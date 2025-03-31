Монгольский экспресс: из Иркутска - к священному озеру Хубсугул

Приготовьтесь к насыщенному путешествию, в котором будет 700 км вдохновляющих пейзажей и увлекательных рассказов о Прибайкалье и Монголии. Вы проедете по Тункинской долине и увидите самую высокую вершину Восточных Саян. Понаблюдаете за стадами яков. Узнаете, где зародилась история двух народов. Посетите сакральные места. И отведаете традиционные блюда региона.

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При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Байкальские панорамы. Рано утром мы стартуем из Иркутска к южной оконечности озера. По пути поговорим об освоении Прибайкалья и Кругобайкальском тракте, который ранее заменял Великий Чайный путь.

Завтрак на Култукском серпантине. Вы откроете один из лучших видов на Байкал и подкрепитесь в местном кафе. Вспомним о старинных экспедициях в Азию, что когда-то начинались отсюда, о формировании моря-озера и минералогической жемчужине Прибайкалья — Слюдянке.

Тункинская долина. Впереди — картины Восточного Саяна. Нам предстоит проехать долину целиком, вплоть до ущелий Иркута. Именно здесь когда-то прошли миграционные маршруты и зародилась история монголов и бурят. Мы поговорим о древних процессах, что привели к появлению долины и населяющих её народов.

Пересечение границы. Взберёмся на священную гору Монгийн-Ула от посёлка Монды и окажемся на пограничной заставе. Нам предстоит пройти двойной контроль — эта процедура занимает от 25 минут до 3 часов в зависимости от сезона и очереди. Приятный бонус — чудесный вид, который здесь открывается на Мунку-Сардык, высочайшую вершину Восточного Саяна (3491 м).

Священный Хубсугул. Далее наш путь ляжет к берегам самого глубокого озера Монголии. Мы проедем по прекрасной асфальтированной дороге, любуясь бескрайними плоскогорьями с полчищами сарлыков (яки), овец, лошадей и коз. Вспомним о присоединении Тункинской долины к России и легендах о великом монгольском воине, вероломно убитом китайцами у подножия Баясгалана.

Обед из блюд национальной кухни. Прибыв в посёлок Ханх, основанный ещё в начале 18 века русскими поселенцами, мы закажем обед в местном кафе монгольской кухни (блюда преимущественно из мяса яков).

Святилище Арван-Гурван-Обо. Я познакомлю вас с одним из главных шаманских святилищ Монголии, расположенном на высоком берегу Хубсугула. Расскажу о древней народной религии и сакральном статусе озера.

Купание в озере и шопинг (опционально). Если позволит время и погода, вы сможете отдохнуть на галечном пляже с песчаным дном. А также при желании заглянете в магазин, где по достаточно низкой стоимости продают местные и зарубежные товары.

Поездка вдоль Хубсугула. При благоприятных погодных условиях мы прокатимся по берегу озера до устья реки Баян-Гол, вдоль которой проходит самый простой маршрут восхождения на Мунку-Сардык. А по пути осмотрим старинное шаманское святилище на перевале Хавцалын в священной лиственничной роще.

Обратный путь в Иркутск. После плотного обеда отправимся назад, к границе с Россией. Преодолев пограничный пункт, вернёмся к Байкалу, где поужинаем в кафе с панорамным видом на озеро.

Организационные детали

Важная информация

Вам потребуется паспорт РФ (для прохода через демаркационную зону) и загранпаспорт (для проезда через границу)

Поездка проходит на внедорожнике Ford Expedition

Продолжительность путешествия — примерно 17 часов. В общей сложности мы преодолеем почти 700 км по асфальтированной дороге и 10 часов пути. На границе мы проведём от 25 минут до 3 часов. Важно быть к этому готовым

Я могу провести экскурсию для большего числа участников (до 7 пассажиров) на микроавтобуе Toyota Hiace Regius — дополнительная плата составит 5000 ₽

Дополнительные расходы