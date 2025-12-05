Описание тура
Организационные детали
Необходимое снаряжение:
Флисовая кофта или лёгкая пуховая жилетка;
Утеплённая ветрозащитная парка, пуховик с мембраной, плюсом будет куртка с затяжками от холода на поясе и горле (на выбор);
Утепленные штаны или комбинезон;
Варежки или перчатки (лучше не промокаемые или 2 пары);
Шапка должна защищать от ветра и оставлять как можно меньше открытого пространства на вашем теле. Идеально будет взять с собой шапку-ушанку или шерстяную шапку. Дополняем образ бафом, чтобы защитить лицо от ветра и мороза, а сверху добавляем шарф;
Обувь: тёплая и непромокаемая, нескользкая подошва (унты, угги, дутики, валенки);
Солнцезащитный крем;
Крем для лица (питательный и увлажняющий) и гигиеническая помада. Купальные принадлежности могут пригодиться, если вы намерены посетить баню;
Термобельё;
Пижама. Ведь никогда не будет лишним добавить немного уюта;
Грелки (стельки) самонагревающиеся для ног и рук;
Ледоступы (рекомендовано) для спокойного перемещения по скользкому льду и торосам;
Небольшой термос. Горячий напиток при себе поможет дополнительно согреться;
Сушилки для обуви;
Наколенники (для любителей фотографировать отражения, льдинки и трещинки).
Программа тура по дням
Музей «Тальцы» и Байкальский музей
Путешествие начнётся в Иркутске. Мы встретим вас в аэропорту, на вокзале или заберём из гостиницы. После завтрака в ресторане отправимся к Байкалу по короткой живописной дороге.
Первая остановка — музей «Тальцы», где воссозданы сибирские деревни 17-18 веков: деревянные избы, церкви, сторожевые башни. Здесь вы сможете прогуляться по улочкам старинного поселения и познакомиться с культурой и бытом народов Прибайкалья.
Затем отправимся в посёлок Листвянка. После обеда в ресторане посетим Байкальский музей при Лимнологическом институте СО РАН. Здесь вас ждёт виртуальное погружение на дно самого глубокого озера планеты, знакомство с обитателями Байкала и аквариумы с редкими эндемиками. При желании можно рассмотреть под микроскопом невидимых глазу жителей озера.
Вечером заселимся в гостиницу, поужинаем и сможем прогуляться к берегу, чтобы встретить закат.
Путешествие по льду Байкала: бухта Песчаная, Большое Голоустное, петроглифы и ходульные деревья
После завтрака начнётся главное приключение — поездка по застывшему Байкалу на хивусе (судне на воздушной подушке). Мы преодолеем около 250 км по кристально прозрачной поверхности, делая остановки в самых живописных местах озера.
Посетим Большое Голоустное, где увидим знаменитые байкальские пузырьки подо льдом, и бухту Песчаную с Большой и Малой Колокольней и ходульными деревьями. Остановимся у скалы Саган-Заба с древними петроглифами эпохи неолита.
Посреди маршрута нас ждёт обед прямо на льду — впечатление, которое запомнится надолго. К вечеру прибудем на остров Ольхон, заселимся в гостиницу и поужинаем. После — свободное время для отдыха.
Рассвет у Шаманки, Харанцы, мыс Хобой, хрустальные гроты и пещеры
Ранним утром желающие смогут встретить рассвет на мысе Бурхан (скале Шаманке). После завтрака начнётся путешествие по льду. Мы посетим остров Харанцы с хрустальными пещерами и наплесками, скальный комплекс Саган-Хушун и легендарный мыс Хобой — северную точку Ольхона.
Зайдём в ледяные гроты и пещеры, где своды сверкают как кристаллы. По желанию можно прокатиться на коньках по огромному природному катку. Во время экскурсии нас ждёт обед на льду — уха, приготовленная на костре.
К вечеру вернёмся в гостиницу, поужинаем и отдохнём. По желанию можно отправиться в баню на берегу Байкала с купанием в проруби (за доплату).
Остров Огой, Ступа Просветления, мыс Дракон и озеро Нур
После завтрака отправимся в путешествие по Малому Морю, в южную часть Ольхона. Мы посетим остров Огой с буддийской Ступой Просветления, где хранятся святыни и реликвии, а также мыс Дракон — одно из самых узнаваемых и живописных мест Байкала. Затем направимся к мысу Хоргой, известному своими голубыми наплесками, и в пролив Ольхонские ворота, где можно прокатиться по идеально чистому льду. Сделаем остановку у озера Нур, чтобы увидеть знаменитые байкальские пузырьки в застывшей глади.
Пообедаем на свежем воздухе. Вечером вернёмся в гостиницу, поужинаем и отдохнём. По желанию — баня на берегу с купанием в проруби (за доплату).
Фольклорная программа в этнопарке «Золотая Орда» и возвращение в Иркутск
Ранним утром желающие смогут вновь встретить рассвет на мысе Бурхан и попрощаться с Байкалом. После завтрака отправимся в обратный путь в Иркутск.
По дороге сделаем остановку в этнопарке «Золотая Орда» — месте, где оживают традиции народов Прибайкалья. Здесь нас встретят с хадаком и белой пищей, проведут очищающий обряд огнём и пригласят в резную юрту, где подают блюда бурятской кухни.
Гостей ждёт фольклорная программа: песня «Сэнхэр», танец-благопожелание «Холонго», горловое пение, легенды о волке, игра на национальных инструментах и древний круговой танец Ёхор.
После обеда продолжим путь и к вечеру прибудем в Иркутск. Разместимся в гостинице и соберёмся на финальный ужин, чтобы поделиться впечатлениями.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт Иркутска.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|140 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
- Сопровождение гида на протяжении всего маршрута
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Доплата за 1-местное размещение - 15 000 ₽
- Баня с купанием в проруби