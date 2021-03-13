Insta-лёд. Лучшее за 4 дня

Понравились фотографии байкальского льда

5
3 отзыва
Понравились фотографии байкальского льда? Очень хотели бы сюда попасть, но нет времени, чтобы приехать на Байкал надолго? Не отчаивайтесь! Специально для вас мы приготовили тур на 4 дня в феврале и в марте.
Insta-лёд. Лучшее за 4 дня
Insta-лёд. Лучшее за 4 дня
Insta-лёд. Лучшее за 4 дня
Insta-лёд. Лучшее за 4 дня
Insta-лёд. Лучшее за 4 дня
Insta-лёд. Лучшее за 4 дня
Insta-лёд. Лучшее за 4 дня
Insta-лёд. Лучшее за 4 дня
Insta-лёд. Лучшее за 4 дня
Insta-лёд. Лучшее за 4 дня
Insta-лёд. Лучшее за 4 дня
Insta-лёд. Лучшее за 4 дня
Insta-лёд. Лучшее за 4 дня
Insta-лёд. Лучшее за 4 дня
Insta-лёд. Лучшее за 4 дня
Insta-лёд. Лучшее за 4 дня
Insta-лёд. Лучшее за 4 дня
Insta-лёд. Лучшее за 4 дня
Insta-лёд. Лучшее за 4 дня
Insta-лёд. Лучшее за 4 дня
Insta-лёд. Лучшее за 4 дня
Insta-лёд. Лучшее за 4 дня
Insta-лёд. Лучшее за 4 дня
Insta-лёд. Лучшее за 4 дня
Insta-лёд. Лучшее за 4 дня
Insta-лёд. Лучшее за 4 дня
Insta-лёд. Лучшее за 4 дня
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Что вас ожидает 🤩

Потрясающие Insta-фото
Потрясающие Insta-фото
150 оттенков волшебного и неповторимого льда в наших сториз
Этно-приключение в парке «Золотая орда»
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Посетим этнографическую программу и обед в традициях бурятской национальной кухни
Ледовые покатушки
Ледовые покатушки
Нас ждет катание на коньках, катание на табуретке и незабываемое посвящение в ледовые путешественники.

Описание

Каждый год мы сотрудничаем с известнейшими блогерами России и ближнего зарубежья – ищем крутые локации, участвуем в творческих проектах, проводим необычные мероприятия и помогаем в создании самого крутого ледового контента.

Программа тура по дням

1 день
Иркутск – Тажеранские степи – Малое Море

Общий сбор группы и выезд назначен на 10:00, поэтому, пожалуйста, приобретайте билеты на рейсы с прибытием в Иркутск до 9:30 по местному времени.

В аэропорту вас встретит ваш гид по Байкалу.

Посадка в комфортабельный микроавтобус и отправление к заветной цели – озеру Байкал.

Путь наш будет пролегать через Тажеранские степи, напоминающие степи Монголии.

По дороге вас ждет посещение этно-комплекса «Золотая орда», где вам будет предложены этнографическая программа и обед в традициях бурятской национальной кухни.

Ближе к вечеру мы увидим байкальский лёд воочию.

Вы сможете погулять по льду пешком или прокатиться на коньках – поверьте, это запоминающееся и впечатляющее ощущение!

Размещение на базе отдыха «Чара» – тихом и уединенном месте на берегу прекрасного озера. Ужин.

Питание: обед в этнокафе, ужин (турбаза).

Иркутск – Тажеранские степи – Малое МореИркутск – Тажеранские степи – Малое МореИркутск – Тажеранские степи – Малое МореИркутск – Тажеранские степи – Малое МореИркутск – Тажеранские степи – Малое МореИркутск – Тажеранские степи – Малое Море
2 день
Юг Малого Моря

После завтрака посадка на красавец-аэроход (судно на воздушной подушке «Хивус»).

День будет посвящен исследованию самых потаенных уголков юга Малого Моря: сказочных наплесков, невероятных гротов с ледяными сталактитами и фантастического льда.

Обед-пикник, в зависимости от погоды, будет организован на берегу.

После обеда – обязательный пункт программы – остров Ольхон, который называют сакральным сердцем Байкала.

В течение всего дня – масса ледовых развлечений: катание на коньках, катание на табуретке и незабываемое посвящение в ледовые путешественники.

Вечером возвращаемся на нашу уютную турбазу.

Ужин и отдых.

По желанию можно заказать баню.

Питание: завтрак, обед-пикник, ужин.

Юг Малого МоряЮг Малого МоряЮг Малого МоряЮг Малого МоряЮг Малого МоряЮг Малого МоряЮг Малого Моря
3 день
Остров Огой – мыс Кобылья Голова – пролив Ольхонские Ворота – п. Бугульдейка – г. Иркутск

После сытного и по-домашнему вкусного завтрака отправляемся в уже полюбившемся нам аэроходе на самый север Малого Моря.

Сначала на остров Огой, на котором расположена буддийская Ступа Просветления. 

На южной оконечности острова несёт свой неусыпный дозор скальный «дракон».

А если природа будет к нам благосклонна, то ещё на Огое мы увидим волшебный и неповторимый «ледовый лес».

По пути на обед – обязательная остановка у мыса Кобылья Голова, на котором обычно Байкал рисует неповторимые узоры наплесков.

Обед пройдет в уютном теплом кафе на берегу Байкала с красивым видом на пролив Ольхонские Ворота.

А после обеда мы отправляемся бороздить просторы Большого Моря!

Эти места славятся красивейшим чистейшим льдом, здесь можно устроить отличную фотосессию.

Льда будет много!

С пузырьками, с торосами, с трещинами и без, шероховатый и гладкий, прозрачный и занесенный снегом. Запасайтесь гигабайтами памяти для снимков – фотографий будет много!

Но это ещё не все: есть отличный способ взбодриться по пути – забава «байкальский антистресс».

Заинтригованы? Приезжайте к нам и узнайте, что это такое!

Продолжая наш путь вдоль Тажеранских степей, делаем небольшую остановку у скалы Саган-Заба с древними петроглифами (если позволят торосы) и ближе к вечеру прибываем в п. Бугульдейка.

Пришло время прощаться с Байкалом.

Далее трансфер в Иркутск на комфортабельном микроавтобусе.

По приезду в Иркутск размещение в отеле «Байкал Форест».

Отдых.

Свободное время.

Питание: завтрак (турбаза), обед (турбаза).

Остров Огой – мыс Кобылья Голова – пролив Ольхонские Ворота – п. Бугульдейка – г. ИркутскОстров Огой – мыс Кобылья Голова – пролив Ольхонские Ворота – п. Бугульдейка – г. ИркутскОстров Огой – мыс Кобылья Голова – пролив Ольхонские Ворота – п. Бугульдейка – г. ИркутскОстров Огой – мыс Кобылья Голова – пролив Ольхонские Ворота – п. Бугульдейка – г. ИркутскОстров Огой – мыс Кобылья Голова – пролив Ольхонские Ворота – п. Бугульдейка – г. ИркутскОстров Огой – мыс Кобылья Голова – пролив Ольхонские Ворота – п. Бугульдейка – г. ИркутскОстров Огой – мыс Кобылья Голова – пролив Ольхонские Ворота – п. Бугульдейка – г. ИркутскОстров Огой – мыс Кобылья Голова – пролив Ольхонские Ворота – п. Бугульдейка – г. ИркутскОстров Огой – мыс Кобылья Голова – пролив Ольхонские Ворота – п. Бугульдейка – г. ИркутскОстров Огой – мыс Кобылья Голова – пролив Ольхонские Ворота – п. Бугульдейка – г. ИркутскОстров Огой – мыс Кобылья Голова – пролив Ольхонские Ворота – п. Бугульдейка – г. ИркутскОстров Огой – мыс Кобылья Голова – пролив Ольхонские Ворота – п. Бугульдейка – г. ИркутскОстров Огой – мыс Кобылья Голова – пролив Ольхонские Ворота – п. Бугульдейка – г. ИркутскОстров Огой – мыс Кобылья Голова – пролив Ольхонские Ворота – п. Бугульдейка – г. ИркутскОстров Огой – мыс Кобылья Голова – пролив Ольхонские Ворота – п. Бугульдейка – г. Иркутск
4 день
Отъезд

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт.

Вылет.

Питание: завтрак (в отеле).

ОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха "Чара" (Малое Море, 2 ночи) и в отеле «Байкал Форест» (г. Иркутск, 1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека при группе 8 человек – 59 950 рублей.

Доплата за одноместное размещение – 9 050 руб.

Индивидуальный формат:

Стоимость тура на 1 человека при группе 6 человек – 73 400 рублей;

Стоимость тура на 1 человека при группе 4 человека – 97 500 рублей;

Стоимость тура на 1 человека при группе 2 человека – 164 400 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на Малом Море, база отдыха "Чара" (2 ночи) – двухместный номер «стандарт» (санузел в номере)
  • Проживание в г. Иркутск, отель «Байкал Форест» (1 ночь) – двухместный номер «делюкс» (санузел в номере)
  • Услуги профессионального гида по Байкалу (3 дня)
  • Фрахт судна на воздушной подушке "Хивус-10" (2 дня)
  • Этнографическая программа в этнопарке «Золотая Орда»
  • Встреча в аэропорту
  • Трансферы, указанные в программе тура
  • Питание, указанное в программе тура
  • Групповая аптечка
  • Аренда термосов, посуды, кемпинговой мебели, кострового оборудования
  • Рекреационные сборы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (ужин в Иркутске в 3-й день)
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Баня
  • Реквизит для фотосессий
  • Услуги фотографа – по запросу
  • Услуги видеографа – по запросу
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обувь. В зимнее время особое внимание нужно уделять ногам. В первую очередь обувь должна быть теплой, и желательно, чтобы она не промокала. Лучшей для сибирской зимы считается традиционная сибирская обувь – это унты и валенки. В такой обуви ходили еще наши деды в самые сильные морозы. Однако, если у вас нет валенков и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки, это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
  • верхняя одежда. Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для куртки — пуховка. Она обладает всеми вышеперечисленными качествами. Также можно рассмотреть куртки с синтетическими наполнителями (Thinsulate, Primaloft). Куртка должна иметь капюшон, желательно чтобы она имела манжеты из мягкой ткани, затяжки на поясе и горловине (от ветра). Мы рекомендуем вам посмотреть куртки таких брендов, как Bask, Red Fox, Sivera, Marmot, Millet. Брюки (мужские и женские) должны обладать теми же качествами что и куртка. Плюс они не должны продуваться, должны иметь специальные «гамаши» (защита от снега). Достаточно удобны комбинезоны. Приятная мелочь – это наличие вентиляции. Утеплитель для брюк лучше выбирать синтетический. Компании - производители те же, что и для курток;
  • шапка и варежки Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей, ну и конечно, что бы она сочеталась с брюками и курткой;
  • перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
  • термобелье Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • налобный фонарик (и запасные батарейки);
  • треккинговые зимние носки, а так же шерстяные носки;
  • купальные принадлежности (Если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • фото- и видеоаппаратуру.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 12 лет предоставляется скидка 10%.

Кто и как нас будет встречать в Иркутске?

За 2 недели до прилета вы получите инфо-письмо со всеми подробностями по туру и встрече.

В первый день тура, согласно вашим полетным данным, в аэропорту г. Иркутска вас будет ждать персональный гид. Его контакты будут сообщены за 4 дня до старта тура.

Стандартное время старта сборных туров от аэропорта – 10:00 ± 15 минут. Поэтому мы рекомендуем прибытие в первый день программы утренним рейсом с прилетом до 9.30 по местному времени (+5 часов к Москве) или прилет накануне программы.

В последний день тура, если программа не подразумевает никаких активностей, вы можете выбрать любое удобное для вас время вылета. Все, что вам нужно учитывать, это время выселения из отеля – 12:00.

Что со связью на Байкале?

На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота). Лучше всего ловят МТС и Теле 2. Самые большие проблемы с зоной покрытия у Билайн.

Устойчивая телефонная связь есть в Иркутске, Листвянке, Улан-Удэ., Северобайкальске.

На Малом Море, на Ольхоне (в Хужире), мобильный интернет не обладает высокой скоростью и не всегда стабилен.

Часто во время переездов (по земле/воде/льду) и пеших/водных переходов связь слабая и фрагментарная, либо отсутствует.

А какая будет погода?

Средние температуры конца декабря-начала января: -12, -15 градусов. Возможны заморозки до – 20, но и возможны потепления до -5. Бывает ветер.

С начала марта на Байкал приходит весна. Дневные температуры растут с каждым днем. Солнечные лучи отражаются от снега и ледяной поверхности озера, создавая благоприятные условия для отдыха. Однако резкое падение температур и сильные ветра все же возможны. Средние дневные температуры марта от -5 до -15° С, ночью температура может опускаться до -25°С.

Сколько наличных брать с собой в тур?

Из обязательных расходов вам потребуется только оплатить один ужин в Иркутске в 3 день. Средний чек ужинов в Иркутске – 1200-2500 рублей. Все остальные расходы (сувениры, алкоголь, лекарства, баня) – по желанию.

Стоит ли брать свои коньки? Ледоступы?

В дни пребывания на Малом Море есть возможность прокатиться по льду Байкала на коньках. Коньки предоставляются по указанному в анкете размеру обуви (или максимально близко, т. к. в разгар зимнего сезона возможна нехватка популярных размеров). Так что если у вас есть свои коньки и место в багаже – смело берите!

Ледоступы – не обязательная, но желательная часть снаряжения.

Есть ли возможность заказать баню?

На базе отдыха «Чара» вы сможете забронировать баню на месте, при наличии свободного времени. Стоимость в час – 2000/3000 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
13 мар 2021
Тур на Байкал Insta-лёд просто находка для тех кто хочет увидеть много и сразу, а времени на всё как всегда не хватает! 05.03 - встреча в аэропорту Иркутска с приветливой и улыбчивой Настей и сразу в путь. 06 и 07 марта - два дня от рассвета до заката исследуем очаровательный и неповторимый во всех своих проявлениях лед Байкала! На это время забываешь обо всем! Эмоции переполняют, хочется фотографировать каждый волшебный пузырек в глубине и изящную трещинку на льду. В голове не укладывается, что у тебя под ногами многометровая толща льда величественного Байкала! Взрослые люди разных профессий на льду Байкала становятся детьми - и ползали и валялись по льду, что бы сделать классные фотки. катались на коньках, санках, играли в хоккей. . Программа тура очень насыщенная, построена так, что успеваешь за два дня увидеть практически все прелести Малого Моря -острова Ольхон и Огой с Буддийской ступой Просветления, остров Еленка, множество пещер с причудливыми наростами, кружевными сосульками и наплесками… И вот уже пролетели наши два дня… 08 марта встречаем сказочный рассвет на льду Байкала. Конечно с поздравлениями и обязательными атрибутами праздника -- шампанским и загадыванием желаний! К вечеру мы вернулись в Иркутск, в шикарный отель… А утром 9 марта все разлетелись по своим городам и делам. И каждый увез в своем сердце частичку Байкала - ледяного, холодного края. Но Байкал так горячо и дружелюбно встретил нас, показал свою суровую и величественную красоту, что не возможно было не влюбиться в него…
Е
20 мар 2022
С "Большой страной" я съездила уже во второй тур. Прошедшей осенью была в "Крымской кругосветке", и вот весной - на Байкале. Убедилась ещё раз, что фирма работает очень профессионально, никаких сбоев, недоразумений, задержек с ответами на вопросы не было.
В следующем году хочу поехать на Алтай. Для этого 22 марта посмотрю вебинар, чтобы правильно выбрать время поездки. Спасибо за ваш труд!
Н
13 мар 2021
Огромная благодарность Туроператору. Отличная организация, продуманные маршруты и локации (учитывая что мы в самолете провели 6 часов для встречи с Байкалом и у нас на это свидание всего 3 дня). С первых минут встречи в аэропорту началось погружение в самобытную историю этого древнего края. Гид Анастасия Манькова сразу же захватила наше внимание легендами и притчами о Байкале и его окрестностях. Настя очень увлеченный и влюбленный в свой край и свою работу человек, знает просто невероятное множество историй и фактов. Слушать её можно до бесконечности…
Мне так же понравилась организация питания. Всё приготовлено и подано с такой любовью к своей колоритной культуре. Мы попробовали много национальных блюд - одно вкуснее другого!
Размещение на турбазе Чара - всё продумано, в домиках тепло и уютно, не смотря на то что за стенами завывает ветер. В кафе очень вкусная еда и приветливый персонал.
У меня от этого путешествия остались только положительные эмоции и очень теплые воспоминания!
Спасибо туроператору и огромная благодарность Анастасии за её позитив, доброту и отличные организаторские способности!
Обязательно буду всем советовать тур на Байкал именно с вами.

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