Флора и фауна Байкала
Мы увидим легендарный шаман-камень в центре самого большого в мире истока реки Ангары, который никогда не замерзает! Именно поэтому здесь каждый год зимуют 8—12 тысяч водоплавающих птиц. Посетим Байкальский музей. Здесь собрано все, что вы хотели узнать о великом озере и даже больше! Экспозиция познакомит Вас с миром флоры и фауны Байкала, в котором большая часть видов являются эндемиками. Вы узнаете про ветра, климат, гидрологию озера. Вашему вниманию представлены аквариумы с игривыми нерпочками и байкальской рыбой.
Красоты Байкала
Мы прогуляемся по берегу великого озеро. Летом возможно включить в программу купание в Байкале. А зимой прогулка состоится в космосе, ведь Байкальский лед это другая планета! Поднимемся на кресельном подъемнике на камень Черского, где с высоты птичьего полета увидим исток Ангары.
На долгую память
Осмотрим памятную стелу из байкальского мрамора, посвященную драматургу А. Вампилову, который трагически погиб, не дожив несколько дней до своего 35-летия. Отведаем байкальской рыбы и купим местные сувениры на рыбно-сувенирном рынке.
По вашему желанию мы можем посетить дополнительно:
- Нерпинарий, где умные байкальские нерпочки покажут вам представление;
- Частный музей с ретро-автомобилями и оригинальными скульптурами из различного металлического лома, место где металлолому дают вторую жизнь;
- Архитектурно-этнографический музей под открытым небом Тальцы, где вы познакомитесь с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья;
- Галерею самобытной художницы рисующей на простынях и не продающей свои работы — Светланы Каницкой;
- Храм Николая Угодника, покровителя моряков и путешественников. Именно в этом храме снималась одна из сцен фильма «Звезда пленительного счастья» (реж. В. Мотыль).
- Прокатиться на катере с прозрачным дном (45 минут).
Важно знать:
- Наше путешествие индивидуальное, поэтому мы можем менять и дополнять маршрут в зависимости от ваших пожеланий
- Экскурсия проводится в любое время года
- По желанию в автомобиле могут быть установлены детские кресла
- По дороге, мы можем останавливаться по Вашему желанию и делать фотографии!