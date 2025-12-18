1 день

Из Иркутска в Байкальск

После встречи в Иркутске отправимся в Байкальск. Дорога проходит через живописные сибирские пейзажи, а по прибытии разместимся в гостинице. В этот день будет свободное время для отдыха и прогулок по окрестностям. По желанию можно подняться на горнолыжный курорт «Гора Соболиная», который работает круглый год. С его смотровых площадок открываются впечатляющие панорамы Байкала и горных хребтов.