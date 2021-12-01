Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает:
Водитель на комфортном внедорожнике заберёт вас из отеля. По желанию, мы можем изменить время начала экскурсии на более подходящее вам. Зимой тур проходит по чистейшему льду Байкала, а летом по живописному бездорожью.
Мы посетим:
Харанцы — смотровая площадка на берегу Байкала. Отсюда видны два острова — Крокодил и Лев. Песчанка — красивые песчаные дюны на берегу, где в послевоенные годы был островной лагерь для заключённых. Мыс Сааган-Хушун (Три Брата) — мраморные скалы, покрытые красными лишайниками.
Мыс Хобой — самая северная точка острова, одно из сакральных мест Байкала. Пока вы наслаждаетесь видами мыса, наш водитель приготовит для вас настоящую Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав! Далее мы отправимся на Мыс Шунтэ (Скала Любви) — живописную скалу в виде сердца.
Ответы на вопросы
Что входит
транспортные расходы
обед
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Что не входит
Личные расходы
билеты в Прибайкальский Национальный парк
Место начала и завершения?
Ваш отель в Хужире
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00
Галина М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них