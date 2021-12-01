На джипе на север Ольхона из Хужира

Однодневная индивидуальная экскурсия на остров Ольхон - здесь сконцентрировано всё многообразие природных ландшафтов

5
4 отзыва
Индивидуально
для 4 чел.
Однодневная индивидуальная экскурсия на остров Ольхон — здесь сконцентрировано всё многообразие природных ландшафтов байкальских берегов.
На джипе на север Ольхона из Хужира
На джипе на север Ольхона из Хужира
На джипе на север Ольхона из Хужира
На джипе на север Ольхона из Хужира
На джипе на север Ольхона из Хужира
На джипе на север Ольхона из Хужира

Что вы увидите 🤩

  • Харанцы
  • Песчанка
  • Мыс Сааган-Хушун (Три Брата)
  • Мыс Хобой
  • Мыс Шунтэ (Скала Любви)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

  • Водитель на комфортном внедорожнике заберёт вас из отеля. По желанию, мы можем изменить время начала экскурсии на более подходящее вам. Зимой тур проходит по чистейшему льду Байкала, а летом по живописному бездорожью.

Мы посетим:

  • Харанцы — смотровая площадка на берегу Байкала. Отсюда видны два острова — Крокодил и Лев. Песчанка — красивые песчаные дюны на берегу, где в послевоенные годы был островной лагерь для заключённых. Мыс Сааган-Хушун (Три Брата) — мраморные скалы, покрытые красными лишайниками.
  • Мыс Хобой — самая северная точка острова, одно из сакральных мест Байкала. Пока вы наслаждаетесь видами мыса, наш водитель приготовит для вас настоящую Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав! Далее мы отправимся на Мыс Шунтэ (Скала Любви) — живописную скалу в виде сердца.

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспортные расходы
  • обед
  • .
Что не входит
  • Личные расходы
  • билеты в Прибайкальский Национальный парк
Место начала и завершения?
Ваш отель в Хужире
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00

Отзывы от туристов

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