Приглашаю Вас в путешествие на озеро Байкал! Почувствовать дыхание великого озера, ощутить его мощь, налюбоваться неповторимыми видами! Все это в старинном поселке Листвянка на берегу сибирского моря.
Я расскажу Вам легенду о магическом шаман-камне, нас ждет лимнологический музей посвященный Байкалу, его флоре, фауне. А поднявшись на подъемнике на камень Черского вы увидите исток Ангары с высоты птичьего полета.
Я расскажу Вам легенду о магическом шаман-камне, нас ждет лимнологический музей посвященный Байкалу, его флоре, фауне. А поднявшись на подъемнике на камень Черского вы увидите исток Ангары с высоты птичьего полета.
Ближайшие даты:
7
янв
янв
13
янв
янв
14
янв
янв
20
янв
янв
27
янв
янв
28
янв
янв
3
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даты
Что вас ожидает:
- Архитектурно- этнографический музей Тальцы
- Озеро Байкал
- Шаман Камень
- Поселок Листвянка
- Исток Ангары
- Шаман-камень
- Байкальский музей
- Камень Черского
- Рыбно-сувенирный рынок
Описание
Флора и фауна Байкала По дороге в Листвянку посетим Архитектруно -Этнографический музей деревянного зодчества Тальцы. Это уникальное собрание памятников деревянной архитектуры под открытым небом. Мы увидим легендарный шаман-камень в центре самого большого в мире истока реки Ангары, который никогда не замерзает! Именно поэтому здесь каждый год зимуют 8—12 тысяч водоплавающих птиц. Посетим Байкальский музей. Здесь собрано все, что вы хотели узнать о великом озере и даже больше! Экспозиция познакомит Вас с миром флоры и фауны Байкала, в котором большая часть видов являются эндемиками. Вы узнаете про ветра, климат, гидрологию озера. Вашему вниманию представлены аквариумы с игривой нерпой и байкальской рыбой. Красоты Байкала Мы прогуляемся по берегу великого озера. Летом возможно включить в программу купание в Байкале. А зимой прогулка состоится в космосе, ведь Байкальский лед это другая планета! Поднимемся на кресельном подъемнике на камень Черского, где с высоты птичьего полета увидим исток Ангары. На долгую память Осмотрим памятную стелу из байкальского мрамора, посвященную драматургу А. Вампилову, который трагически погиб, не дожив несколько дней до своего 35-летия. Отведаем байкальской рыбы и купим местные сувениры на рыбно-сувенирном рынке. По вашему желанию мы можем посетить дополнительно:
- Нерпинарий, где умные байкальские нерпочки покажут вам представление;
- Частный музей с ретро-автомобилями и оригинальными скульптурами из различного металлического лома, место где ему дают вторую жизнь;
- Храм Николая Угодника, покровителя моряков и путешественников. Именно в этом храме снималась одна из сцен фильма «Звезда пленительного счастья» (реж. В. Мотыль).
- Покататься на хивусе (судно на воздушной подушке), квадроциклах и снегоходах.
• Покататься на коньках (аренда примерно 300 руб в час) Важно знать:
- Наше путешествие проводится в мини группе, поэтому мы можем менять и дополнять маршрут в зависимости от высказанных пожеланий.
- Экскурсия проводится в любое время года • По желанию в автомобиле могут быть установлены детские кресла.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Питание (предусмотрено время на обед)
- Входные билеты в музеи: Тальцы 250 руб. Байкальский музей 400
- Ретро музей — 200 рублей
- Колесо обозрения 250 руб. детский 400 руб. взрослый
- Нерпинарий: детский — 700 руб., взрослый — 1000 руб.
- Кресельный подъемник на камень Черского: взрослый — 500 руб, детский — 250 руб. (в обе стороны), дети до 4-х лет бесплатно
- Стоимость дополнительных экскурсий, не включенных основную программу
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Парковка у Храма Спаса Нерукотвороного образаЗавершение: Парковка у Храма спаса Нерукотворного образа
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Транспорт, на котором проводится экскурсия:
- Автомобили Honda Friid Honda Stream (5-6 человек)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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