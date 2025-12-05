Мои заказы

Хрустальная сокровищница Байкала: тур «всё включено» по главным местам Ольхона в мини-группе

Насладиться фольклорным шоу, попробовать блюда бурятской кухни, увидеть мыс Хобой и скалу Шаманка
Отправляемся к самому глубокому озеру планеты не только чтобы любоваться хрустальными пейзажами Сибири и бескрайними просторами Байкала, но и чтобы погрузиться в культуру, отведать блюд местной кухни, услышать удивительные легенды
читать дальше

и сделать нереальные кадры.

На хивусе вы проедете по кристальной поверхности, увидите пещеры, голубые наплески и древние петроглифы, пообедаете костровой ухой прямо на льду и встретите закаты на острове Ольхон.

Вас ждут мыс Хобой, священный остров Огой со ступой Просветления и легендарные байкальские пузырьки подо льдом.

В этнопарке «Золотая Орда» вы познакомитесь с традициями народов Прибайкалья, услышите горловое пение и послушаете игру на национальных инструментах.

В стоимость мы уже включили вкусное трёхразовое питание, комфортабельные проживание и все активности. А путешествовать будет в камерной группе до 8 человек.

Описание тура

Организационные детали

Необходимое снаряжение:
Флисовая кофта или лёгкая пуховая жилетка;
Утеплённая ветрозащитная парка, пуховик с мембраной, плюсом будет куртка с затяжками от холода на поясе и горле (на выбор);
Утепленные штаны или комбинезон;
Варежки или перчатки (лучше не промокаемые или 2 пары);
Шапка должна защищать от ветра и оставлять как можно меньше открытого пространства на вашем теле. Идеально будет взять с собой шапку-ушанку или шерстяную шапку. Дополняем образ бафом, чтобы защитить лицо от ветра и мороза, а сверху добавляем шарф;
Обувь: тёплая и непромокаемая, нескользкая подошва (унты, угги, дутики, валенки);
Солнцезащитный крем;
Крем для лица (питательный и увлажняющий) и гигиеническая помада. Купальные принадлежности могут пригодиться, если вы намерены посетить баню;
Термобельё;
Пижама. Ведь никогда не будет лишним добавить немного уюта;
Грелки (стельки) самонагревающиеся для ног и рук;
Ледоступы (рекомендовано) для спокойного перемещения по скользкому льду и торосам;
Небольшой термос. Горячий напиток при себе поможет дополнительно согреться;
Сушилки для обуви;
Наколенники (для любителей фотографировать отражения, льдинки и трещинки).

Программа тура по дням

1 день

Музей «Тальцы» и Байкальский музей

Путешествие начнётся в Иркутске. Мы встретим вас в аэропорту, на вокзале или заберём из гостиницы. После завтрака в ресторане отправимся к Байкалу по короткой живописной дороге.

Первая остановка — музей «Тальцы», где воссозданы сибирские деревни 17-18 веков: деревянные избы, церкви, сторожевые башни. Здесь вы сможете прогуляться по улочкам старинного поселения и познакомиться с культурой и бытом народов Прибайкалья.

Затем отправимся в посёлок Листвянка. После обеда в ресторане посетим Байкальский музей при Лимнологическом институте СО РАН. Здесь вас ждёт виртуальное погружение на дно самого глубокого озера планеты, знакомство с обитателями Байкала и аквариумы с редкими эндемиками. При желании можно рассмотреть под микроскопом невидимых глазу жителей озера.

Вечером заселимся в гостиницу, поужинаем и сможем прогуляться к берегу, чтобы встретить закат.

2 день

Путешествие по льду Байкала: бухта Песчаная, Большое Голоустное, петроглифы и ходульные деревья

После завтрака начнётся главное приключение — поездка по застывшему Байкалу на хивусе (судне на воздушной подушке). Мы преодолеем около 250 км по кристально прозрачной поверхности, делая остановки в самых живописных местах озера.

Посетим Большое Голоустное, где увидим знаменитые байкальские пузырьки подо льдом, и бухту Песчаную с Большой и Малой Колокольней и ходульными деревьями. Остановимся у скалы Саган-Заба с древними петроглифами эпохи неолита.

Посреди маршрута нас ждёт обед прямо на льду — впечатление, которое запомнится надолго. К вечеру прибудем на остров Ольхон, заселимся в гостиницу и поужинаем. После — свободное время для отдыха.

3 день

Рассвет у Шаманки, Харанцы, мыс Хобой, хрустальные гроты и пещеры

Ранним утром желающие смогут встретить рассвет на мысе Бурхан (скале Шаманке). После завтрака начнётся путешествие по льду. Мы посетим остров Харанцы с хрустальными пещерами и наплесками, скальный комплекс Саган-Хушун и легендарный мыс Хобой — северную точку Ольхона.

Зайдём в ледяные гроты и пещеры, где своды сверкают как кристаллы. По желанию можно прокатиться на коньках по огромному природному катку. Во время экскурсии нас ждёт обед на льду — уха, приготовленная на костре.

К вечеру вернёмся в гостиницу, поужинаем и отдохнём. По желанию можно отправиться в баню на берегу Байкала с купанием в проруби (за доплату).

4 день

Остров Огой, Ступа Просветления, мыс Дракон и озеро Нур

После завтрака отправимся в путешествие по Малому Морю, в южную часть Ольхона. Мы посетим остров Огой с буддийской Ступой Просветления, где хранятся святыни и реликвии, а также мыс Дракон — одно из самых узнаваемых и живописных мест Байкала. Затем направимся к мысу Хоргой, известному своими голубыми наплесками, и в пролив Ольхонские ворота, где можно прокатиться по идеально чистому льду. Сделаем остановку у озера Нур, чтобы увидеть знаменитые байкальские пузырьки в застывшей глади.

Пообедаем на свежем воздухе. Вечером вернёмся в гостиницу, поужинаем и отдохнём. По желанию — баня на берегу с купанием в проруби (за доплату).

5 день

Фольклорная программа в этнопарке «Золотая Орда» и возвращение в Иркутск

Ранним утром желающие смогут вновь встретить рассвет на мысе Бурхан и попрощаться с Байкалом. После завтрака отправимся в обратный путь в Иркутск.

По дороге сделаем остановку в этнопарке «Золотая Орда» — месте, где оживают традиции народов Прибайкалья. Здесь нас встретят с хадаком и белой пищей, проведут очищающий обряд огнём и пригласят в резную юрту, где подают блюда бурятской кухни.

Гостей ждёт фольклорная программа: песня «Сэнхэр», танец-благопожелание «Холонго», горловое пение, легенды о волке, игра на национальных инструментах и древний круговой танец Ёхор.

После обеда продолжим путь и к вечеру прибудем в Иркутск. Разместимся в гостинице и соберёмся на финальный ужин, чтобы поделиться впечатлениями.

6 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт Иркутска.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет140 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
  • Сопровождение гида на протяжении всего маршрута
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение - 15 000 ₽
  • Баня с купанием в проруби
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, 9:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — Организатор в Иркутске
Я Павел, директор туристической компании. С ранних лет проводил время на природе, ходил с отцом в тайгу, учился выживать в сложных условиях в удалении от цивилизации. С 2004 года начал
читать дальше

заниматься пешим туризмом по Байкалу. С 2008 года сопровождаю путешественников как самостоятельно, так и в сотрудничестве с разными турфирмами. Наша цель — предоставить гостям самую полную и подробную информацию об отдыхе на Байкале и помочь сделать его по-настоящему приятным и запоминающимся!

