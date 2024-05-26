1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура
Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры
Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ...
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
8 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Славное море, священный Байкал
Путешествие по красочной дороге в старинный прибрежный поселок Листвянка в месте истока Ангары
Начало: От отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Время трансфе...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Иркутск и окрестности: групповая экскурсия с посещением музея «Тальцы»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска и его окрестностей, исследуя знаковые места и музей под открытым небом
Начало: В районе сквера им. Кирова
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия26 мая 2024Нам очень понравилась эта экскурсия. Узнали много нового об Иркутске и его жителях. Очень красивый исторический центр. Деревянные дома с
- ссергей25 мая 2024Первый раз в Иркутске. Выбирали экскурсовода долго и не ошиблись. Не хотели брать экскурсию в фирме, потому что не понятно
- ССюзанна7 апреля 2024Спасибо Анне за насыщенную экскурсию по городу Иркутск! Анна встретила меня в аэропорту и сразу погрузила в интересную информацию о
- ЭЭльвира6 апреля 2024Огромное спасибо, нашему гиду Артему, за интересную и познавательную экскурсию.
- ЕЕлена21 марта 2024Потрясающий день с Ириной! Согласилась провести экскурсию в день вне расписания, отличный маршрут с учётом наших интересов и запросов. В
- ННина20 марта 2024Наша компания была не простой для Анны. Две женщины с ребенком 4х лет. После посещения ледокола Ангара маелкий заснул. Он
- ТТатьяна15 марта 2024Были с Анной на экскурсии 7.03.2024. Всё очень понравилось, Анна замечательный экскурсовод и очень душевный человек. Информация очень доступная, все
- DDonskikh14 марта 2024Спасибо огромное Анне за очень познавательную и интересную экскурсию.
- ТТатьяна12 марта 2024Очень редко встретишь гида, который с такой любовью рассказывает о своем крае. Нас ни куда не торопили и не ограничивали
- ИИрина23 февраля 2024Марианна чудесный экскурсовод. Водитель тоже был чудесный. 5 баллов из 5. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Иркутская ГЭС»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Иркутская ГЭС" можно забронировать 4 экскурсии от 5 900 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Иркутске на 2024 год по теме «Иркутская ГЭС», 102 ⭐ отзыва, цены от 5900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август