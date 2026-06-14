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Прогулка по Кругобайкальской железной дороге - с трансфером из Иркутска

переправой на пароме через Ангару, посещением музея КБЖД и старинного маяка
Кругобайкальская железная дорога гармонично встроена в береговой ландшафт Байкала.

Мы предлагаем вам не сложный, но очень насыщенный пеший маршрут, во время которого переправимся на пароме из Листвянки, увидим много красоты и исследуем тоннели и галереи КБЖД — инженерно-архитектурного чуда света.
5
2 отзыва
Прогулка по Кругобайкальской железной дороге - с трансфером из Иркутска
Прогулка по Кругобайкальской железной дороге - с трансфером из Иркутска
Прогулка по Кругобайкальской железной дороге - с трансфером из Иркутска

Описание экскурсии

По дороге из Иркутска вы увидите ледокол «Ангара» — один из символов Байкальской железной дороги. Ему более 125 лет. Это судно английского происхождения с непростой судьбой, тесно связанной со строительством КБЖД. Мы расскажем, какую роль он сыграл в истории региона.

Переправа через исток Ангары

Из Листвянки на пароме вы пересечёте самый широкий исток реки в мире — исток Ангары — и окажетесь в посёлке Порт Байкал. Это тихая рыбацкая деревня без толп туристов, машин, сувенирных лавок, кричащей рекламы и фешенебельных отелей.

Музей КБЖД и кладбище кораблей

Вы посетите музей КБЖД, увидите легендарный паровоз серии «Лебедянка», кладбище кораблей и старинный маяк. Прикоснётесь к заветному камню, которому приписывают способность исполнять желания.

Галереи и тоннели КБЖД

Мы дойдём до галереи, где вы увидите уникальную каменную кладку возрастом более 120 лет. Поговорим о способах строительства галерей и тоннелей, их различиях и о подвиге строителей стального пути. Вы узнаете об истории Байкальской железной дороги и о великом море — Байкале, его природе, флоре и фауне.

По желанию можно искупаться в Байкале, выпить пить чай с сибирскими травами — гид берёт с собой термос.

Примерный тайминг

  • Трансфер Иркутск — Листвянка — 1–1,5 ч
  • Паром Листвянка — Порт Байкал — 30 мин
  • Паровоз «Лебедянка», музей КБЖД — около 30 мин
  • Подъём на маяк — около 1 ч
  • Прогулка до первого тоннеля — 1,5 ч в одну сторону
  • Возвращение тем же маршрутом — 1,5 ч
  • Перекус по дороге (рекомендуем взять с собой)
  • На обратном пути — остановка у ледокола «Ангара» для фотографий — около 15 мин

Тайминг может корректироваться в зависимости от погодных условий и темпа группы.

Организационные детали

  • До точки старта и обратно едем на комфортабельном автомобиле
  • Паром можно заменить на катер, что бы не ждать очередь — 600 ₽ за чел.
  • Мы пройдём пешком около 8 км. Длительность маршрута может быть изменена по вашему желанию. Если идти утомительно, можно заказать хивус (стоимость около 10 000 ₽ в час) или катер до первой галереи
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в пределах города, от аэропорта или вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 2400 туристов
От всего сердца приветствую вас, дорогие гости! Профессиональные аккредитованные гиды нашей команды с радостью помогут вам организовать отдых на Байкале. Мы — люди Байкала — с удовольствием поделимся с вами своими знаниями и любовью к священному озеру. Сделаем всё, чтобы вы увезли с собой массу приятных впечатлений и миллион красивейших фотографий. Ждём вас в гости и до встречи на берегу Байкала!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Инна
Спасибо большое Алине за организацию, а Дарье за проведение экскурсии. Мы были в восторге!!
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С
Всё было на высшем уровне, начиная от обращения к организатору до завершения экскурсии!!!
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