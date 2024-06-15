В путешествии по Тункинскому району вы откроете один из самых живописных уголков Бурятии. Наша экскурсия затрагивают историю, природу и культуру этого удивительного места.
Тайны гор и дух бурных рек, сила уникальных источников и величие потухших вулканов, заповедные леса и святыни — мы хотим подарить вам яркий опыт, наполненный гармонией и уважением к окружающему миру.
Тайны гор и дух бурных рек, сила уникальных источников и величие потухших вулканов, заповедные леса и святыни — мы хотим подарить вам яркий опыт, наполненный гармонией и уважением к окружающему миру.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Величественные горы. Вы увидите Восточные Саяны сначала издалека, а затем подниметесь на смотровую площадку «Перевал дураков», откуда открываются невероятные виды на Тункинскую долину со множеством озер, на близлежащие горы-великаны и ущелье реки Кынгырги.
- Горная река. Кынгырга стекает с гор своим бурным потоком и протекает по живописному ущелью, над которым проходит экотропа. По ней мы и будем гулять.
- Единение с природой. Мы пойдём по тропе там, где редко встречаются люди, зато птиц и белок там огромное количество. Они будут рады полакомиться кедровыми орешками, которые мы купим заранее.
- Монгольский рынок. Недалеко от Аршана находится граница с Монголией, откуда поставляют товары на этот базар. Помимо тёплых носков и варежек здесь можно купить местные целебные травы, сувениры и многое другое.
- Буддистское наследие. По пути нам будут встречаться буддийские ступы, некоторые из которых мы посетим для полного погружения в культуру этих мест.
- Горячие источники. Аршан богат минеральной водой, которую вы обязательно попробуете. А затем отправитесь в посёлок Жемчуг, чтобы принять ванны в термальных источниках. Горячая струя воды бьёт фонтаном прямо из-под земли и обладает лечебными свойствами. Чем уникальны источники — вы узнаете в путешествии.
Маршрут
Листвянка/Иркутск — Тункинская долина — п. Аршан — ущелье реки Кынгырга — обзорная площадка «Перевал дураков» — термальный источник «Жемчуг» — Иркутск/Листвянка
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на минивэне Toyota Alphard (или аналогичном)
- Дополнительные расходы: купание в источниках — 250 руб. с человека, обед
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|7 500 ₽
|Дети до 12 лет
|6 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваша команда гидов в Иркутске
С самого детства мы изучали и познавали озеро Байкал с разных сторон. И сможем показать Байкал таким, каким знаем его мы — местные жители. Встретим вас как близких друзей, позаботимсяЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска
Похожие экскурсии из Иркутска
Индивидуальная
11 часов
Из Иркутска в Аршан: приключение среди гор, водопадов и источников
Погрузитесь в мир природных красот и бурятской культуры с индивидуальной экскурсией из Иркутска в Аршан
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
23 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Погрузитесь в мир Бурятии и Тункинского национального парка за один день. Альпийские луга, горные реки и буддийские дацаны ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 23 890₽ за всё до 19 чел.
Мини-группа
10 часов
В тренде
Тункинская долина и Аршан: путешествие по местам силы из Иркутска
Вас ждет незабываемое путешествие по Тункинской долине и Аршану, где природа и духовность сочетаются в гармонии
Начало: У сквера им. Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, в воскресенье в 08:00 и 08:30
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
7 400₽ за человека