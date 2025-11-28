Приглашаем в путешествие, которое вы не забудете! Впереди — горы, ущелья, бурные реки и старинные башни, хранящие историю древнего народа галгаев. В нашем распоряжении будет целый день, чтобы познакомиться с местными традициями и увидеть все достопримечательности — Ассинское ущелье, башни Тиргим и Эгикал, Цей-Лоамский перевал и Кармадонское ущелье.

Описание экскурсии

Мы увидим живописное Ассинское ущелье с белоснежной рекой Асса в горной части Ингушетии. Остановимся на смотровой площадке для красивых фотографий

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Грозного

11:00 — остановка в Ассинском ущелье (фото, свободное время)

11:30 — смотровая площадка в Эгикале (прогулка, фото, свободное время)

12:00 — посещение христианского храма Тхаба-Ерды (свободное время)

12:30 — смотровая площадка Цей-Лоам (обед и прогулка)

16:00 — Кармадонское ущелье

19:00 — прибытие в Грозный

Тайминг указан ориентировочно и корректируется под ваши пожелания.

Организационные детали

Едем на автомобиле Hyundai Solaris, Ford Mondeo, Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero либо минивэне (в зависимости от количества человек)

Возьмите с собой паспорт РФ

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

