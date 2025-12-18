Тур начнётся в Иркутске и продолжится в Байкальске, где можно прогуляться по окрестностям
Описание тура
Организационные детали
Отправление из Иркутска ориентировочно в 9:00–10:00, возвращение — в удобное для участников время. Для комфортного путешествия рекомендуется взять ветровку, удобную обувь для прогулок, солнцезащитные очки и крем, а также термос для горячих напитков.
Программа тура по дням
Из Иркутска в Байкальск
После встречи в Иркутске отправимся в Байкальск. Дорога проходит через живописные сибирские пейзажи, а по прибытии разместимся в гостинице. В этот день будет свободное время для отдыха и прогулок по окрестностям. По желанию можно подняться на горнолыжный курорт «Гора Соболиная», который работает круглый год. С его смотровых площадок открываются впечатляющие панорамы Байкала и горных хребтов.
Байкальский заповедник и прогулка по экотропе
Сегодня предстоит поездка в Байкальский государственный биосферный заповедник — одно из самых живописных и экологически чистых мест региона. Мы посетим интерактивный визит-центр, расположенный на берегу Байкала, где представлена экспозиция о природе и животном мире Прибайкалья. Затем отправимся на прогулку по заповедной экотропе, проходящей среди вековых деревьев и чистых ручьёв. В середине экскурсии предусмотрен обед-пикник на природе. После возвращения — отдых в гостинице.
Продолжительность: около 6 часов.
Байкальск - Иркутск - Листвянка
Утром покинем Байкальск и отправимся в Иркутск, откуда продолжим путь в посёлок Листвянка, расположенный прямо на берегу Байкала. После размещения в гостинице — свободное время. При желании можно подняться на колесо обозрения, а также заглянуть на местный рынок, чтобы приобрести сувениры и попробовать копчёного омуля или другие деликатесы Прибайкалья.
Продолжительность: около 4 часов.
Парк-музей «Тальцы»
После завтрака отправимся на экскурсию в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» под открытым небом. Он представляет собой реконструкцию древних сибирских поселений. Здесь можно увидеть традиционные избы, часовни и хозяйственные постройки, а также познакомиться с бытом и культурой народов, живших на берегах Байкала. После экскурсии — возвращение в гостиницу и отдых.
Продолжительность: около 3 часов.
Листвянка. Отдых на берегу Байкала
Свободный день для отдыха и прогулок по Листвянке. Можно прогуляться вдоль берега Байкала, подняться на обзорные площадки, где открываются великолепные виды на озеро, или выбрать дополнительную экскурсию. По желанию — посещение Байкальского музея, прогулка на катере или дегустация байкальской кухни в одном из кафе.
Окончание тура
Утром — выезд из Листвянки и переезд в Иркутск. На этом путешествие завершается.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного), «эконом» с удобствами на этаже
|61 300 ₽
|2-местное размещение (за одного), «стандарт» с удобствами в номере
|68 600 ₽
|1-местное размещение, «эконом» с удобствами на этаже
|74 300 ₽
|1-местное размещение, «стандарт» с удобствами в номере
|86 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки со 2-го по 6-й день тура, ужины - в 1-й и 2-й дни, обед-пикник - во 2-й день
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно
- Остальное питание
- Трансфер из/до аэропорта