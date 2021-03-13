Каждый год мы сотрудничаем с известнейшими блогерами России и ближнего зарубежья – ищем крутые локации, участвуем в творческих проектах, проводим необычные мероприятия и помогаем в создании самого крутого ледового контента.
Общий сбор группы и выезд назначен на 10:00, поэтому, пожалуйста, приобретайте билеты на рейсы с прибытием в Иркутск до 9:30 по местному времени.
В аэропорту вас встретит ваш гид по Байкалу.
Посадка в комфортабельный микроавтобус и отправление к заветной цели – озеру Байкал.
Путь наш будет пролегать через Тажеранские степи, напоминающие степи Монголии.
По дороге вас ждет посещение этно-комплекса «Золотая орда», где вам будет предложены этнографическая программа и обед в традициях бурятской национальной кухни.
Ближе к вечеру мы увидим байкальский лёд воочию.
Вы сможете погулять по льду пешком или прокатиться на коньках – поверьте, это запоминающееся и впечатляющее ощущение!
Размещение на базе отдыха «Чара» – тихом и уединенном месте на берегу прекрасного озера. Ужин.
Питание: обед в этнокафе, ужин (турбаза).
После завтрака посадка на красавец-аэроход (судно на воздушной подушке «Хивус»).
День будет посвящен исследованию самых потаенных уголков юга Малого Моря: сказочных наплесков, невероятных гротов с ледяными сталактитами и фантастического льда.
Обед-пикник, в зависимости от погоды, будет организован на берегу.
После обеда – обязательный пункт программы – остров Ольхон, который называют сакральным сердцем Байкала.
В течение всего дня – масса ледовых развлечений: катание на коньках, катание на табуретке и незабываемое посвящение в ледовые путешественники.
Вечером возвращаемся на нашу уютную турбазу.
Ужин и отдых.
По желанию можно заказать баню.
Питание: завтрак, обед-пикник, ужин.
После сытного и по-домашнему вкусного завтрака отправляемся в уже полюбившемся нам аэроходе на самый север Малого Моря.
Сначала на остров Огой, на котором расположена буддийская Ступа Просветления.
На южной оконечности острова несёт свой неусыпный дозор скальный «дракон».
А если природа будет к нам благосклонна, то ещё на Огое мы увидим волшебный и неповторимый «ледовый лес».
По пути на обед – обязательная остановка у мыса Кобылья Голова, на котором обычно Байкал рисует неповторимые узоры наплесков.
Обед пройдет в уютном теплом кафе на берегу Байкала с красивым видом на пролив Ольхонские Ворота.
А после обеда мы отправляемся бороздить просторы Большого Моря!
Эти места славятся красивейшим чистейшим льдом, здесь можно устроить отличную фотосессию.
Льда будет много!
С пузырьками, с торосами, с трещинами и без, шероховатый и гладкий, прозрачный и занесенный снегом. Запасайтесь гигабайтами памяти для снимков – фотографий будет много!
Но это ещё не все: есть отличный способ взбодриться по пути – забава «байкальский антистресс».
Заинтригованы? Приезжайте к нам и узнайте, что это такое!
Продолжая наш путь вдоль Тажеранских степей, делаем небольшую остановку у скалы Саган-Заба с древними петроглифами (если позволят торосы) и ближе к вечеру прибываем в п. Бугульдейка.
Пришло время прощаться с Байкалом.
Далее трансфер в Иркутск на комфортабельном микроавтобусе.
По приезду в Иркутск размещение в отеле «Байкал Форест».
Отдых.
Свободное время.
Питание: завтрак (турбаза), обед (турбаза).
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
Вылет.
Питание: завтрак (в отеле).
Тур предусматривает проживание на базе отдыха "Чара" (Малое Море, 2 ночи) и в отеле «Байкал Форест» (г. Иркутск, 1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека при группе 8 человек – 59 950 рублей.
Доплата за одноместное размещение – 9 050 руб.
Индивидуальный формат:
Стоимость тура на 1 человека при группе 6 человек – 73 400 рублей;
Стоимость тура на 1 человека при группе 4 человека – 97 500 рублей;
Стоимость тура на 1 человека при группе 2 человека – 164 400 рублей.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Детям до 12 лет предоставляется скидка 10%.
За 2 недели до прилета вы получите инфо-письмо со всеми подробностями по туру и встрече.
В первый день тура, согласно вашим полетным данным, в аэропорту г. Иркутска вас будет ждать персональный гид. Его контакты будут сообщены за 4 дня до старта тура.
Стандартное время старта сборных туров от аэропорта – 10:00 ± 15 минут. Поэтому мы рекомендуем прибытие в первый день программы утренним рейсом с прилетом до 9.30 по местному времени (+5 часов к Москве) или прилет накануне программы.
В последний день тура, если программа не подразумевает никаких активностей, вы можете выбрать любое удобное для вас время вылета. Все, что вам нужно учитывать, это время выселения из отеля – 12:00.
На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота). Лучше всего ловят МТС и Теле 2. Самые большие проблемы с зоной покрытия у Билайн.
Устойчивая телефонная связь есть в Иркутске, Листвянке, Улан-Удэ., Северобайкальске.
На Малом Море, на Ольхоне (в Хужире), мобильный интернет не обладает высокой скоростью и не всегда стабилен.
Часто во время переездов (по земле/воде/льду) и пеших/водных переходов связь слабая и фрагментарная, либо отсутствует.
Средние температуры конца декабря-начала января: -12, -15 градусов. Возможны заморозки до – 20, но и возможны потепления до -5. Бывает ветер.
С начала марта на Байкал приходит весна. Дневные температуры растут с каждым днем. Солнечные лучи отражаются от снега и ледяной поверхности озера, создавая благоприятные условия для отдыха. Однако резкое падение температур и сильные ветра все же возможны. Средние дневные температуры марта от -5 до -15° С, ночью температура может опускаться до -25°С.
Из обязательных расходов вам потребуется только оплатить один ужин в Иркутске в 3 день. Средний чек ужинов в Иркутске – 1200-2500 рублей. Все остальные расходы (сувениры, алкоголь, лекарства, баня) – по желанию.
В дни пребывания на Малом Море есть возможность прокатиться по льду Байкала на коньках. Коньки предоставляются по указанному в анкете размеру обуви (или максимально близко, т. к. в разгар зимнего сезона возможна нехватка популярных размеров). Так что если у вас есть свои коньки и место в багаже – смело берите!
Ледоступы – не обязательная, но желательная часть снаряжения.
На базе отдыха «Чара» вы сможете забронировать баню на месте, при наличии свободного времени. Стоимость в час – 2000/3000 рублей.