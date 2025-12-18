Мои заказы

Сокровищница Прибайкалья: Байкальск, Листвянка и музей «Тальцы»

Погрузиться в быт сибирских селений, изучить природу озера в визит-центре и пройтись по набережной
Вы отправитесь в путешествие по южному берегу Байкала, чтобы увидеть один из самых чистых и величественных водоёмов планеты.

Тур начнётся в Иркутске и продолжится в Байкальске, где можно прогуляться по окрестностям
читать дальше

и подняться на смотровые площадки горы Соболиной с видом на озеро.

В Байкальском заповеднике вы посетите интерактивный визит-центр и пройдёте по заповедной тропе среди таёжных пейзажей.

Переезд в Листвянку откроет возможность познакомиться с прибрежной жизнью Байкала: попробовать местные деликатесы и побродить вдоль берега.

В программе также предусмотрена экскурсия в музей под открытым небом «Тальцы», где оживают традиции и культура Прибайкалья.

Описание тура

Организационные детали

Отправление из Иркутска ориентировочно в 9:00–10:00, возвращение — в удобное для участников время. Для комфортного путешествия рекомендуется взять ветровку, удобную обувь для прогулок, солнцезащитные очки и крем, а также термос для горячих напитков.

Программа тура по дням

1 день

Из Иркутска в Байкальск

После встречи в Иркутске отправимся в Байкальск. Дорога проходит через живописные сибирские пейзажи, а по прибытии разместимся в гостинице. В этот день будет свободное время для отдыха и прогулок по окрестностям. По желанию можно подняться на горнолыжный курорт «Гора Соболиная», который работает круглый год. С его смотровых площадок открываются впечатляющие панорамы Байкала и горных хребтов.

2 день

Байкальский заповедник и прогулка по экотропе

Сегодня предстоит поездка в Байкальский государственный биосферный заповедник — одно из самых живописных и экологически чистых мест региона. Мы посетим интерактивный визит-центр, расположенный на берегу Байкала, где представлена экспозиция о природе и животном мире Прибайкалья. Затем отправимся на прогулку по заповедной экотропе, проходящей среди вековых деревьев и чистых ручьёв. В середине экскурсии предусмотрен обед-пикник на природе. После возвращения — отдых в гостинице.

Продолжительность: около 6 часов.

3 день

Байкальск - Иркутск - Листвянка

Утром покинем Байкальск и отправимся в Иркутск, откуда продолжим путь в посёлок Листвянка, расположенный прямо на берегу Байкала. После размещения в гостинице — свободное время. При желании можно подняться на колесо обозрения, а также заглянуть на местный рынок, чтобы приобрести сувениры и попробовать копчёного омуля или другие деликатесы Прибайкалья.

Продолжительность: около 4 часов.

4 день

Парк-музей «Тальцы»

После завтрака отправимся на экскурсию в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» под открытым небом. Он представляет собой реконструкцию древних сибирских поселений. Здесь можно увидеть традиционные избы, часовни и хозяйственные постройки, а также познакомиться с бытом и культурой народов, живших на берегах Байкала. После экскурсии — возвращение в гостиницу и отдых.

Продолжительность: около 3 часов.

5 день

Листвянка. Отдых на берегу Байкала

Свободный день для отдыха и прогулок по Листвянке. Можно прогуляться вдоль берега Байкала, подняться на обзорные площадки, где открываются великолепные виды на озеро, или выбрать дополнительную экскурсию. По желанию — посещение Байкальского музея, прогулка на катере или дегустация байкальской кухни в одном из кафе.

6 день

Окончание тура

Утром — выезд из Листвянки и переезд в Иркутск. На этом путешествие завершается.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за одного), «эконом» с удобствами на этаже61 300 ₽
2-местное размещение (за одного), «стандарт» с удобствами в номере68 600 ₽
1-местное размещение, «эконом» с удобствами на этаже74 300 ₽
1-местное размещение, «стандарт» с удобствами в номере86 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки со 2-го по 6-й день тура, ужины - в 1-й и 2-й дни, обед-пикник - во 2-й день
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Трансфер из/до аэропорта
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, точное место - по договорённости, 9:00-10:00
Завершение: Иркутск, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 13 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши
читать дальше

гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!

