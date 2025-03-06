Встретим вас в аэропорту в 08:30 или на ж. -д. вокзале в 09:30, вкусно позавтракаем и начнём экскурсию по Иркутску. Побываем на месте, где в 17 веке основали Иркутский острог, и увидим старейшую святыню города — Спасскую церковь. Ещё рассмотрим Богоявленский собор, Польский костёл, Вечный огонь и Московские ворота. Полюбуемся памятником Первопроходцам, Знаменским монастырём и памятником Колчаку.

По улице Карла Маркса отправимся на бульвар Гагарина, чтобы увидеть памятник Александру III, «Мавританский замок», где находится иркутский краеведческий музей, а ещё Сибиряковский дворец.

Затем поедем на Байкал. По пути остановимся в музее под открытым небом «Тальцы». Здесь познакомимся с деревянным зодчеством, а желающие смогут покататься с горок.

Прибудем в Листвянку и наконец сможем увидеть удивительный лёд Байкала. Сделаем эффектные кадры у Шаман-камня, а потом погуляемся по посёлку и обязательно заглянем на рыбный рынок.

К вечеру вернёмся в Иркутск и заселимся в гостиницу.