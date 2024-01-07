День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка

Групповая экскурсия в Иркутске
Приглашаю Вас в путешествие на озеро Байкал! Почувствовать дыхание великого озера, ощутить его мощь, налюбоваться неповторимыми видами! Все это в старинном поселке Листвянка на берегу сибирского моря.

Я расскажу Вам легенду о магическом шаман-камне, нас ждет лимнологический музей посвященный Байкалу, его флоре, фауне. А поднявшись на подъемнике на камень Черского вы увидите исток Ангары с высоты птичьего полета.
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
Ближайшие даты:
7
янв
13
янв
14
янв
20
янв
27
янв
28
янв
3
фев
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Что вас ожидает:

  • Архитектурно- этнографический музей Тальцы
  • Озеро Байкал
  • Шаман Камень
  • Поселок Листвянка
  • Исток Ангары
  • Шаман-камень
  • Байкальский музей
  • Камень Черского
  • Рыбно-сувенирный рынок

Описание

Флора и фауна Байкала По дороге в Листвянку посетим Архитектруно -Этнографический музей деревянного зодчества Тальцы. Это уникальное собрание памятников деревянной архитектуры под открытым небом. Мы увидим легендарный шаман-камень в центре самого большого в мире истока реки Ангары, который никогда не замерзает! Именно поэтому здесь каждый год зимуют 8—12 тысяч водоплавающих птиц. Посетим Байкальский музей. Здесь собрано все, что вы хотели узнать о великом озере и даже больше! Экспозиция познакомит Вас с миром флоры и фауны Байкала, в котором большая часть видов являются эндемиками. Вы узнаете про ветра, климат, гидрологию озера. Вашему вниманию представлены аквариумы с игривой нерпой и байкальской рыбой. Красоты Байкала Мы прогуляемся по берегу великого озера. Летом возможно включить в программу купание в Байкале. А зимой прогулка состоится в космосе, ведь Байкальский лед это другая планета! Поднимемся на кресельном подъемнике на камень Черского, где с высоты птичьего полета увидим исток Ангары. На долгую память Осмотрим памятную стелу из байкальского мрамора, посвященную драматургу А. Вампилову, который трагически погиб, не дожив несколько дней до своего 35-летия. Отведаем байкальской рыбы и купим местные сувениры на рыбно-сувенирном рынке. По вашему желанию мы можем посетить дополнительно:
  • Нерпинарий, где умные байкальские нерпочки покажут вам представление;
  • Частный музей с ретро-автомобилями и оригинальными скульптурами из различного металлического лома, место где ему дают вторую жизнь;
  • Храм Николая Угодника, покровителя моряков и путешественников. Именно в этом храме снималась одна из сцен фильма «Звезда пленительного счастья» (реж. В. Мотыль).
  • Покататься на хивусе (судно на воздушной подушке), квадроциклах и снегоходах.

• Покататься на коньках (аренда примерно 300 руб в час) Важно знать:

  • Наше путешествие проводится в мини группе, поэтому мы можем менять и дополнять маршрут в зависимости от высказанных пожеланий.
  • Экскурсия проводится в любое время года • По желанию в автомобиле могут быть установлены детские кресла.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание (предусмотрено время на обед)
  • Входные билеты в музеи: Тальцы 250 руб. Байкальский музей 400
  • Ретро музей — 200 рублей
  • Колесо обозрения 250 руб. детский 400 руб. взрослый
  • Нерпинарий: детский — 700 руб., взрослый — 1000 руб.
  • Кресельный подъемник на камень Черского: взрослый — 500 руб, детский — 250 руб. (в обе стороны), дети до 4-х лет бесплатно
  • Стоимость дополнительных экскурсий, не включенных основную программу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парковка у Храма Спаса Нерукотвороного образа
Завершение: Парковка у Храма спаса Нерукотворного образа
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Транспорт, на котором проводится экскурсия:
  • Автомобили Honda Friid Honda Stream (5-6 человек)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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