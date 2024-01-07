Нерпинарий, где умные байкальские нерпочки покажут вам представление;

Частный музей с ретро-автомобилями и оригинальными скульптурами из различного металлического лома, место где ему дают вторую жизнь;

Храм Николая Угодника, покровителя моряков и путешественников. Именно в этом храме снималась одна из сцен фильма «Звезда пленительного счастья» (реж. В. Мотыль).

Покататься на хивусе (судно на воздушной подушке), квадроциклах и снегоходах.

• Покататься на коньках (аренда примерно 300 руб в час) Важно знать:

Наше путешествие проводится в мини группе, поэтому мы можем менять и дополнять маршрут в зависимости от высказанных пожеланий.

Экскурсия проводится в любое время года • По желанию в автомобиле могут быть установлены детские кресла.

Флора и фауна Байкала По дороге в Листвянку посетим Архитектруно -Этнографический музей деревянного зодчества Тальцы. Это уникальное собрание памятников деревянной архитектуры под открытым небом. Мы увидим легендарный шаман-камень в центре самого большого в мире истока реки Ангары, который никогда не замерзает! Именно поэтому здесь каждый год зимуют 8—12 тысяч водоплавающих птиц. Посетим Байкальский музей. Здесь собрано все, что вы хотели узнать о великом озере и даже больше! Экспозиция познакомит Вас с миром флоры и фауны Байкала, в котором большая часть видов являются эндемиками. Вы узнаете про ветра, климат, гидрологию озера. Вашему вниманию представлены аквариумы с игривой нерпой и байкальской рыбой. Красоты Байкала Мы прогуляемся по берегу великого озера. Летом возможно включить в программу купание в Байкале. А зимой прогулка состоится в космосе, ведь Байкальский лед это другая планета! Поднимемся на кресельном подъемнике на камень Черского, где с высоты птичьего полета увидим исток Ангары. На долгую память Осмотрим памятную стелу из байкальского мрамора, посвященную драматургу А. Вампилову, который трагически погиб, не дожив несколько дней до своего 35-летия. Отведаем байкальской рыбы и купим местные сувениры на рыбно-сувенирном рынке. По вашему желанию мы можем посетить дополнительно: