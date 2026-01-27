Большое путешествие на Байкал: Иркутск, Ольхон и Аршан, природные красоты, культура и местная кухня

Погулять по берегу Малого Моря, увидеть мыс Хобой, пообщаться с шаманом и отведать костровой ухи
Добро пожаловать на Байкал — будет красиво, интересно и очень вкусно.

Вы погрузитесь в историю и культуру края: в музее «Тальцы» увидите, как жили крестьяне 17-19 веков, встретитесь с шаманом, примете
участие в обряде и услышите легенды края.

Побываете в самых живописных локациях: увидите бескрайние Тажеранские степи, сотни древних изваяний в Долине каменных духов, невероятный Байкал, меняющий цвет воды в разное время суток, суровые горы и кедровые леса.

А ещё зарядитесь энергией в местах силы, прогуляетесь к водопадам реки Кынгарга и осмотрите буддийский дацан.

Описание тура

Организационные детали

Что мне взять с собой из вещей (лето)?
Удобная, разношенная обувь для пеших прогулок (кроссовки, ботинки, кеды, фиксированные сандалии).
Сланцы.
Удобная одежда для пеших и автомобильных экскурсий – спортивные/или удобные брюки, не сковывающие движения, рубашка или футболка с длинным или коротким рукавом, брюки, шорты.
Свитер / флиска / толстовка.
Куртка (по возможности ветронепродуваемая и с мембраной от дождя).
Кепка или панама (бандана) / шапка (на май).
Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных.
Купальный костюм.
Гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
Солнцезащитные очки.
Индивидуальные лекарственные средства.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Иркутску, музей под открытым небом «Тальцы» и прибытие в Листвянку

Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале. Просим заранее сообщить рейс или номер поезда — это поможет организовать встречу. В случае опоздания вы доберётесь до группы самостоятельно.

Позавтракаем и отправимся на обзорную экскурсию по Иркутску. Увидим место основания города, посетим старинные храмы — Спасскую церковь, Богоявленский собор и Польский костёл, а также прогуляемся по улице Карла Маркса и бульвару Гагарина. Осмотрим памятники архитектуры и истории — монумент Александру III, Мавританский замок и Белый дом.

Затем отправимся по Байкальскому тракту в сторону Листвянки — 70 км живописной дороги среди сибирской природы. Заедем в музей под открытым небом «Тальцы», где вы познакомитесь с бытом сибирской деревни 17-19 веков, увидите крестьянские усадьбы, волостную управу и деревянные церкви.

По прибытии в Листвянку осмотрим Шаман-камень и услышим древнюю легенду о любви Ангары и Енисея. Посетим Байкальский музей, где вы увидите обитателей озера, узнаете о его экосистеме и редких формах жизни.

Прогуляемся по побережью, зайдём на рыбный рынок и сувенирные ряды — здесь можно попробовать свежую байкальскую рыбу и приобрести сувениры.

Пообедаем в одном из местных кафе, после чего вернёмся в Иркутск и разместимся в гостинице.

Питание: завтрак, обед.

2 день

Путешествие на Ольхон, знакомство с шаманом и обряд на удачу, мыс Бурхан и скала Шаманка

После завтрака отправимся на Ольхон. Сначала доедем до переправы на микроавтобусе, затем пересядем на УАЗ. Дорога будет живописной: за окнами сменятся степи, тайга и скалистые берега.

По пути встретимся с шаманом, который поделится знаниями о местной религии, обрядах, духах Байкала и правилах поведения на этих священных землях. Вместе мы совершим ритуал на удачу и обязательно «побурханим», чтобы задобрить духов и настроиться на путь.

За обедом вы попробуете местную кухню — например, бурятские позы. По прибытии на Ольхон мы разместимся в отеле, а затем прогуляемся по посёлку Хужир.

Далее нас ждёт экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка) — одному из священных символов Байкала и всей Азии.

Питание: завтрак, обед и ужин.

3 день

Мыс Хобой, место силы и пикник с ароматной ухой

Позавтракаем и отправимся в путешествие к северной оконечности острова — мысу Хобой, одному из самых мистических и священных мест на Байкале.

Хобой, что переводится с бурятского как «клык», — это древнее место силы, где когда-то проводились обряды и ритуалы. Здесь вы почувствуете особую энергетику и полюбуетесь панорамами, открывающимися с обрывов над Байкалом.

В ходе экскурсии мы проедем по самым разным ландшафтам Ольхона: золотистым степям, песчаным дюнам, каменистым обрывам, тихим лесам и, конечно, вдоль необъятной глади Байкала.

В обед мы остановимся на одной из живописных точек маршрута, где нас ждёт пикник с ароматной ухой из байкальской рыбы.
После насыщенного дня мы вернёмся в отель и отдохнём.

Питание: завтрак, обед (пикник), ужин.

4 день

Малое Море Байкала, прогулка по побережью, знакомство с флорой и фауной

После завтрака у нас будет свободное время до 12:00 — вы сможете прогуляться, сделать фотографии или просто насладиться тишиной и природой.

Затем отправимся к Малому Морю. По прибытии разместимся в уютном отеле и пообедаем.

Во второй половине дня нас ждёт пешеходная экскурсия по живописному побережью узкого пролива, отделяющего Ольхон от «Большого Байкала». Здесь царит особый солнечный микроклимат и открываются прекрасные виды.

Во время прогулки гид расскажет о флоре и фауне Байкала, поделится легендами о Священном озере и объяснит, какое значение имеют Ольхон и пролив Ольхонские ворота в культуре и истории региона.

Питание: завтрак, обед, ужин.

5 день

Тажеранские степи, Змеиное ущелье и Долина каменных духов

Утром отправимся на автомобильную экскурсию по Тажеранским степям. Первой остановкой станет смотровая площадка с видом на Байкал, остров Ольхон и пролив Ольхонские ворота.

Далее поедем вдоль западного побережья до Змеиного ущелья. Здесь мы отдохнём, выпьем чаю с байкальскими травами и сделаем фотографии.

Затем нас ждёт ключевая точка маршрута — Долина каменных духов, где увидим сотни древних каменных столбов возрастом более 100 миллионов лет. Эти останцы из гранита, известняка и базальта напоминают фантастические фигуры. Гид расскажет легенду о битве Белого и Чёрного шамана, воплощённых в двух соседних горах.

Вечером мы вернёмся на базу, где отдохнём и поделимся впечатлениями.

Питание: завтрак, обед, ужин.

6 день

Экскурсия на выбор (за доплату) и возвращение в Иркутск

После завтрака у вас будет свободное время до обеда. Вы сможете прогуляться по побережью Байкала, искупаться в чистой воде или выбрать одну из дополнительных экскурсий (по желанию, за доплату).

Варианты экскурсий:

Водная экскурсия на остров Огой (6 часов)

Вы отправитесь к месту силы, где расположена буддийская ступа Просветления. Гид расскажет о её символике, ритуалах и мистическом, духовном и эзотерическом назначении.

Экскурсия в Сарминское ущелье

Вы проедете вдоль залива Мухор и увидите дельту реки Сарма, скалы, песчаные островки и лесные массивы. Вас встретят Сарминские ворота, мощный ветер Сарма и истории о шаманских ритуалах.

После экскурсий вас ожидает обед, а затем — трансфер в Иркутск. По прибытии вы разместитесь в гостинице и сможете отдохнуть.

Питание: завтрак, обед.

7 день

Аршан, прогулка к водопадам реки Кынгарга и дацан Бодхидхарма

Утром отправимся в Тункинскую долину — к подножию Саян, в посёлок Аршан, название которого в переводе с бурятского означает «целебный источник». По прибытии разместимся в отеле и пообедаем блюдами бурятской кухни.

Затем нас ждёт пешеходная экскурсия к водопадам реки Кынгарга. Мы пройдём по лесной тропе среди сосен и увидим ущелье с каменными стенами. Особое впечатление произведёт Мраморное дно — участок русла, отполированный водой до блеска.

После прогулки посетим буддийский дацан «Бодхидхарма». Здесь вы познакомитесь с буддийскими традициями и почувствуете умиротворение в окружении гор и кедрового леса.

Вечером у вас будет свободное время — можно заглянуть на бурято-монгольский рынок.

Питание: завтрак, обед.

8 день

Прибытие в Иркутск и экскурсия на выбор за доплату

После завтрака — свободное время. Вы сможете прогуляться по окрестностям, подышать горным воздухом и насладиться природой.

До 12:00 мы освободим номера, затем отправимся в Иркутск. По пути будет возможность выбрать одну из дополнительных экскурсий (за доплату):

Горячие источники в посёлке Жемчуг
Вы окунётесь в целебные термальные воды. Температура источников — +38 °C. Минеральные ванны, бассейны и душевые помогут расслабиться и восстановиться. После процедур вы сможете пообедать в местном кафе и попробовать национальные блюда.

Экскурсия на мараловую ферму
Вы пообщаетесь с благородными животными, покормите их зерном, узнаете об их образе жизни и о полезной продукции фермы. Фото- и видеосъёмка разрешены.

После экскурсии мы продолжим путь в Иркутск. По прибытии вы разместитесь в гостинице и отдохнёте после насыщенного дня.

Питание: завтрак.

9 день

Отъезд

Утром вы позавтракаете в гостинице. Трансфер в аэропорт или на вокзал — самостоятельно. Расчётный час в отеле — до 12:00. При необходимости номер можно продлить на месте за дополнительную плату.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-, 3-местное размещение (стоимость за 1 чел): июнь93 801 ₽
2-, 3-местное размещение (за 1 чел): июль, август100 601 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 9 завтраков, 8 обедов и 4 ужина
  • Трансферы по маршруту, в том числе групповой трансфер из аэропорта или с вокзала
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты по программе: Музей «Тальцы», Байкальский музей, сбор Прибайкальского национального парка, сбор Тункинского национального парка
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Трансфер в аэропорт или на вокзал
  • Доплата за 1-местное размещение - 30 000 ₽
  • Дополнительные экскурсии
  • Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
  • Стоимость по акции «Раннее бронирование» за 1 чел. при 2-, 3-местном размещении (100% оплата до 27.01.2026, количество мест ограничено): в июне - 90 100 ₽, в июле и августе - 96 600 ₽
  • Стоимость по акции «Лето» за 1 чел. при 2-, 3-местном размещении после 27.01.2026: в июне - 93 800 ₽, в июле и августе - 100 600 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, с 8:00 до 8:30; ж/д вокзал - с 9:00 до 9:30. При бронировании тура просим сообщать номер вашего рейса или поезда
Завершение: Иркутск, 12:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Провёл экскурсии для 226 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты заездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

