа 2023
    Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
    Благодарим организатора Наталью и гида Владимира за увлекательное и живописное путешествие! Мы получили все преимущества поездки небольшой группой с гидом-профессионалом:
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    нет жесткого тайминга, есть возможность свернуть с маршрута на заинтересовавшую нас локацию, изменить порядок посещения достопримечательностей в маршруте, побольше времени провести в заинтересовавшем нас месте. При этом посетить максимум красивых мест за очень сжатое время. Владимир - хороший рассказчик, с легким чувством юмора и взглядом профессионального фотографа, цепкого на красоты Горного Алтая. Два дня пролетели незаметно и очень интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На выходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
  2. По знаковым местам Чуйского тракта
  3. Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Остров Патмос
  5. Телецкое озеро
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Чемальская ГЭС
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июле 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 19 900 до 31 500. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте тур в Горно-Алтайске на 2024 год на выходные, 51 ⭐ отзыв, цены от 19900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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