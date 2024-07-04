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Почитав путеводители и различную литературу про Алтай, было желание взять машину в аренду и поехать своим ходом. Но разум и желание насладиться Алтайскими пейзажами, а не следить за дорожной обстановкой, взяли верх. Мы взяли двухдневный тур по Чуйскому тракту с ночевкой в Акташе. Ирина, организатор тура, помогла в согласовании многих вопросов (комфортность отеля для ночёвки, степень активности на маршруте …). Гидом у нас был Сергей. Знания материала по теме на отлично. Чем хорош человек который не первый год работает гидом, да тем, что знает где стоит потратить деньги, а где можно и сэкономить, где лучшие заведения для еды, на какие блюда обратить внимание. В общем, Сергей оказался не заменимым человеком в поездке и как гид и как собеседник. В конце маршрута, когда Сергей привез нас в Горно-Алтайск в конечную точку нашего путешествия, оказалось, что автовокзал откуда мы заказали билеты в Новосибирск закрывается в 19:00, а автобус отправляется в 22:50. Возле автовокзала, в столице республики Алтай, нет ни одной лавочки, ни одного заведения, где можно было-бы переждать, а у нас было много багажа. Сергей нас не высадил, хотя он из Бийска и на завтра у него была назначена другая экскурсия с утра. Он уехал только после того, как мы сели в автомобиль до Новосибирска. Сергею отдельная благодарность от нашей семьи. Рекомендуем именно этого гида.