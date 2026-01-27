Вы погрузитесь в историю и культуру края: в музее «Тальцы» увидите, как жили крестьяне 17-19 веков, встретитесь с шаманом, примете
Описание тура
Организационные детали
Что мне взять с собой из вещей (лето)?
Удобная, разношенная обувь для пеших прогулок (кроссовки, ботинки, кеды, фиксированные сандалии).
Сланцы.
Удобная одежда для пеших и автомобильных экскурсий – спортивные/или удобные брюки, не сковывающие движения, рубашка или футболка с длинным или коротким рукавом, брюки, шорты.
Свитер / флиска / толстовка.
Куртка (по возможности ветронепродуваемая и с мембраной от дождя).
Кепка или панама (бандана) / шапка (на май).
Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных.
Купальный костюм.
Гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
Солнцезащитные очки.
Индивидуальные лекарственные средства.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Иркутску, музей под открытым небом «Тальцы» и прибытие в Листвянку
Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале. Просим заранее сообщить рейс или номер поезда — это поможет организовать встречу. В случае опоздания вы доберётесь до группы самостоятельно.
Позавтракаем и отправимся на обзорную экскурсию по Иркутску. Увидим место основания города, посетим старинные храмы — Спасскую церковь, Богоявленский собор и Польский костёл, а также прогуляемся по улице Карла Маркса и бульвару Гагарина. Осмотрим памятники архитектуры и истории — монумент Александру III, Мавританский замок и Белый дом.
Затем отправимся по Байкальскому тракту в сторону Листвянки — 70 км живописной дороги среди сибирской природы. Заедем в музей под открытым небом «Тальцы», где вы познакомитесь с бытом сибирской деревни 17-19 веков, увидите крестьянские усадьбы, волостную управу и деревянные церкви.
По прибытии в Листвянку осмотрим Шаман-камень и услышим древнюю легенду о любви Ангары и Енисея. Посетим Байкальский музей, где вы увидите обитателей озера, узнаете о его экосистеме и редких формах жизни.
Прогуляемся по побережью, зайдём на рыбный рынок и сувенирные ряды — здесь можно попробовать свежую байкальскую рыбу и приобрести сувениры.
Пообедаем в одном из местных кафе, после чего вернёмся в Иркутск и разместимся в гостинице.
Питание: завтрак, обед.
Путешествие на Ольхон, знакомство с шаманом и обряд на удачу, мыс Бурхан и скала Шаманка
После завтрака отправимся на Ольхон. Сначала доедем до переправы на микроавтобусе, затем пересядем на УАЗ. Дорога будет живописной: за окнами сменятся степи, тайга и скалистые берега.
По пути встретимся с шаманом, который поделится знаниями о местной религии, обрядах, духах Байкала и правилах поведения на этих священных землях. Вместе мы совершим ритуал на удачу и обязательно «побурханим», чтобы задобрить духов и настроиться на путь.
За обедом вы попробуете местную кухню — например, бурятские позы. По прибытии на Ольхон мы разместимся в отеле, а затем прогуляемся по посёлку Хужир.
Далее нас ждёт экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка) — одному из священных символов Байкала и всей Азии.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Мыс Хобой, место силы и пикник с ароматной ухой
Позавтракаем и отправимся в путешествие к северной оконечности острова — мысу Хобой, одному из самых мистических и священных мест на Байкале.
Хобой, что переводится с бурятского как «клык», — это древнее место силы, где когда-то проводились обряды и ритуалы. Здесь вы почувствуете особую энергетику и полюбуетесь панорамами, открывающимися с обрывов над Байкалом.
В ходе экскурсии мы проедем по самым разным ландшафтам Ольхона: золотистым степям, песчаным дюнам, каменистым обрывам, тихим лесам и, конечно, вдоль необъятной глади Байкала.
В обед мы остановимся на одной из живописных точек маршрута, где нас ждёт пикник с ароматной ухой из байкальской рыбы.
После насыщенного дня мы вернёмся в отель и отдохнём.
Питание: завтрак, обед (пикник), ужин.
Малое Море Байкала, прогулка по побережью, знакомство с флорой и фауной
После завтрака у нас будет свободное время до 12:00 — вы сможете прогуляться, сделать фотографии или просто насладиться тишиной и природой.
Затем отправимся к Малому Морю. По прибытии разместимся в уютном отеле и пообедаем.
Во второй половине дня нас ждёт пешеходная экскурсия по живописному побережью узкого пролива, отделяющего Ольхон от «Большого Байкала». Здесь царит особый солнечный микроклимат и открываются прекрасные виды.
Во время прогулки гид расскажет о флоре и фауне Байкала, поделится легендами о Священном озере и объяснит, какое значение имеют Ольхон и пролив Ольхонские ворота в культуре и истории региона.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Тажеранские степи, Змеиное ущелье и Долина каменных духов
Утром отправимся на автомобильную экскурсию по Тажеранским степям. Первой остановкой станет смотровая площадка с видом на Байкал, остров Ольхон и пролив Ольхонские ворота.
Далее поедем вдоль западного побережья до Змеиного ущелья. Здесь мы отдохнём, выпьем чаю с байкальскими травами и сделаем фотографии.
Затем нас ждёт ключевая точка маршрута — Долина каменных духов, где увидим сотни древних каменных столбов возрастом более 100 миллионов лет. Эти останцы из гранита, известняка и базальта напоминают фантастические фигуры. Гид расскажет легенду о битве Белого и Чёрного шамана, воплощённых в двух соседних горах.
Вечером мы вернёмся на базу, где отдохнём и поделимся впечатлениями.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Экскурсия на выбор (за доплату) и возвращение в Иркутск
После завтрака у вас будет свободное время до обеда. Вы сможете прогуляться по побережью Байкала, искупаться в чистой воде или выбрать одну из дополнительных экскурсий (по желанию, за доплату).
Варианты экскурсий:
Водная экскурсия на остров Огой (6 часов)
Вы отправитесь к месту силы, где расположена буддийская ступа Просветления. Гид расскажет о её символике, ритуалах и мистическом, духовном и эзотерическом назначении.
Экскурсия в Сарминское ущелье
Вы проедете вдоль залива Мухор и увидите дельту реки Сарма, скалы, песчаные островки и лесные массивы. Вас встретят Сарминские ворота, мощный ветер Сарма и истории о шаманских ритуалах.
После экскурсий вас ожидает обед, а затем — трансфер в Иркутск. По прибытии вы разместитесь в гостинице и сможете отдохнуть.
Питание: завтрак, обед.
Аршан, прогулка к водопадам реки Кынгарга и дацан Бодхидхарма
Утром отправимся в Тункинскую долину — к подножию Саян, в посёлок Аршан, название которого в переводе с бурятского означает «целебный источник». По прибытии разместимся в отеле и пообедаем блюдами бурятской кухни.
Затем нас ждёт пешеходная экскурсия к водопадам реки Кынгарга. Мы пройдём по лесной тропе среди сосен и увидим ущелье с каменными стенами. Особое впечатление произведёт Мраморное дно — участок русла, отполированный водой до блеска.
После прогулки посетим буддийский дацан «Бодхидхарма». Здесь вы познакомитесь с буддийскими традициями и почувствуете умиротворение в окружении гор и кедрового леса.
Вечером у вас будет свободное время — можно заглянуть на бурято-монгольский рынок.
Питание: завтрак, обед.
Прибытие в Иркутск и экскурсия на выбор за доплату
После завтрака — свободное время. Вы сможете прогуляться по окрестностям, подышать горным воздухом и насладиться природой.
До 12:00 мы освободим номера, затем отправимся в Иркутск. По пути будет возможность выбрать одну из дополнительных экскурсий (за доплату):
Горячие источники в посёлке Жемчуг
Вы окунётесь в целебные термальные воды. Температура источников — +38 °C. Минеральные ванны, бассейны и душевые помогут расслабиться и восстановиться. После процедур вы сможете пообедать в местном кафе и попробовать национальные блюда.
Экскурсия на мараловую ферму
Вы пообщаетесь с благородными животными, покормите их зерном, узнаете об их образе жизни и о полезной продукции фермы. Фото- и видеосъёмка разрешены.
После экскурсии мы продолжим путь в Иркутск. По прибытии вы разместитесь в гостинице и отдохнёте после насыщенного дня.
Питание: завтрак.
Отъезд
Утром вы позавтракаете в гостинице. Трансфер в аэропорт или на вокзал — самостоятельно. Расчётный час в отеле — до 12:00. При необходимости номер можно продлить на месте за дополнительную плату.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-, 3-местное размещение (стоимость за 1 чел): июнь
|93 801 ₽
|2-, 3-местное размещение (за 1 чел): июль, август
|100 601 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 9 завтраков, 8 обедов и 4 ужина
- Трансферы по маршруту, в том числе групповой трансфер из аэропорта или с вокзала
- Экскурсии по программе
- Входные билеты по программе: Музей «Тальцы», Байкальский музей, сбор Прибайкальского национального парка, сбор Тункинского национального парка
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Трансфер в аэропорт или на вокзал
- Доплата за 1-местное размещение - 30 000 ₽
- Дополнительные экскурсии
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Стоимость по акции «Раннее бронирование» за 1 чел. при 2-, 3-местном размещении (100% оплата до 27.01.2026, количество мест ограничено): в июне - 90 100 ₽, в июле и августе - 96 600 ₽
- Стоимость по акции «Лето» за 1 чел. при 2-, 3-местном размещении после 27.01.2026: в июне - 93 800 ₽, в июле и августе - 100 600 ₽