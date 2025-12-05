Путешествие начнётся в Иркутске. Мы встретим вас в аэропорту, на вокзале или заберём из гостиницы. После завтрака в ресторане отправимся к Байкалу по короткой живописной дороге.

Первая остановка — музей «Тальцы», где воссозданы сибирские деревни 17-18 веков: деревянные избы, церкви, сторожевые башни. Здесь вы сможете прогуляться по улочкам старинного поселения и познакомиться с культурой и бытом народов Прибайкалья.

Затем отправимся в посёлок Листвянка. После обеда в ресторане посетим Байкальский музей при Лимнологическом институте СО РАН. Здесь вас ждёт виртуальное погружение на дно самого глубокого озера планеты, знакомство с обитателями Байкала и аквариумы с редкими эндемиками. При желании можно рассмотреть под микроскопом невидимых глазу жителей озера.

Вечером заселимся в гостиницу, поужинаем и сможем прогуляться к берегу, чтобы встретить закат.