Флора и фауна Байкала

Мы увидим легендарный шаман-камень в центре самого большого в мире истока реки Ангары, который никогда не замерзает! Именно поэтому здесь каждый год зимуют 8—12 тысяч водоплавающих птиц. Посетим Байкальский музей. Здесь собрано все, что вы хотели узнать о великом озере и даже больше! Экспозиция познакомит Вас с миром флоры и фауны Байкала, в котором большая часть видов являются эндемиками. Вы узнаете про ветра, климат, гидрологию озера. Вашему вниманию представлены аквариумы с игривыми нерпочками и байкальской рыбой.

Красоты Байкала

Мы прогуляемся по берегу великого озеро. Летом возможно включить в программу купание в Байкале. А зимой прогулка состоится в космосе, ведь Байкальский лед это другая планета! Поднимемся на кресельном подъемнике на камень Черского, где с высоты птичьего полета увидим исток Ангары.

На долгую память

Осмотрим памятную стелу из байкальского мрамора, посвященную драматургу А. Вампилову, который трагически погиб, не дожив несколько дней до своего 35-летия. Отведаем байкальской рыбы и купим местные сувениры на рыбно-сувенирном рынке.

По вашему желанию мы можем посетить дополнительно:

Нерпинарий, где умные байкальские нерпочки покажут вам представление;

Частный музей с ретро-автомобилями и оригинальными скульптурами из различного металлического лома, место где металлолому дают вторую жизнь;

Архитектурно-этнографический музей под открытым небом Тальцы, где вы познакомитесь с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья;

Галерею самобытной художницы рисующей на простынях и не продающей свои работы — Светланы Каницкой;

Храм Николая Угодника, покровителя моряков и путешественников. Именно в этом храме снималась одна из сцен фильма «Звезда пленительного счастья» (реж. В. Мотыль).

Прокатиться на катере с прозрачным дном (45 минут).

Важно знать: