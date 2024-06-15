Валентина — ваша команда гидов в Иркутске

читать дальше о вашем комфорте, впечатлениях и воспоминаниях, которые останутся на снимках. Каждое путешествие с нами сопровождается фотосъёмкой. Составим маршрут вашей мечты и отвезём вас в путешествие на Байкал. Проводим экскурсии по Байкалу более 3 лет, рады дарить вам яркие эмоции!

С самого детства мы изучали и познавали озеро Байкал с разных сторон. И сможем показать Байкал таким, каким знаем его мы — местные жители. Встретим вас как близких друзей, позаботимся