Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Тажеранские степи - Малое Море
Встреча в аэропорту с гидом до 09:30.
Отправление навстречу Байкалу и льду на комфортабельном автобусе Toyota Hiace.
11:30 Остановка в этнопарке «Золотая Орда».
Здесь вы пройдёте обряд очищения огнём, послушаете завораживающее горловое пение и научитесь танцевать национальный танец «Ёхор».
Вы попробуете обед из блюд бурятской кухни, приготовленный по семейным рецептам, бережно передающимся из поколения в поколение.
16:00Трансфер через пролив Ольхонские ворота до отеля Baikal View.
17:30 Размещения в отеле, прогулка на Байкал и по окрестностям.
19:00 Вечером гид расскажет о Байкале, познакомит с картой региона.
Ужин – самостоятельно.
- питание включено: обед в этно-парке.
- 290 км на автобусе, 5 часов переездов, 3 часа экскурсий и прогулок.
По Малому Морю
08:30 Завтрак.
09:30 Выход из отеля.
Трансфер к берегу Байкала.
10:00 Посадка в скоростной катер на воздушной подушке «Хивус», отправление на экскурсию по Малому Морю.
В программе посещения: м. Уюга, о. Ольтрек, м. Цаган-Хушун, о. Ижилхей (список может меняться в зависимости от снежно-ледовой обстановки).
14:15 Обед.
15:00 Продолжение ледовой прогулки на хивусе к скале Шаманка
17:15 Возвращение в отель, свободное время.
Ужин – самостоятельно.
- питание: завтрак в отеле, комплексный обед в отеле «Порт Ольхон».
- около 100 км на скоростном катере «Хивус-10», 7 часов переездов и прогулок.
Хужир - юг Малого Моря - пролив Ольхонские Ворота - бухта Ая - МРС - Иркутск
08:30 Завтрак.
09:30 Выход из отеля.
Трансфер к берегу Байкала.
10:00 Посадка в аэроход.
Продолжение исследований Малого Моря.
В программе посещения: о. Огой, прогулка к ступе Просветления, м. Хоргой, о. Хубын, м. Кобылья Голова (список может меняться в зависимости от снежно-ледовой обстановки).
12:30 Обед.
13:30 После обеда мы посетим залив Загли, выйдем в Большой Байкал через пролив Ольхонские Ворота и пройдем через бухту Орсо и бухту Ая.
Нас ждут сани, хоккей на льду и другие активности.
17:00 Возвращение на МРС, посадка в микроавтобус.
17:30 Отправление в Иркутск.
21:30 Прибытие в отель.
- питание: завтрак в отеле, обед в кафе.
- 260 км на автобусе, ~4 часа переездов на автобусе, 7 часов переездов и прогулок.
Отъезд
В зависимости от вашего рейса – отправляйтесь в аэропорт (время в пути около 30 минут) или погуляйте по городу, с удовольствием порекомендуем интересные маршруты и вкусные заведения.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека при присоединении к группе, руб:
|двухместное
|доплата за одноместное
|Стоимость после 1.12
|84 200
|21 000
|Акция РБ до 1.12
|79 980
Стоимость индивидуального тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:
|Размер группы
|Стоимость после 1.12
|Акция РБ до 1.12
|6 человек
|99 100
|94 300
|4 человека
|131 800
|125 450
|2 человека
|230 000
|218 900
Варианты проживания
Отель «Baikal View Hotel»
- Предметы индивидуального пользования;
- Полотенца;
- Холодильник;
- Бесплатный Wi-Fi;
- Фен;
- Тапочки;
- Чайные принадлежности;
- TV.
Irkutsk City Center
- Гигиенический набор;
- Полотенца;
- Чайник;
- Холодильник;
- TV;
- Шкаф для одежды;
- Зеркало;
- Обеденный стол и стулья.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе:1 день - обед2 день - завтрак, обед3 день - завтрак, обед4 день - завтрак
- 1 день - обед
- 2 день - завтрак, обед
- 3 день - завтрак, обед
- 4 день - завтрак
- Услуги профессионального гида по Байкалу, 3 дня
- Фрахт судна на воздушной подушке «Хивус-10», 2 дня
- Фольклорная программа в этнопарке «Золотая Орда»
- Трансферы по программе
- Рекреационные сборы Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Алкогольная и табачная продукция
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Сувенирная продукция
- Аренда коньков
- Трансфер в аэропорт в 4-й день
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь
В зимнее время особое внимание нужно уделять ногам. В первую очередь обувь должна быть теплой, и желательно, чтобы она не промокала. Лучшей для сибирской зимы считается традиционная сибирская обувь – это унты и валенки. В такой обуви ходили еще наши деды в самые сильные морозы. Однако, если у вас нет валенков и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами.
Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки, это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость.
Верхняя одежда
Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для куртки — пуховка. Она обладает всеми вышеперечисленными качествами. Также можно рассмотреть куртки с синтетическими наполнителями (Thinsulate, Primaloft). Куртка должна иметь капюшон, желательно чтобы она имела манжеты из мягкой ткани, затяжки на поясе и горловине (от ветра).
Мы рекомендуем вам посмотреть куртки таких брендов, как Bask, Red Fox, Sivera, Marmot, Millet. Брюки (мужские и женские) должны обладать теми же качествами что и куртка. Плюс они не должны продуваться, должны иметь специальные «гамаши» (защита от снега). Достаточно удобны комбинезоны. Приятная мелочь – это наличие вентиляции. Утеплитель для брюк лучше выбирать синтетический. Компании - производители те же, что и для курток.
Шапка и варежки
Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей, ну и конечно, что бы она сочеталась с брюками и курткой.
перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки.
Термобельё
Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera.
Помимо всего вышеперечисленного, не забудьте:
- Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- налобный фонарик (и запасные батарейки);
- треккинговые зимние носки, а так же шерстяные носки;
- купальные принадлежности (Если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
- личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- фото- и видеоаппаратуру.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. При желании Вы можете приобрести страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что со связью на Байкале?
На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота). Лучше всего ловят МТС и Теле 2. Самые большие проблемы с зоной покрытия у Билайн.
Устойчивая телефонная связь есть в Иркутске, Листвянке, Улан-Удэ., Северобайкальске.
На Малом Море, на Ольхоне (в Хужире), мобильный интернет не обладает высокой скоростью и не всегда стабилен.
Часто во время переездов (по земле/воде/льду) и пеших/водных переходов связь слабая и фрагментарная, либо отсутствует.
Какая будет погода?
Средние температуры конца декабря-начала января: -12, -15 градусов. Возможны заморозки до – 20, но и возможны потепления до -5. Бывает ветер.
С начала марта на Байкал приходит весна. Дневные температуры растут с каждым днем. Солнечные лучи отражаются от снега и ледяной поверхности озера, создавая благоприятные условия для отдыха. Однако резкое падение температур и сильные ветра все же возможны. Средние дневные температуры марта от -5 до -15° С, ночью температура может опускаться до -25°С.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
19 февраля - 21 февраля 2023 г
Гид Алена - наша голубоглазая Красная Шапочка - обладательница массы достоинств:
- Знает много народных легенд, исторических фактов и персонажей,