Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале. Просим заранее сообщить рейс или номер поезда — это поможет организовать встречу. В случае опоздания вы доберётесь до группы самостоятельно.

Позавтракаем и отправимся на обзорную экскурсию по Иркутску. Увидим место основания города, посетим старинные храмы — Спасскую церковь, Богоявленский собор и Польский костёл, а также прогуляемся по улице Карла Маркса и бульвару Гагарина. Осмотрим памятники архитектуры и истории — монумент Александру III, Мавританский замок и Белый дом.

Затем отправимся по Байкальскому тракту в сторону Листвянки — 70 км живописной дороги среди сибирской природы. Заедем в музей под открытым небом «Тальцы», где вы познакомитесь с бытом сибирской деревни 17-19 веков, увидите крестьянские усадьбы, волостную управу и деревянные церкви.

По прибытии в Листвянку осмотрим Шаман-камень и услышим древнюю легенду о любви Ангары и Енисея. Посетим Байкальский музей, где вы увидите обитателей озера, узнаете о его экосистеме и редких формах жизни.

Прогуляемся по побережью, зайдём на рыбный рынок и сувенирные ряды — здесь можно попробовать свежую байкальскую рыбу и приобрести сувениры.

Пообедаем в одном из местных кафе, после чего вернёмся в Иркутск и разместимся в гостинице.

Питание: завтрак, обед.