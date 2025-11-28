Мои заказы

Один день в Горной Ингушетии и Северной Осетии

Отправиться из Грозного сразу в два живописных региона Кавказа
Приглашаем в путешествие, которое вы не забудете! Впереди — горы, ущелья, бурные реки и старинные башни, хранящие историю древнего народа галгаев.

В нашем распоряжении будет целый день, чтобы познакомиться с местными традициями и увидеть все достопримечательности — Ассинское ущелье, башни Тиргим и Эгикал, Цей-Лоамский перевал и Кармадонское ущелье.
Один день в Горной Ингушетии и Северной Осетии© Ахмед
Один день в Горной Ингушетии и Северной Осетии© Ахмед
Один день в Горной Ингушетии и Северной Осетии© Ахмед

Описание экскурсии

  • Мы увидим живописное Ассинское ущелье с белоснежной рекой Асса в горной части Ингушетии. Остановимся на смотровой площадке для красивых фотографий
  • Посетим Галгаевскую заставу — расскажем вам о её предназначении
  • Отправимся в Таргимскую котловину и окажемся в сердце горной Ингушетии. Посмотрим на башни Таргим
  • Рассмотрим средневековый башенный комплекс Эгикал и христианский храм Тхаба-ерды
  • Поднимемся на Цей-Лоамский перевал, напоминающий доломитовые Альпы
  • Со смотровой площадки полюбуемся панорамным видом на снежный хребет, Казбек и самую высокую гору Ингушетии — Шан
  • Кармадонское ущелье и ледник Колка — место трагической гибели Сергея Бодрова и его съёмочной команды

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Грозного
11:00 — остановка в Ассинском ущелье (фото, свободное время)
11:30 — смотровая площадка в Эгикале (прогулка, фото, свободное время)
12:00 — посещение христианского храма Тхаба-Ерды (свободное время)
12:30 — смотровая площадка Цей-Лоам (обед и прогулка)
16:00 — Кармадонское ущелье
19:00 — прибытие в Грозный

Тайминг указан ориентировочно и корректируется под ваши пожелания.

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Hyundai Solaris, Ford Mondeo, Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero либо минивэне (в зависимости от количества человек)
  • Возьмите с собой паспорт РФ
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в заповедник Эрзи — 200 ₽ за чел.
  • Обед — средний чек 700 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед
Ахмед — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 818 туристов
Я живу в Грозном и представляю дружную команду гидов. Мы расскажем вам историю Чеченской Республики, покажем самые красивые места, поделимся местными традициями и обычаями. Вас ждут интересные и комфортные экскурсии в отличной компании!

