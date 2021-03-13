Общий сбор группы и выезд назначен на 10:00, поэтому, пожалуйста, приобретайте билеты на рейсы с прибытием в Иркутск до 9:30 по местному времени.

В аэропорту вас встретит ваш гид по Байкалу.

Посадка в комфортабельный микроавтобус и отправление к заветной цели – озеру Байкал.

Путь наш будет пролегать через Тажеранские степи, напоминающие степи Монголии.

По дороге вас ждет посещение этно-комплекса «Золотая орда», где вам будет предложены этнографическая программа и обед в традициях бурятской национальной кухни.

Ближе к вечеру мы увидим байкальский лёд воочию.

Вы сможете погулять по льду пешком или прокатиться на коньках – поверьте, это запоминающееся и впечатляющее ощущение!

Размещение на базе отдыха «Чара» – тихом и уединенном месте на берегу прекрасного озера. Ужин.

Питание: обед в этнокафе, ужин (турбаза).