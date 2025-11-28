Приглашаем в путешествие, которое вы не забудете! Впереди — горы, ущелья, бурные реки и старинные башни, хранящие историю древнего народа галгаев.
В нашем распоряжении будет целый день, чтобы познакомиться с местными традициями и увидеть все достопримечательности — Ассинское ущелье, башни Тиргим и Эгикал, Цей-Лоамский перевал и Кармадонское ущелье.
Описание экскурсии
- Мы увидим живописное Ассинское ущелье с белоснежной рекой Асса в горной части Ингушетии. Остановимся на смотровой площадке для красивых фотографий
- Посетим Галгаевскую заставу — расскажем вам о её предназначении
- Отправимся в Таргимскую котловину и окажемся в сердце горной Ингушетии. Посмотрим на башни Таргим
- Рассмотрим средневековый башенный комплекс Эгикал и христианский храм Тхаба-ерды
- Поднимемся на Цей-Лоамский перевал, напоминающий доломитовые Альпы
- Со смотровой площадки полюбуемся панорамным видом на снежный хребет, Казбек и самую высокую гору Ингушетии — Шан
- Кармадонское ущелье и ледник Колка — место трагической гибели Сергея Бодрова и его съёмочной команды
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Грозного
11:00 — остановка в Ассинском ущелье (фото, свободное время)
11:30 — смотровая площадка в Эгикале (прогулка, фото, свободное время)
12:00 — посещение христианского храма Тхаба-Ерды (свободное время)
12:30 — смотровая площадка Цей-Лоам (обед и прогулка)
16:00 — Кармадонское ущелье
19:00 — прибытие в Грозный
Тайминг указан ориентировочно и корректируется под ваши пожелания.
Организационные детали
- Едем на автомобиле Hyundai Solaris, Ford Mondeo, Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero либо минивэне (в зависимости от количества человек)
- Возьмите с собой паспорт РФ
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в заповедник Эрзи — 200 ₽ за чел.
- Обед — средний чек 700 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ахмед — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 818 туристов
Я живу в Грозном и представляю дружную команду гидов. Мы расскажем вам историю Чеченской Республики, покажем самые красивые места, поделимся местными традициями и обычаями. Вас ждут интересные и комфортные экскурсии в отличной компании!
Входит в следующие категории Грозного
