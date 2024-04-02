Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение
Групповой тур в Иркутске

Джип-экспедиция по Ольхону

5
3 отзыва
Приглашаем в увлекательный тур на Байкал. В этот тур Вы отправитесь только своей семьей или компанией.

Это очень удобно, потому что Вы сможете самостоятельно выбрать подходящую дату начала путешествия на Байкал и скорректировать маршрут на свое усмотрение. Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос.
Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение
Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение
Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение
Ближайшие даты:
9
мая
10
мая
3
июн
7
июн
10
июн
14
июн
17
июн
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даты

Что вас ожидает:

Сила Ольхона
Сила Ольхона
Прокатимся по знаменитому шаманскому острову и зарядимся его энергией
Мыс Хобой
Мыс Хобой
Отправимся в северную часть острова и окажемся в самом центре Байкала
Индивидуальный тур
Индивидуальный тур
Будем исследовать окрестности Байкала в кругу близких людей

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон. Тажеранские степи и мраморный карьер

Встреча в Иркутске и отправление в джип-экспедицию к острову Ольхон.

Поездка с пешими прогулками, посещение мраморного карьера и уникальных Тажеранских степей.

Прибытие на остров.

Размещение на турбазе.

Питание включено: обед, ужин.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Иркутск - Ольхон. Тажеранские степи и мраморный карьерИркутск - Ольхон. Тажеранские степи и мраморный карьерИркутск - Ольхон. Тажеранские степи и мраморный карьерИркутск - Ольхон. Тажеранские степи и мраморный карьер
2 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка на джипе по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Мыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный Ольхон
3 день

Южный Ольхон и Мыс Кобылья голова. Ольхон - Иркутск

Джип-экспедиция в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова, посещение самых живописных бухт острова.

Переправа на пароме на материк.

Переезд до Иркутска.

Вылет домой рекомендуется планировать на следующий день.

Питание включено: завтрак, обед.

Общая продолжительность: ориентировочно 10 ч.

Южный Ольхон и Мыс Кобылья голова. Ольхон - ИркутскЮжный Ольхон и Мыс Кобылья голова. Ольхон - ИркутскЮжный Ольхон и Мыс Кобылья голова. Ольхон - ИркутскЮжный Ольхон и Мыс Кобылья голова. Ольхон - Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание (стандарт).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе:

Количество человек в группе:2468
Стоимость тура за 1 человека:82 50049 60060 30049 400
Стоимость тура за группу:165 000198 400361 800395 200

Варианты проживания

Турбаза «Набаймар»

2 ночи

Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал.

Номера усадьбы «Набаймар» отапливаются. Большинство из них оформлены в загородном стиле и с телевизором. В номерах стандарт можно пользоваться собственными ванными комнатами.

На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.

Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение, согласно выбранной цене
  • Питание: День 1: обед, ужинДень 2: завтрак, обед, ужинДень 3: завтрак, обед
  • День 1: обед, ужин
  • День 2: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, обед
  • Транспортные услуги: День 1: Иркутск - ОльхонДень 2: По ОльхонуДень 3: Ольхон - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 3: Ольхон - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: День 1: Тажеранские степиДень 2: Поездка в северную часть острова ОльхонДень 3: Поездка в южную часть острова Ольхон
  • День 1: Тажеранские степи
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 3: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Рекреационные сборы
  • Другие услуги не включены в стоимость тура
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Входит ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть строго до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

Тур входит в следующие категории Иркутска

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