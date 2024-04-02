Джип-экспедиция по Ольхону
Это очень удобно, потому что Вы сможете самостоятельно выбрать подходящую дату начала путешествия на Байкал и скорректировать маршрут на свое усмотрение. Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос.
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Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон. Тажеранские степи и мраморный карьер
Встреча в Иркутске и отправление в джип-экспедицию к острову Ольхон.
Поездка с пешими прогулками, посещение мраморного карьера и уникальных Тажеранских степей.
Прибытие на остров.
Размещение на турбазе.
Питание включено: обед, ужин.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка на джипе по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Южный Ольхон и Мыс Кобылья голова. Ольхон - Иркутск
Джип-экспедиция в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова, посещение самых живописных бухт острова.
Переправа на пароме на материк.
Переезд до Иркутска.
Вылет домой рекомендуется планировать на следующий день.
Питание включено: завтрак, обед.
Общая продолжительность: ориентировочно 10 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание (стандарт).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе:
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|Стоимость тура за 1 человека:
|82 500
|49 600
|60 300
|49 400
|Стоимость тура за группу:
|165 000
|198 400
|361 800
|395 200
Варианты проживания
Турбаза «Набаймар»
Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал.
Номера усадьбы «Набаймар» отапливаются. Большинство из них оформлены в загородном стиле и с телевизором. В номерах стандарт можно пользоваться собственными ванными комнатами.
На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение, согласно выбранной цене
- Питание: День 1: обед, ужинДень 2: завтрак, обед, ужинДень 3: завтрак, обед
- День 1: обед, ужин
- День 2: завтрак, обед, ужин
- День 3: завтрак, обед
- Транспортные услуги: День 1: Иркутск - ОльхонДень 2: По ОльхонуДень 3: Ольхон - Иркутск
- День 1: Иркутск - Ольхон
- День 2: По Ольхону
- День 3: Ольхон - Иркутск
- Экскурсионные услуги: День 1: Тажеранские степиДень 2: Поездка в северную часть острова ОльхонДень 3: Поездка в южную часть острова Ольхон
- День 1: Тажеранские степи
- День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
- День 3: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Рекреационные сборы
- Другие услуги не включены в стоимость тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Входит ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть строго до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!