Иркутская ГЭС – экскурсии в Иркутске

Найдено 4 экскурсии в категории «Иркутская ГЭС» в Иркутске, цены от 5 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
39 отзывов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960 за всё до 3 чел.
Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
40 отзывов
Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура
Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры
Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ...
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
8 900 за всё до 3 чел.
Славное море, священный Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
18 отзывов
Славное море, священный Байкал
Путешествие по красочной дороге в старинный прибрежный поселок Листвянка в месте истока Ангары
Начало: От отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Время трансфе...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 900 за всё до 4 чел.
Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
5 отзывов
Иркутск и окрестности: групповая экскурсия с посещением музея «Тальцы»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска и его окрестностей, исследуя знаковые места и музей под открытым небом
Начало: В районе сквера им. Кирова
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    26 мая 2024
    Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
    Нам очень понравилась эта экскурсия. Узнали много нового об Иркутске и его жителях. Очень красивый исторический центр. Деревянные дома с
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    наличниками придают колорит старинному городу. Гид очень интересно рассказывал и о достопримечательностях города, храмах, памятниках. Потом гид повез нас в Тальцы, где находится музей деревянного зодчества. Там наш гид провел нас по этим представленным в экспозиции домам и строениям и много интересного рассказывал об истории края. Респект Сергею! Рекомендую эту экскурсию туристам всех возрастов)

  • с
    сергей
    25 мая 2024
    Славное море, священный Байкал
    Первый раз в Иркутске. Выбирали экскурсовода долго и не ошиблись. Не хотели брать экскурсию в фирме, потому что не понятно
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    кто будет ее ведущим. Выбрали по отзывам и все получилось по Божьему промыслу как нельзя лучше. Замечательная экскурсия. Получили огромное удовольствия. Рекомендуем и гостям и я думаю и Иркутянам тоже будет интересно.

  • С
    Сюзанна
    7 апреля 2024
    Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
    Спасибо Анне за насыщенную экскурсию по городу Иркутск! Анна встретила меня в аэропорту и сразу погрузила в интересную информацию о
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    городе. Экскурсия автомобильная, но во всех знаковых местах города были остановки на осмотр и посещение достопримечательностей. Анна очень живо рассказывала об истории города, отвечая на все интересующие меня вопросы. Благодаря Анне на следующей день в городе мне было легко ориентироваться как для посещения музеев, так и для пешей прогулки. Однозначно рекомендую для тех, кто хочет узнать много об Иркутске за одну экскурсию, особенно если ограничено время пребывания в нем.

  • Э
    Эльвира
    6 апреля 2024
    Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
    Огромное спасибо, нашему гиду Артему, за интересную и познавательную экскурсию.
  • Е
    Елена
    21 марта 2024
    Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
    Потрясающий день с Ириной! Согласилась провести экскурсию в день вне расписания, отличный маршрут с учётом наших интересов и запросов. В
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    пути ответила на все наши вопросы, подробно рассказала про историю, обычаи, природу и особенности города и региона. Показала лучшие виды. А когда от массы впечатлений сели оба наших телефона, сделала кадры на свой, чтобы мы сохранили бесценные воспоминания о поездке. Горячо рекомендую!

  • Н
    Нина
    20 марта 2024
    Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
    Наша компания была не простой для Анны. Две женщины с ребенком 4х лет. После посещения ледокола Ангара маелкий заснул. Он
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    спал в машине, а Анна выходила по очереди с нами на точке. В итоге. Мы не посетили все, что было в анонсе. Второй выходящий практически не получал информации. Анна покинула нас на пол часа раньше, сказав, что ее ждут следующие заказчики. Это было обидно. Мы заплатили не малые деньги)) Я не первый раз на экскурсиях от Трипстера. Мое мнение- Анне не хватило профессионализма. Желаю ей развиваться дальше. Иркутск самобытен и прекрасен.

  • Т
    Татьяна
    15 марта 2024
    Славное море, священный Байкал
    Были с Анной на экскурсии 7.03.2024. Всё очень понравилось, Анна замечательный экскурсовод и очень душевный человек. Информация очень доступная, все
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    наши пожелания были учтены, Байкал прекрасен! Рекомендую путешествие с Анной всем желающим получить положительные эмоции и узнать много нового и интересного о сибирской земле!

  • D
    Donskikh
    14 марта 2024
    Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
    Спасибо огромное Анне за очень познавательную и интересную экскурсию.
  • Т
    Татьяна
    12 марта 2024
    Славное море, священный Байкал
    Очень редко встретишь гида, который с такой любовью рассказывает о своем крае. Нас ни куда не торопили и не ограничивали
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    во времени. Подстраивались под наши пожелания и предпочтения. Заезжали в Тальцы, хотя это не было предусмотрено в программе. Показали, рассказали и просто приятно провели время

    Очень редко встретишь гида, который с такой любовью рассказывает о своем крае. Нас ни куда неОчень редко встретишь гида, который с такой любовью рассказывает о своем крае. Нас ни куда неОчень редко встретишь гида, который с такой любовью рассказывает о своем крае. Нас ни куда неОчень редко встретишь гида, который с такой любовью рассказывает о своем крае. Нас ни куда неОчень редко встретишь гида, который с такой любовью рассказывает о своем крае. Нас ни куда не
  • И
    Ирина
    23 февраля 2024
    Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
    Марианна чудесный экскурсовод. Водитель тоже был чудесный. 5 баллов из 5. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Иркутская ГЭС»

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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Иркутская ГЭС" можно забронировать 4 экскурсии от 5 900 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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