День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка

Приглашаю Вас в путешествие на озеро Байкал! Почувствовать дыхание великого озера, ощутить его мощь,...

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2 отзыва
Приглашаю Вас в путешествие на озеро Байкал! Почувствовать дыхание великого озера, ощутить его мощь, налюбоваться неповторимыми видами! Все это в старинном поселке Листвянка на берегу сибирского моря.

Я расскажу Вам легенду о магическом шаман-камне, нас ждет лимнологический музей посвященный Байкалу, его флоре, фауне.

А поднявшись на подъемнике на камень Черского вы увидите исток Ангары с высоты птичьего полета.
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка

Что вы увидите 🤩

  • озеро Байкал
  • поселка Листвянка
  • исток Ангары
  • шаман-камень
  • Байкальский музей
  • камень Черского
  • Рыбно-сувенирный рынок
  • и многое другое
Флора и фауна Байкала
Мы увидим легендарный шаман-камень в центре самого большого в мире истока реки Ангары, который никогда не замерзает! Именно поэтому здесь каждый год зимуют 8—12 тысяч водоплавающих птиц. Посетим Байкальский музей. Здесь собрано все, что вы хотели узнать о великом озере и даже больше! Экспозиция познакомит Вас с миром флоры и фауны Байкала, в котором большая часть видов являются эндемиками. Вы узнаете про ветра, климат, гидрологию озера. Вашему вниманию представлены аквариумы с игривыми нерпочками и байкальской рыбой.
Красоты Байкала
Мы прогуляемся по берегу великого озеро. Летом возможно включить в программу купание в Байкале. А зимой прогулка состоится в космосе, ведь Байкальский лед это другая планета! Поднимемся на кресельном подъемнике на камень Черского, где с высоты птичьего полета увидим исток Ангары.
На долгую память
Осмотрим памятную стелу из байкальского мрамора, посвященную драматургу А. Вампилову, который трагически погиб, не дожив несколько дней до своего 35-летия. Отведаем байкальской рыбы и купим местные сувениры на рыбно-сувенирном рынке.

По вашему желанию мы можем посетить дополнительно:

  • Нерпинарий, где умные байкальские нерпочки покажут вам представление;
  • Частный музей с ретро-автомобилями и оригинальными скульптурами из различного металлического лома, место где металлолому дают вторую жизнь;
  • Архитектурно-этнографический музей под открытым небом Тальцы, где вы познакомитесь с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья;
  • Галерею самобытной художницы рисующей на простынях и не продающей свои работы — Светланы Каницкой;
  • Храм Николая Угодника, покровителя моряков и путешественников. Именно в этом храме снималась одна из сцен фильма «Звезда пленительного счастья» (реж. В. Мотыль).
  • Прокатиться на катере с прозрачным дном (45 минут).

Важно знать:

  • Наше путешествие индивидуальное, поэтому мы можем менять и дополнять маршрут в зависимости от ваших пожеланий
  • Экскурсия проводится в любое время года
  • По желанию в автомобиле могут быть установлены детские кресла
  • По дороге, мы можем останавливаться по Вашему желанию и делать фотографии!

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Общий
8 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • чай с сибирскими травами.
Что не входит
  • питание (предусмотрено время на обед)
  • входные билеты в музеи (от 100 до 350 руб. ):
  • ретро музей — 100 рублей
  • нерпинарий: детский — 500 руб., взрослый — 700 руб.
  • кресельный подъемник: взрослый — 400 руб, детский — 250 руб. (в обе стороны), дети до 4-х лет бесплатно
  • катер с прозрачным дном: стоимость для взрослого 1000 руб., дети до 12 лет — 600 руб., дошкольники — 300 руб.
  • стоимость дополнительных экскурсий, не включенных основную программу.
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске
Завершение: Привезу в Ваш отель в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Алина Т.
Алина Т.
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