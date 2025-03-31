Монгольский экспресс: из Иркутска - к священному озеру Хубсугул

Полюбоваться горами, долинами, плоскогорьями и узнать интересные факты об истории и религии монголов
Приготовьтесь к насыщенному путешествию, в котором будет 700 км вдохновляющих пейзажей и увлекательных рассказов о Прибайкалье и Монголии. Вы проедете по Тункинской долине и увидите самую высокую вершину Восточных Саян. Понаблюдаете за стадами яков. Узнаете, где зародилась история двух народов. Посетите сакральные места. И отведаете традиционные блюда региона.
Монгольский экспресс: из Иркутска - к священному озеру Хубсугул
Монгольский экспресс: из Иркутска - к священному озеру Хубсугул
Монгольский экспресс: из Иркутска - к священному озеру Хубсугул
Ближайшие даты:
31
мар2
апр4
апр7
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апр10
апр11
апр
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00

Описание экскурсии

Байкальские панорамы. Рано утром мы стартуем из Иркутска к южной оконечности озера. По пути поговорим об освоении Прибайкалья и Кругобайкальском тракте, который ранее заменял Великий Чайный путь.

Завтрак на Култукском серпантине. Вы откроете один из лучших видов на Байкал и подкрепитесь в местном кафе. Вспомним о старинных экспедициях в Азию, что когда-то начинались отсюда, о формировании моря-озера и минералогической жемчужине Прибайкалья — Слюдянке.

Тункинская долина. Впереди — картины Восточного Саяна. Нам предстоит проехать долину целиком, вплоть до ущелий Иркута. Именно здесь когда-то прошли миграционные маршруты и зародилась история монголов и бурят. Мы поговорим о древних процессах, что привели к появлению долины и населяющих её народов.

Пересечение границы. Взберёмся на священную гору Монгийн-Ула от посёлка Монды и окажемся на пограничной заставе. Нам предстоит пройти двойной контроль — эта процедура занимает от 25 минут до 3 часов в зависимости от сезона и очереди. Приятный бонус — чудесный вид, который здесь открывается на Мунку-Сардык, высочайшую вершину Восточного Саяна (3491 м).

Священный Хубсугул. Далее наш путь ляжет к берегам самого глубокого озера Монголии. Мы проедем по прекрасной асфальтированной дороге, любуясь бескрайними плоскогорьями с полчищами сарлыков (яки), овец, лошадей и коз. Вспомним о присоединении Тункинской долины к России и легендах о великом монгольском воине, вероломно убитом китайцами у подножия Баясгалана.

Обед из блюд национальной кухни. Прибыв в посёлок Ханх, основанный ещё в начале 18 века русскими поселенцами, мы закажем обед в местном кафе монгольской кухни (блюда преимущественно из мяса яков).

Святилище Арван-Гурван-Обо. Я познакомлю вас с одним из главных шаманских святилищ Монголии, расположенном на высоком берегу Хубсугула. Расскажу о древней народной религии и сакральном статусе озера.

Купание в озере и шопинг (опционально). Если позволит время и погода, вы сможете отдохнуть на галечном пляже с песчаным дном. А также при желании заглянете в магазин, где по достаточно низкой стоимости продают местные и зарубежные товары.

Поездка вдоль Хубсугула. При благоприятных погодных условиях мы прокатимся по берегу озера до устья реки Баян-Гол, вдоль которой проходит самый простой маршрут восхождения на Мунку-Сардык. А по пути осмотрим старинное шаманское святилище на перевале Хавцалын в священной лиственничной роще.

Обратный путь в Иркутск. После плотного обеда отправимся назад, к границе с Россией. Преодолев пограничный пункт, вернёмся к Байкалу, где поужинаем в кафе с панорамным видом на озеро.

Организационные детали

Важная информация

  • Вам потребуется паспорт РФ (для прохода через демаркационную зону) и загранпаспорт (для проезда через границу)
  • Поездка проходит на внедорожнике Ford Expedition
  • Продолжительность путешествия — примерно 17 часов. В общей сложности мы преодолеем почти 700 км по асфальтированной дороге и 10 часов пути. На границе мы проведём от 25 минут до 3 часов. Важно быть к этому готовым
  • Я могу провести экскурсию для большего числа участников (до 7 пассажиров) на микроавтобуе Toyota Hiace Regius — дополнительная плата составит 5000 ₽

Дополнительные расходы

  • Посещение Хубсугульского национального парка — 200 ₽ за человека
  • Питание — средний чек 500 ₽ (местные предпочитают оплату в рублях)
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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