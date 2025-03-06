Описание тура
Организационные детали
В зависимости от погодных условий и ледовой обстановки, программа экскурсий может меняться.
Проживание. Будем жить в отеле в Иркутске и на базе отдыха на Байкале.
Варианты размещения в Иркутске: «Яковлев», «Матрёшка», «Грин», «130 отель».
Вариант размещения на Байкале: «Мир Байкала», «Ветер Странствий», «Панорама», «Эльдорадо», «Ольтрек», «Данко», «Уюга», «Байкал люкс».
Питание. В программу включены завтраки в 1-6 дни, ужины во 2-4 дни.
Дети. Возможно участие с 7 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Иркутску, «Тальцы» и поездка в Листвянку
Встретим вас в аэропорту в 08:30 или на ж. -д. вокзале в 09:30, вкусно позавтракаем и начнём экскурсию по Иркутску. Побываем на месте, где в 17 веке основали Иркутский острог, и увидим старейшую святыню города — Спасскую церковь. Ещё рассмотрим Богоявленский собор, Польский костёл, Вечный огонь и Московские ворота. Полюбуемся памятником Первопроходцам, Знаменским монастырём и памятником Колчаку.
По улице Карла Маркса отправимся на бульвар Гагарина, чтобы увидеть памятник Александру III, «Мавританский замок», где находится иркутский краеведческий музей, а ещё Сибиряковский дворец.
Затем поедем на Байкал. По пути остановимся в музее под открытым небом «Тальцы». Здесь познакомимся с деревянным зодчеством, а желающие смогут покататься с горок.
Прибудем в Листвянку и наконец сможем увидеть удивительный лёд Байкала. Сделаем эффектные кадры у Шаман-камня, а потом погуляемся по посёлку и обязательно заглянем на рыбный рынок.
К вечеру вернёмся в Иркутск и заселимся в гостиницу.
Путешествие к Малому Морю и выход на лёд
После завтрака поедем на Малое Море. По пути вы будете любоваться пейзажами Тажеранской степи, Прибайкальского хребта и тайги. Познакомим вас с местными легендами и преданиями, расскажем про шаманов и их религию.
Остановимся у памятника Орлу, и вот уже перед нами предстанет наконец Байкал! Разместимся на базе отдыха и прогуляемся на прозрачный, будто хрусталь, лёд. Вечером поужинаем.
Остров Ольхон, ледяные гроты и скала Шаманка
После завтрака на автомобиле поедем на остров Ольхон, чтобы увидеть торосы — огромные нагромождения ледяных глыб, а ещё сокуи — наплески байкальских волн на скалах.
Выйдем на лёд, сделаем невероятные кадры и попробуем студёную воду из лунки.
Продолжим путешествие. Впереди — скалы, покрытые яркими лишайниками, и сказочные ледяные гроты. Заглянем в хрустальные пещеры, пофотографируемся и полюбуемся сталактитами и сталагмитами.
Остановимся у мыса Бурхан (скала Шаманка), энергетически мощного места и одной из 9 святынь Азии. Здесь для обрядов собираются шаманы!
Вечером по желанию и за доплату вы сможете насладиться SPA по-сибирски: попариться в баньке, окунуться в банный чан с горячей водой и отваром из трав на улице, прямо под звёздами.
Свободный день и экскурсия на выбор
Сегодня вы можете отдохнуть на базе или за доплату присоединиться к групповым экскурсиям:
- Панорамы и торосы Байкала, чай из самовара, поцелуй Байкала и коньки за 3000 рублей.
- Остров Ольхон, мыс Бурхан — Сакральное сердце Байкала за 3500 рублей.
- Остров Ольхон до самого Севера — мыс Хобой за 5000 рублей.
- Застывшие волны Байкала (сокуи и наплески), волшебные гроты Байкала (февраль, март).
- Байкальский космос (залив с пузырями) и ледовые просторы, Трезубец и Панорамы Малого моря за 2800 рублей (авто), 3500 рублей (хивус).
- Священный остров Огой, наплески и мыс Дракона (февраль, март) за 3500 рублей (авто), 4300 рублей (хивус).
- Ледовая сказка Аи (бухта Ая, ледовые панорамы, торосы, петроглифы и Анга)
- Мраморный карьер и ледовые просторы в Бугульдейке за 5000 рублей.
- Две святыни: остров Огой и наплески, мыс Бурхан — сакральное сердце Байкала за 5000 рублей.
- Экскурсия на Хивусе (декабрь, январь, февраль, март, апрель) под запрос.
*Экскурсии и спа по-сибирски можно заказать в свободное от входящих в путешествие экскурсий время (и в 3-й день).
Возвращение в Иркутск
После завтрака — свободное время. Затем поедем в Иркутск и заселимся в гостиницу. Вы сможете самостоятельно погулять по набережной Ангары, познакомиться со святынями города и заглянуть в ледовый городок.
Отъезд
После завтрака выселимся из отеля до 12:00 и отвезём вас на ж. -д. вокзал или аэропорт ко времени вашего рейса.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|52 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице и на базе отдыха
- Питание (6 завтраков, 3 ужина)
- Трансферы по программе
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Посещение музея «Тальцы»
- Сбор за посещение Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
- Обеды
- Билеты до Иркутска и обратно
- Дополнительные экскурсии (по желанию)
- Акция «Раннее бронирование» при полной оплате до 25.10.2024
- 2 - и 3-местное размещение - 50 300 ₽ с человека
- 1-местное размещение - 63 500 ₽ с человека
- Обычная стоимость
- 2 - и 3-местное размещение - 52 900 ₽ с человека
- 1-местное размещение - 66 700 ₽ с человека