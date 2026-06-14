Кругобайкальская железная дорога гармонично встроена в береговой ландшафт Байкала. Мы предлагаем вам не сложный, но очень насыщенный пеший маршрут, во время которого переправимся на пароме из Листвянки, увидим много красоты и исследуем тоннели и галереи КБЖД — инженерно-архитектурного чуда света.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По дороге из Иркутска вы увидите ледокол «Ангара» — один из символов Байкальской железной дороги. Ему более 125 лет. Это судно английского происхождения с непростой судьбой, тесно связанной со строительством КБЖД. Мы расскажем, какую роль он сыграл в истории региона.

Переправа через исток Ангары

Из Листвянки на пароме вы пересечёте самый широкий исток реки в мире — исток Ангары — и окажетесь в посёлке Порт Байкал. Это тихая рыбацкая деревня без толп туристов, машин, сувенирных лавок, кричащей рекламы и фешенебельных отелей.

Музей КБЖД и кладбище кораблей

Вы посетите музей КБЖД, увидите легендарный паровоз серии «Лебедянка», кладбище кораблей и старинный маяк. Прикоснётесь к заветному камню, которому приписывают способность исполнять желания.

Галереи и тоннели КБЖД

Мы дойдём до галереи, где вы увидите уникальную каменную кладку возрастом более 120 лет. Поговорим о способах строительства галерей и тоннелей, их различиях и о подвиге строителей стального пути. Вы узнаете об истории Байкальской железной дороги и о великом море — Байкале, его природе, флоре и фауне.

По желанию можно искупаться в Байкале, выпить пить чай с сибирскими травами — гид берёт с собой термос.

Примерный тайминг

Трансфер Иркутск — Листвянка — 1–1,5 ч

Паром Листвянка — Порт Байкал — 30 мин

Паровоз «Лебедянка», музей КБЖД — около 30 мин

Подъём на маяк — около 1 ч

Прогулка до первого тоннеля — 1,5 ч в одну сторону

Возвращение тем же маршрутом — 1,5 ч

Перекус по дороге (рекомендуем взять с собой)

На обратном пути — остановка у ледокола «Ангара» для фотографий — около 15 мин

Тайминг может корректироваться в зависимости от погодных условий и темпа группы.

Организационные детали